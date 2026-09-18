முயற்சிகளுக்கு உறுதியான முன்னேற்றத்தைத் தரும் நாள்..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 18, 2026

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 1
ஆங்கில தேதி : 18
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று முழுவதும் கேட்டை.
திதி : இன்று இரவு 01.54 வரை சப்தமி, பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம் : மரண, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : காலை 10.30 – 12.00
எமகண்டம் : மாலை 03.00 – 04.30
குளிகை : காலை 07.30 – 09.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 12.15 – 1.15
கௌரி நல்ல நேரம் : இரவு 06.30 – 07.30
சூலம் : மேற்கு
கார்த்திகை, ரோகிணி.
இன்று எண்ணிய காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில் சார்ந்த புதிய தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறனை நிரூபிக்கும் சூழல் அமையும். சக பணியாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் வேலை எளிதாகும்.
திடீரென கிடைக்கும் பொறுப்பை திறம்பட சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய அணுகுமுறையை அறிமுகப்படுத்தலாம்.
வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை புரிந்து செயல்படுவது நன்மை தரும். பண விஷயங்களில் வரவு, செலவு இரண்டையும் சமநிலையில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சிறிய தொகை எதிர்பாராத வழியில் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். வீட்டில் முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறலாம். தம்பதியரிடையே வெளிப்படையான பேச்சு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும்.
மாணவர்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும் பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம். கல்வியில் புதிய ஆர்வம் உருவாகும். சொத்து சம்பந்தமான தகவல்களை ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள். தூரப் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகலாம். உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குவது நல்லது.
மனதில் இருந்த தயக்கம் குறைந்து முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். நம்பிக்கையுடன் தொடங்கும் முயற்சி நல்ல அனுபவத்தைத் தரும். இன்றைய நாள் செயல்பாடுகளில் தெளிவை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.
முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது.
திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று பல்வேறு விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் கையாளும் சூழல் உருவாகும். முக்கிய பணிகளில் முன்னுரிமை நிர்ணயிப்பது அவசியம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வரும். தொழிலில் எதிர்கால வளர்ச்சி குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் எண்ணம் உருவாகும்.
வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு ஓரளவு அதிகரிக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். செலவுகளை எழுதிப் பதிவு செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய இடைவெளி குறையும். மாணவர்களுக்கு புரிதல் திறன் சிறப்பாக இருக்கும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணிகளில் புதிய சிந்தனை பிறக்கும்.
சொத்து தொடர்பான விவகாரத்தில் மறுபரிசீலனை தேவைப்படலாம். பயணத்தில் நேர அட்டவணையை கவனிக்கவும். உறக்கக் குறைவு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். பழைய நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். மனதில் இருந்த ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தத் தொடங்குவீர்கள். இன்றைய நாள் சிந்தனைகளை செயலாக்கும் நாளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உள்ளுணர்வு வழிகாட்டும் நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதிகாரிகளுடன் பேசும்போது விஷயத்தை தெளிவாக எடுத்துரைக்கவும். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த பதில் கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய நிலை வரலாம். வியாபாரத்தில் பழைய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவீர்கள்.
வருமானத்தைவிட நிதி திட்டமிடுதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். அவசியமற்ற பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை உதவும்.
வீட்டு விஷயத்தில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். தம்பதியரிடையே அக்கறை அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான தொடர்பு ஏற்படும். மாணவர்கள் பாடங்களை புரிந்து படிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆன்மிகம் சார்ந்த செயல்கள் மனதிற்கு நிறைவு தரும்.
வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான முயற்சி தொடரும். பயணத்தை தள்ளிப்போட வேண்டிய சிறிய சூழல் ஏற்படலாம். உடலுக்கு அதிக உழைப்பு கொடுக்க வேண்டாம். மனதில் இருந்த பழைய கவலை குறையும். புதிய முடிவு எடுப்பதற்கு முன் தகவல்களை சேகரிக்கவும். இன்றைய நாள் நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாளாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
அமைதியான அணுகுமுறையால் பல விஷயங்களை சாதிக்க முடியும். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். உங்கள் ஆலோசனை மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். முக்கியமான சந்திப்பில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கலாம். தொழிலில் நீண்டகால திட்டம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழை வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றலாம். பண விஷயத்தில் சிக்கனமான அணுகுமுறை தேவை.
