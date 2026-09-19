எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும் நாள்..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 19, 2026

கிழமை : சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 2
ஆங்கில தேதி : 19
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 12.15 வரை கேட்டை பின்னர் மூலம்.
திதி : இன்று பிற்பகல் 03.58 வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 – 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : காலை 09.00 – 10.30
எமகண்டம் : மதியம் 01.30 – 03.00
குளிகை : காலை 06.00 – 07.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 12.15 – 1.15
கௌரி நல்ல நேரம் : இரவு 09.30 – 10.30
சூலம் : கிழக்கு
ரோகிணி.
இன்று நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலை ஒன்றை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள். தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் சாதகமான தகவலைத் தரலாம். பணவரவில் இருந்த தாமதம் சீராகும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.
புதிய பொறுப்பு ஒன்று வந்து சேரலாம். உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படுவது அவசியம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம்.
புதிய முயற்சிகளில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் கவனம் கூடும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். இன்று நிதானம் வெற்றிக்கு துணையாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் இன்று மனநிதானம் மிகவும் அவசியம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் பிறருடைய கருத்தை முழுமையாக கேட்டு செயல்படுங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. முக்கிய ஆவணங்களை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள்.
வியாபாரத்தில் பணவரவு சற்று தாமதமாகலாம். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது. திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுமையுடன் பேசுவது அவசியம். நீண்ட பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிப்பில் ஈடுபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
குடும்ப விவகாரங்களில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தென்படும்.
பழைய நண்பர் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். சிறிய தடைகள் வந்தாலும் முயற்சியை கைவிட வேண்டாம். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் பொறுமை தேவை. குடும்பத்தினருடன் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
உங்கள் திட்டங்களை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவீர்கள். பணத்தை சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பெண்களுக்கு வீட்டிலும் பணியிலும் பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொலைதூர தகவல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கலாம். உறவுகளில் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். ஆரோக்கியத்தில் சீரான கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் செலவுகளும் கூடலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் உதவியாக அமையும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வீட்டில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். புதிய பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவது நல்லது. தொலைதூர பயணம் பற்றிய செய்தி வரலாம். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் நலத்தில் உணவு முறையை கவனிக்கவும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நாள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள்
தொழில் சார்ந்த முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உங்கள் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் உயரதிகாரிகளின் கவனம் உங்கள் மீது திரும்பும். வியாபாரத்தில் புதிய முயற்சிக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய ஏற்ற இறக்கம் இருக்கலாம். தேவையில்லாத பொருட்களுக்காக செலவு செய்ய வேண்டாம்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நண்பர் ஒருவரால் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். தொலைபேசி வழியாக நல்ல செய்தி வரலாம். மாணவர்கள் போட்டிகளில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
கலைஞர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறுவதற்கான சூழல் உருவாகும். பயணங்களில் கவனம் தேவை. பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சிறப்பான பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை
வேலைகளில் ஒழுங்கான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய திட்டம் ஒன்றை தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் வருமானம் மெதுவாக அதிகரிக்கும். பழைய பணப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்படும். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும்.
வீட்டில் தேவையான பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள். புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாகலாம். தொலைதூரத்திலிருந்து தகவல் வரலாம். மாணவர்களுக்கு கடினமான பாடங்கள் புரியத் தொடங்கும்.
பெண்களின் முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். அதிகமான உழைப்பால் சோர்வு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். முக்கிய விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர்வதில் நிதானம் தேவை. திட்டமிட்ட செயல்கள் பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம்
புதிய தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணவரவு சீராகும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் குறித்து பேசுவீர்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் ஆலோசனை கவனிக்கப்படும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். பயணத்தால் பயனுள்ள சந்திப்பு கிடைக்கலாம். மாணவர்களின் முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். அதிகமான செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உறவினர்களின் ஆலோசனையை பொறுமையாக கேளுங்கள். இன்றைய நாள் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல்
இன்று மனதில் இருந்த சில குழப்பங்கள் தெளிவாகும். வேலைகளில் முக்கியத்துவம் எதற்கு என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். பணவரவு கிடைத்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் தேவை.
வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். உங்கள் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள்.
குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீடு தொடர்பான செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். பழைய நண்பர் ஒருவர் உதவ முன்வரலாம். பயணங்களில் அவசரம் வேண்டாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிப்பது நல்லது. பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும். உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துங்கள். கோபத்தை குறைத்து பேசுவது நன்மை தரும். நிதானமான அணுகுமுறை பல பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை
தொழில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பணவரவு தொடர்பான நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் தொலைதூர தொடர்புகள் பயன் தரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தினர் உங்கள் முடிவுகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். நண்பர்கள் மூலம் முக்கிய தகவல் கிடைக்கலாம்.
பயணத் திட்டம் ஒன்று உறுதியாகலாம். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான சிந்தனை அதிகரிக்கும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். சிறிய செலவுகள் இருந்தாலும் சமாளித்துவிடுவீர்கள். மனதில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்
தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை கையாள்வீர்கள். பணவரவு தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திட்டத்திற்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் வரலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு எழும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து தேவையான உதவி கிடைக்கும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகளை நிதானமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
மாணவர்களுக்கு படிப்பில் தெளிவு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு பணிச்சுமை இருந்தாலும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். சிறிய உடல் உபாதைகளை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். மனதில் இருந்த தயக்கம் விலகும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை
தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு தேடி வரலாம். உங்கள் அனுபவம் இன்று பல இடங்களில் உதவும். பணவரவில் இருந்த தடைகள் குறையும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத மாற்றம் ஏற்படலாம். புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல தொடர்பு உருவாகும். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தொடரும். பயணங்களில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். சிறிய செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. மன அமைதிக்காக தேவையற்ற சிந்தனைகளை குறைக்கவும். முயற்சிக்கு ஏற்ற முன்னேற்றம் கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு
இன்று பணவரவு படிப்படியாக மேம்படும். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு இருக்கும். புதிய பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள். மனதில் புதிய எண்ணங்கள் தோன்றும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம். வீடு மற்றும் சொத்து தொடர்பான திட்டங்களை முன்னெடுக்கலாம். நண்பர்களிடம் இருந்து எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்திலும் பணியிலும் திருப்தி ஏற்படும். பயணத்தின்போது முக்கியமான சந்திப்பு நிகழலாம். உடல் சோர்வை தவிர்க்க போதிய ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம்