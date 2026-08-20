இன்றைய ராசிபலன் (20.08.2026): நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றும் நாள்..!

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 3
ஆங்கில தேதி : 20
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 12.26 மணி வரை விசாகம், பின்னர் அனுஷம்.
திதி : இன்று இரவு 11.49 மணி வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45 மணி
நல்ல நேரம் : மாலை 12.15 – 01.15 மணி
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 – 03.00 மணி
எமகண்டம் : காலை 06.00 – 07.30 மணி
குளிகை : காலை 09.00 – 10.30 மணி
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை –
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 – 07.30
சூலம் : தெற்கு
அஸ்வினி, பரணி.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை.
பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகை வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய பாராட்டு கிடைக்கும்.
பணத்தை திட்டமிட்டு கையாள்வதால் சேமிப்பு உயரும். நிதானமாக எடுத்துச் செல்லும் முயற்சிகளில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு புதிய வாய்ப்பாக மாறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சிந்தனைத் திறன் கூர்மையாக இருக்கும் நாள். தொழிலில் உங்கள் புதுமையான அணுகுமுறை கவனத்தை ஈர்க்கும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்பு உருவாகும். பேச்சுத் திறனால் முக்கியமான வாய்ப்பை வசப்படுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை எளிதில் முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும்; அதேவேளை தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கலாம். திருமணம் தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் வரலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு எழும். உடல் சோர்வை குறைத்து ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனதை நிறைக்கும். பிள்ளைகளின் முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறைந்து நிம்மதி பிறக்கும். தொழிலில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் நல்ல திருப்பத்தைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும்.
நிலுவையில் இருந்த வேலை ஒன்று முடியும். பண விஷயத்தில் அளவோடு செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க மஞ்சள்
உங்கள் செயல்பாட்டில் தலைமைத் தன்மை வெளிப்படும். தொழிலில் போட்டியாளர்களை முந்தும் வாய்ப்பு உருவாகும். புதிய வாடிக்கையாளரின் அறிமுகம் வளர்ச்சிக்கு உதவும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய சூழல் காணப்படும்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியப் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் மதிப்பு உயரும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் திறமை பெருமை கொள்ளச் செய்யும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை
இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் தடைகளைத் தாண்டி முன்னேறுவீர்கள். . புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். பயணத்தில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். தேவையற்ற கோபத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு ஒன்று கதவைத் தட்டலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும் சூழல் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
திட்டமிடும் திறன் இன்று உங்கள் வெற்றிக்கு துணையாக இருக்கும். தொழிலில் சிறிய வாய்ப்பை பெரிய பலனாக மாற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளை சரிசெய்ய நல்ல நாள். பழைய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து அழைப்பு வரலாம்.
உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். நிலுவைப் பணிகளை விரைவாக முடிப்பீர்கள். புதிய வருமான வழி குறித்து சிந்தனை உருவாகும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
விடாமுயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் மறைந்திருந்த வாய்ப்பு வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் வருமானம் உயரும். துணிச்சலான முடிவு சாதகமாக மாறும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.
மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம். பழைய கடன் தொடர்பான அழுத்தம் குறையலாம். சொத்து முயற்சியில் நல்ல தகவல் வர வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பேசப்பட்ட விஷயம் முடிவுக்கு வரலாம். நண்பர் ஒருவர் பயனுள்ள தகவலை வழங்குவார். குறுகிய பயணம் மனமாற்றத்தைத் தரும். புதிய கற்றல் வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள்.
பழைய நண்பர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். சொத்து விவகாரத்தில் அவசரம் வேண்டாம். பயணத்தில் திட்டமிடல் அவசியம். மன அமைதிக்காக இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுங்கள். விநாயகர் வழிபாடு மனத் தெளிவை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று உங்கள் அணுகுமுறை பலரையும் கவரும். தொழிலில் கூட்டாளியின் துணையுடன் முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை உயரும். புதிய வணிகத் தொடர்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை திறம்பட சமாளிப்பீர்கள்.
பணவரவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவுவார். பெண்களின் நீண்டநாள் விருப்பம் நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது. மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த செய்தி வரலாம். அம்பாள் வழிபாடு சிறப்பைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். தொழிலில் ஒப்பந்தங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்த பிறகே முடிவு எடுக்கவும். வியாபாரத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளிடம் நிதானமாகப் பேசுங்கள்.
உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் தாமதமாக கிடைக்கலாம். பணவரவு இருக்கும் நிலையில் எதிர்பாராத செலவும் ஏற்படலாம். பழைய நிலுவை ஒன்று மீண்டும் கவனத்திற்கு வரலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்