சேமிப்புக்கான புதிய வழியை தேர்வு செய்யலாம். குடும்பத்தில் எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும். வீட்டில் உற்சாகமான சூழல் காணப்படும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் ஆலோசனையை பின்பற்றுவது நல்லது.
புதிய பாடங்களை புரிந்துகொள்ளும் திறன் மேம்படும். கலை சார்ந்த முயற்சிகளில் தனித்துவம் வெளிப்படும். பயணத்தின்போது புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். நண்பர்களின் கருத்து ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு உதவும். தாமதமான செயல் ஒன்று மீண்டும் நகரத் தொடங்கும். இன்றைய நாள் நிலையான முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
சிறிய விஷயங்களையும் கவனமாக அணுகுவீர்கள். பணியிடத்தில் ஒழுங்கான செயல்பாடு பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும்.?நிலுவையில் இருந்த பொறுப்பு ஒன்று நிறைவு பெறும். புதிய பணிக்கான அழைப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் கணக்கு சார்ந்த விஷயங்களை சரிபார்க்கவும்.
வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாய்ப்பு உருவாகும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். எதிர்கால தேவைக்காக பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தேவையான உதவியை செய்வீர்கள். வீட்டில் அமைதி நிலவும். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர ஆதரவு காணப்படும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல புரிதல் கிடைக்கும். புதிய பயிற்சியில் சேரும் எண்ணம் ஏற்படலாம். ஆவணங்கள் தொடர்பான பணிகளில் அவசரம் வேண்டாம்.
சொத்து விஷயத்தில் அனுபவமுள்ளவரின் கருத்தை கேளுங்கள். பயணத்தில் ஏற்பாடுகளை மீண்டும் உறுதி செய்துகொள்ளவும். உடல்நலத்தில் உணவு கட்டுப்பாடு உதவும். மனதில் இருந்த குழப்பத்திற்கு தீர்வு கிடைக்கும். உங்கள் திறமைக்கான புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். இன்றைய நாள் திட்டமிடுதலுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளநீலம்.
உங்கள் தனித்திறமை வெளிப்படும் நாள். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். முக்கியமான பணியை மற்றவர்களின் உதவியுடன் முடிப்பீர்கள். உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டத்தை தொடங்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத அழைப்பு கிடைக்கலாம். புதிய வாடிக்கையாளருடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். வருமானத்தை அதிகரிக்க ஒரு புதிய வழி தெரியவரும்.
பணத்தை ஒரே இடத்தில் செலவழிக்காமல் திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சிறிய கொண்டாட்டத்திற்கான ஏற்பாடு நடக்கலாம்.
தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் தங்கள் திறனை நிரூபிப்பார்கள். படைப்பாற்றல் சார்ந்தவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான ஆவணப் பணி நகரும். பயணத்தில் முக்கியமான அறிமுகம் கிடைக்கலாம். உடல்நிலை உற்சாகமாக இருக்கும்.
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த செயலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இன்றைய நாள் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல ஊக்கத்தை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
உங்கள் முயற்சிகளுக்கு வெளிப்படையான பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும். பணியில் முக்கியமான தகவல் ஒன்று தெரியவரும். பொறுப்புகளை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் முன் கவனமாக செயல்படுங்கள். மேலதிகாரிகளுடன் கருத்துகளை பகிர நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க புதிய யோசனை தேவைப்படும். பணவரவில் எதிர்பார்த்த நிலை காணப்படும்.
பழைய நிலுவைகளை வசூலிக்கும் முயற்சி பலன் தரலாம். குடும்பத்தில் மனநிறைவு தரும் சம்பவம் நடைபெறும். உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும்.
