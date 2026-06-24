இன்றைய ராசிபலன் (24.06.2026): நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் நாள்..!

கிழமை: புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஆனி மாதம்
நாள்: 10
ஆங்கில தேதி: 24
மாதம்: ஜுன்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 05-45 வரை சித்திரை பின்பு சுவாதி
திதி: இன்று இரவு 09-46 வரை தசமி பின்பு ஏகாதசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 09-30 to 10-30
நல்ல நேரம்: மாலை 4-30 to 5-30
ராகு காலம்: மாலை 12-00 to 1-30
எமகண்டம்: காலை 7-30 to 9-00
குளிகை: காலை 10-30 to 12-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: வடக்கு
பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி
இன்று உற்சாகமான நாளாக அமையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். தெய்வ வழிபாடு நன்மை தரும்.
மன அமைதி அதிகரிக்கும் நாள். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொருட்கள் வாங்க வாய்ப்பு உண்டு.
ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. மாணவர்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் பெறுவர். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.
நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் நாள். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். ஆன்மீக சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
குடும்ப நலனில் அக்கறை அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணவரவு சுமாராக இருக்கும்.
செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை. உறவினர்களால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு சாதகமான நாள்.
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் உண்டு. புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். குழந்தைகளால் பெருமை ஏற்படும்.
நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். பயணங்களில் கவனம் அவசியம்.
இன்று நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பொறுமையுடன் நடந்துகொள்வது நல்லது.
மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும் நாள். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றியை நோக்கி நகரும்.
இன்று சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் மதிப்பு உயரும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டு. உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. தெய்வ அருள் கிடைக்கும்.
புதிய முயற்சிகளுக்கு உகந்த நாள். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கலாம். பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். பயணங்கள் நன்மை தரும்.
பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் நாள். தொழிலில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். பணவரவு சுமாராக இருக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சிறு கவனம் தேவை. மாணவர்கள் கடின உழைப்பால் வெற்றி பெறுவார்கள்.
எதிர்பார்த்த தகவல்கள் கிடைக்கும் நாள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய நட்புகள் உருவாகலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்தினால் சிறந்த பலன் பெறுவர்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.