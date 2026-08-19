இன்றைய ராசிபலன் (19.08.2026): பணவரவு சீராக இருக்கும்..!

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 3
ஆங்கில தேதி : 19
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 10.24 வரை சுவாதி, பின்னர் விசாகம்.
திதி : இன்று இரவு 10.15 மணி வரை சப்தமி, பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15 மணி
நல்ல நேரம் : மாலை 02.00 – 03.00 மணி
ராகு காலம் : மதியம் 12.00 – 01.30
எமகண்டம் : காலை 07.30 – 09.00
குளிகை : காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம் :காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் :மாலை 06.30 –07.30
சூலம் : வடக்கு
ரேவதி, அஸ்வினி.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை.
பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
அமைதியாக நகர்ந்தாலும் சாதனை உங்கள் பக்கம் திரும்பும் நாள். நிறைவேறாமல் இருந்த ஒரு வேலை மீண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு வரும்.
அதை முடிப்பதில் எதிர்பார்த்ததைவிட எளிதான வழி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியரின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவு தரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது புதிய வாய்ப்பு அறிமுகமாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று தகவலும் தொடர்பும் உங்கள் கையில் வெற்றிக்கான கருவியாகும். நீண்டநாள்,பேசிக்கொண்டிருந்த ஒரு விஷயம் முடிவை நோக்கி நகரும். அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வந்தாலும் அதை சமாளிக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை
உணர்ச்சியை விட உண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய நாள். குடும்பத்தில் சில விஷயங்கள் உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கலாம்.
ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக அணுகினால் சூழல் உடனே மாறும். உத்தியோகத்தில் மறைமுகமாக இருந்த ஒரு பாராட்டு வெளிப்படையாக கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உங்களின் தனித்துவம் இன்று பிறரின் பார்வைக்கு வரும். பணியிடத்தில் நீங்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். முக்கியமான பேச்சுவார்த்தையில் உங்கள் நிலைப்பாடு வலுப்படும்.
தொழிலில் புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கும் எண்ணம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் லாபத்தை விட நம்பகமான தொடர்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவை குறைப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த ஆவணப் பணி நிறைவு பெறும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை கவனிக்கப்படும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை திறம்பட கையாளுவீர்கள்.
ஒழுங்காகத் திட்டமிட்டால் இன்று பல வேலைகளை ஒரே நாளில் முடிக்கலாம். தொழிலில் கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பது முக்கியம். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் தென்படும்.குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
கல்யாண முயற்சி கைகூடும் நாள். கடமையில் இருந்த தொய்வு அகலும். ஆரோக்கியம் சீராகும். ஆதாயம் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
பணியிடத்தில் சவாலான வேலையை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் பாராட்டப்படும். தொழிலில் போட்டியாளர்களை விட வித்தியாசமான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும். பண விஷயத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம்.
சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு உதவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் முக்கியமான விஷயம் குறித்து ஆலோசனை நடக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
விரிவான சிந்தனைக்கு இன்று செயலின் வடிவம் கிடைக்கும். புதிய திட்டம் ஒன்றைத் தொடங்கும் எண்ணம் வலுப்படும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் தொலைதூரத் தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் சூழல் உருவாகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். ஆனால், தேவையற்ற கடன்களை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மெதுவாக நகர்ந்தாலும் உறுதியான முன்னேற்றம் காணும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்க்கும். நிறைவு பெறாத வேலை ஒன்றை முடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
பணத்தைச் சேமிக்கும் எண்ணம் இன்று வலுப்படும். குடும்பச் செலவில் சிறிது அதிகரிப்பு இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
வழக்கமான பாதையை விட்டுவிட்டு புதிய முறையை முயற்சிக்கத் தோன்றும் நாள். அந்த புதிய அணுகுமுறை எதிர்பார்த்த பலனைத் தரலாம். அலுவலகத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வேலைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
தொழிலில் புதுமையான யோசனைக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
உங்கள் உள்ளுணர்வு இன்று பல விஷயங்களில் சரியான வழிகாட்டியாக இருக்கும். ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பதற்கு முன் மனதை அமைதிப்படுத்துங்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு வெளிப்படையாகப் பாராட்டப்படும். தொழிலில் பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். பணவரவு தாமதமானாலும் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் பாசமான உரையாடல் மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்