தம்பதியரிடையே வெளிப்படையான பேச்சு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களை புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். சொத்து விஷயத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். புதிய முயற்சியில் தயக்கத்தை விட்டு முன்னேறுவீர்கள். நீண்டகால இலக்கில் ஒரு புதிய வாய்ப்பு தோன்றும். இன்றைய நாள் செயல்பாடுகளில் முன்னேற்றத்தை காட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதற்கான சூழல் உருவாகும். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் செயல்முறை மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும். முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நல்ல நிலையில் நடைபெறும். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் விற்பனை சார்ந்த நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்கும்.
புதிய சந்தை வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம். வருமானத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படலாம். பணத்தை சேமிக்கும் எண்ணம் வலுப்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு எழும். தம்பதியரிடையே அன்பான புரிதல் காணப்படும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தேர்வை எதிர்கொள்வார்கள்.
புதிய பயிற்சி ஒன்றில் சேரும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் அடுத்தகட்ட நகர்வு ஏற்படும். எதிர்கால இலக்குகளை நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதற்கான சூழல் உருவாகும். பணியில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் செயல்முறை மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கும்.
முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நல்ல நிலையில் நடைபெறும். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டம் உருவாகும். பயணத்தால் பயனுள்ள சந்திப்பு கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் தொடர்பு எதிர்காலத்திற்கு உதவும். உடல்நிலையில் உற்சாகம் இருக்கும். இன்றைய நாள் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய கதவைத் திறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
பொறுப்புகளை சரியாக பகிர்ந்து செயல்படுவீர்கள். பணியில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியத்துவம் பெறும். நிறுவனத்தில் புதிய வாய்ப்பு பற்றிய பேச்சு வரலாம்.
முக்கியமான சந்திப்பில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த செயல் நிறைவு பெறும். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் பயன் தரும். புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் அறிமுகம் ஏற்படும்.
பணநிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்புக்கான திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வீட்டில் தேவையான மாற்றம் ஒன்றை செய்யலாம். தம்பதியரிடையே அக்கறை வெளிப்படும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பற்றிய நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சில் முன்னேற்றம் காணலாம்.
பயணங்களில் செலவு அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளவும். நண்பரிடமிருந்து பயனுள்ள செய்தி கிடைக்கும். நீண்டகால திட்டத்தில் நடைமுறை நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள். இன்றைய நாள் முயற்சிகளுக்கு உறுதியான முன்னேற்றத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
புதிய சூழலை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை உருவாகும். பணியிடத்தில் வேறுபட்ட பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் சிந்தனை முறைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது பலன் தரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். ஒப்பந்தம் தொடர்பான சில விஷயங்களை நன்கு ஆராயுங்கள். பணவரவு ஓரளவு உயரலாம்.,திடீர் செலவுகளுக்காக ஒரு தொகையை ஒதுக்கி வைப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை ஒரு பிரச்சினையைத் தீர்க்க உதவும். தம்பதியரிடையே மனநிறைவு ஏற்படும். மாணவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையில் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
சொத்து தொடர்பான விஷயத்தில் கூடுதல் தகவல் தேவைப்படும். பயணத்தில் எதிர்பாராத அனுபவம் கிடைக்கலாம். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நிலை பொதுவாக நன்றாக இருக்கும். பொறுமையுடன் அணுகினால் சிக்கலான விஷயமும் எளிதாகும். இன்றைய நாள் புதிய அனுபவங்களை வழங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
முடிவெடுப்பதில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். பணியிடத்தில் புதிய மனிதர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்கள். உங்கள் தொடர்பு திறன் பலன் தரும். சிறிய தடைகள் இருந்தாலும் பணிகளை முடிக்க முடியும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்த விவாதம் நடைபெறும்.
வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல கவனத்தைப் பெறும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவை குறைக்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நண்பர்களுடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். உறவுகளில் இருந்த தயக்கம் நீங்கும். தம்பதியருக்கு இனிய தருணங்கள் அமையும்.
மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறையை முயற்சி செய்யலாம். வெளிநாடு தொடர்பான வாய்ப்பில் தகவல் கிடைக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு தங்கள் படைப்பை அறிமுகப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும். தனிமையில் சிறிது நேரம் செலவிடுவது மன அமைதியைத் தரும். தாமதமாகி வந்த ஒரு செயல் மீண்டும் வேகம் பெறும். இன்றைய நாள் புதிய தொடர்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்