நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க நினைத்தவரை சந்திக்கலாம்..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 20, 2026

கிழமை : ஞாயிறு
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 3
ஆங்கில தேதி : 20
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 02.55 மணி வரை மூலம் பின்னர் பூராடம்.
திதி : இன்று மாலை 05.56 மணி வரை நவமி, பின்னர் தசமி.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 -08.45.
நல்ல நேரம் : மாலை 03.15 - 04.15.
ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00.
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 - 01.30.
குளிகை : மாலை 03.00 - 04.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 - 02.30.
சூலம் : மேற்கு.
மிருகசீரிஷம்.
இன்று மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களை செயல்படுத்தும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கடினமாகத் தோன்றிய ஒரு வேலை எளிதாக முடியும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைத்து மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் காணப்படும்.
தேவையற்ற செலவுகளை மட்டும் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பு கவனிக்கப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானத்தை கடைப்பிடிக்கவும்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் வரும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணியை முடிக்க முடியும். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாமல் ஓய்வெடுக்கவும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் தொடர்வதால் அதாவது அஷ்டம சந்திரன் என்பதால் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் தோன்றலாம். ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் யோசிப்பதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். பண விவகாரங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. யாரிடமும் அவசரமாக பணம் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.
தொழிலில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாளுங்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் அமைதியாக பேசுங்கள்.
வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருப்பது நல்லது. புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். நீண்டகால திட்டங்களை மட்டும் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம். உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு அவசியம். இறை வழிபாடு மனதிற்கு தெளிவைத் தரும். மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை சீராகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். தொழிலில் வேகமாக செயல்பட்டு பலனைப் பெறுவீர்கள். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் பேச்சுத் திறமை முக்கியமான இடத்தில் உதவும்.
சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்து பேசலாம்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். பயணங்களில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். உடல்நிலையில் பெரிய பிரச்சினை இல்லாமல் நாள் செல்லும். மாலை நேரத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
இன்று குடும்ப விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். தொழிலில் நிதானமாக செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். சிறிய செலவுகள் தொடர்ந்தாலும் சமாளிக்க முடியும். வீடு, நிலம் சம்பந்தமான பேச்சு முன்னேறும்.
உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு மனதிற்கு நம்பிக்கை தரும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.
நண்பர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உடல் நலத்தில் உணவு முறையில் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்தில் மனநிறைவு ஏற்படும். நாளின் இறுதியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சாதகமாக முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டலாம். தொழிலில் உங்களுடைய திறமை வெளிப்படும். பண விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கியமான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு உருவாகும். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம்.
பயணத்தில் எதிர்பாராத நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். இறை வழிபாடு மன உறுதியை மேம்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்.
இன்று உத்தியோகத்தில் முக்கியமான வேலை ஒன்று முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சு நடைபெறலாம். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய முதலீட்டை அவசரமாக மேற்கொள்ள வேண்டாம்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர் ஒருவரின் உதவி கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க நினைத்தவரை சந்திக்கலாம்.
வீட்டில் பொருட்களை மாற்றி அமைக்கும் எண்ணம் வரும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். பணிச்சுமைக்கு இடையே ஓய்வுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த செய்தி வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று தொழிலில் புதிய பாதையைத் தேர்வு செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை கையாளும்போது திட்டமிடுதல் அவசியம்.
உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பிரச்சினை ஒன்று பேசித் தீர்க்கப்படும்.
தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை தரும். வீடு தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்களின் கவனம் படிப்பில் திரும்பும். பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். நல்ல செய்தியுடன் நாள் நிறைவடையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று முயற்சிகளுக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். தொழிலில் தடைப்பட்டிருந்த வேலை மீண்டும் வேகம் பெறும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் தொடர்பு கிடைக்கலாம். பணவரவில் சிறு உயர்வு ஏற்படும். கடன் தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானமாக செயல்படுங்கள்.
உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் உதவி கிடைக்கும். முக்கியமான தகவல் ஒன்று உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். தம்பதியரிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி மனநிறைவு தரும்.
பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் சமாளிக்க முடியும். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். ஆன்மிக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். மாலை நேரம் நல்ல திருப்பத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
இன்று சந்திரன் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் வேகம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்த எண்ணம் உருவாகலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். நீண்டகாலமாக எதிர்பார்த்த தொகை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும்.
மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான நிகழ்வு ஏற்படலாம். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள உரையாடல் நடைபெறும். வெளியூர் பயணத் திட்டம் உருவாகலாம்.
ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். முக்கியமான முடிவுகளை தெளிவான மனநிலையுடன் எடுப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
இன்று அமைதியாக செயல்படுவதன் மூலம் நல்ல பலனைப் பெறலாம். தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். பணவரவு எதிர்பார்த்த அளவில் இருக்கும். செலவுகளை முறையாக கண்காணிக்கவும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கலாம். எனினும் உங்கள் அனுபவம் அனைத்தையும் சமாளிக்க உதவும்.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வீடு தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக நகரும். பயணத்தில் கவனம் தேவை.
மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மாலை நேரத்தில் நல்ல தகவல் வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்று புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும் நாள். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வருமானம் படிப்படியாக உயரும். புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக அமையும். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத நன்மை கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பு வெளிப்படும்.
சக ஊழியர்களிடம் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்கள் மூலம் ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரலாம்.
பயணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆன்மிக எண்ணங்கள் மன அமைதியை தரும். உடல் நலத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறுவதற்கான சூழல் உருவாகும். இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்.
இன்று பொறுமையுடன் அணுகினால் பல விஷயங்கள் சாதகமாக மாறும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு கிடைக்கும். பணவரவில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். சேமிப்பு குறித்து புதிய திட்டம் உருவாக்குவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை பாராட்டப்படும். முக்கியமான பணியை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை தரும்.
உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு உருவாகும். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். ஆன்மிகப் பணிகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உடல் நலத்தில் சீரான கவனம் தேவை. மாலை நேரத்தில் எதிர்பார்த்த செய்தி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்