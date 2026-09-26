இன்றைய ராசி பலன்

இறைநம்பிக்கை மன உறுதியை அதிகரிக்கும்..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 26, 2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன் , 26 செப்டம்பர் 2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : சனிக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி

நாள் : 9

ஆங்கில தேதி : 26

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று மதியம் 12.33 மணி வரை பூரட்டாதி, பின்னர் உத்திரட்டாதி.

திதி : இன்று இரவு 10.50 மணி வரை பௌர்ணமி, பின்னர் பிரதமை.

யோகம் : மரண, சித்த யோகம்

நல்ல நேரம் : காலை 07.45- 08.45.

நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45.

ராகு காலம் : காலை 09.00 - 10.30.

எமகண்டம் : மதியம் 01.30 - 03.00.

குளிகை : காலை 06.00 - 07.30.

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 09.30 - 10.30.

சூலம் : கிழக்கு.

சந்திராஷ்டமம் : மகம், பூரம் .

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று எடுத்த காரியங்களில் வேகம் அதிகரிக்கும். தடைபட்ட முயற்சிகளுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலைப்பளு இருந்தாலும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை கவனமாகக் கேட்பது நல்லது.

பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். உறவினர்களால் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும். பயணங்களில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் வரலாம். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். மனதில் இருந்த குழப்பம் படிப்படியாக குறையும். முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் காட்டாமல் செயல்படுங்கள். இறை வழிபாடு மனநிம்மதியைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

ரிஷபம்

இன்றைய நாள் வேலைகளில் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நகரும். தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் தென்படும். கடன் தொடர்பான முயற்சிகளில் நிதானம் தேவை. குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரம் அமையும்.

வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கலாம். நண்பர்களின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிப்பீர்கள். சிறிய செலவுகள் தொடர்ச்சியாக வரலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் உணவு முறையை கவனிக்கவும். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். குடும்ப பெரியோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

இன்று அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். புதிய தகவல்கள் உங்கள் செயல்திட்டத்தை மாற்றக்கூடும். பணவரவு சீராக இருக்கும். பழைய தொகை ஒன்று கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

செலவுகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றி மறையும். பேசும் வார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை. நண்பர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடைபெறும்.

வெளியூர் தொடர்புகள் பயன் தரும். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தேர்வு தொடர்பான பயம் குறையும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்பு கிடைக்கும்.

உடல் நலத்தில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். திடீர் பயண வாய்ப்பு ஏற்படலாம். மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும். முயற்சியை தொடர்ந்தால் முன்னேற்றம் உறுதி.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே நிறம்

கடகம்

இன்று தொழிலில் புதிய திட்டம் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். உங்கள் செயல்களில் தன்னம்பிக்கை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமை பாராட்டப்படும். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி அமையலாம். புதிய முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். வீட்டு தேவைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடும்.

உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். பயணத்தால் பயன் கிடைக்கலாம்.

மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் பெரிய குறை இருக்காது. ஆனால் ஓய்வை தவிர்க்க வேண்டாம். மனதில் இருந்த தயக்கம் நீங்கும். முக்கிய சந்திப்புகள் சாதகமாக அமையும். இறைநம்பிக்கை மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

சிம்மம்

சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.

படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்

கன்னி

இன்று சிறிய விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வேலைகளை திட்டமிட்டு செய்வதால் நேரம் மிச்சமாகும். அலுவலகத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை ஆராய்வீர்கள். பணவரவில் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். தேவையற்ற வாங்குதல்களை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.

வீட்டில் பழுது பார்க்கும் பணிகள் நடைபெறலாம். உறவினர் ஒருவரிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள உரையாடல் நடக்கும். புதிய அறிமுகம் தொழில் ரீதியாக உதவலாம். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய அழைப்பு கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் வயிறு தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. பயணத்தில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். பழைய பிரச்சினைக்கு நடைமுறை தீர்வு கிடைக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். சிறிய வெற்றி கூட உங்களுக்கு உற்சாகம் தரும். நிதானமான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

துலாம்

இன்று சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு வரலாம். தொழிலில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களில் நிபந்தனைகளை கவனமாகப் பாருங்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சிறிய சேமிப்பு முயற்சி பயன் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரும்.

தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். உங்களின் முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் நல்ல சந்திப்பு ஏற்படும். வீடு மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை வரலாம்.

சொத்து தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைத்துறையினருக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். பழைய கவலை ஒன்றிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். திடீர் செலவு வந்தாலும் சமாளிக்க முடியும். முக்கிய முடிவுகளை ஆலோசித்து எடுங்கள். இறை வழிபாடு மன அமைதியை வழங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

விருச்சிகம்

இன்றைய நாள் உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் தரும். தாமதமாகி வந்த வேலை ஒன்று முடிவுக்கு வரும். அலுவலகத்தில் உங்களின் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். தொழிலில் போட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கலாம். பண விஷயங்களில் தெளிவான திட்டம் தேவை. கடன் கொடுக்கும்போது எச்சரிக்கை அவசியம்.

குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு உங்கள் உதவி தேவைப்படலாம். உறவினர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவீர்கள். நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீடு தொடர்பான செலவு ஏற்படலாம்.

மாணவர்களின் முயற்சி பாராட்டப்படும். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல் சோர்வை குறைக்க போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணத்தில் அவசரம் வேண்டாம்.

மறைமுகமாக இருந்த ஒரு பிரச்சினை வெளிச்சத்திற்கு வரும். அதற்கு அமைதியாக தீர்வு காண முடியும். மன உறுதி அதிகரிக்கும். தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

தனுசு

இன்று மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். தொழில் விரிவாக்கம் பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள். புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும்.

எதிர்பாராத சிறு தொகை கிடைக்கலாம். அதிகப்படியான செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மனநிறைவு தரும்.

புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். வேலை தொடர்பான திட்டங்களில் மாற்றம் செய்யலாம். நண்பர்களுடன் வெளியூர் செல்லும் திட்டம் உருவாகலாம். மாணவர்களுக்கு நல்ல கவனம் கிடைக்கும்.

கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும். உடல் நலத்தில் பெரிய பிரச்சினை இருக்காது. ஆனால் உணவு நேரத்தை கடைபிடிக்கவும். பழைய நண்பரிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வரும். ஒரு முக்கிய முடிவில் தெளிவு கிடைக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்ல பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு

மகரம்

இன்று வேலைகளை நேரத்திற்குள் முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்பு பாராட்டப்படும். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

பணவரவு மெதுவாக அதிகரிக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அவசரமாக பணம் செலவழிக்க வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை கவனிப்பீர்கள்.

வீட்டில் சிறிய மாற்றம் செய்யலாம். உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் புதிய ஆர்வம் உருவாகும். கலைத்துறையில் முயற்சி செய்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் முதுகு மற்றும் கால்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கவும்.

பயணத்தில் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள். மனதில் இருந்த குழப்பம் குறையும். நீண்டநாள் முயற்சி ஒன்று நல்ல நிலையை அடையும். இன்றைய நாள் பொறுமைக்கு பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கும்பம்

இன்று வேலை தொடர்பான முடிவுகளில் தெளிவு ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்கள் ஆலோசித்து செயல்படவும். பணவரவு நன்றாக இருக்கும். ஆனால் குடும்ப செலவுகள் கூடலாம். பழைய கடனை அடைப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தினருடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். தம்பதியரிடையே அன்பான பேச்சு அதிகரிக்கும்.

நண்பர்களால் உதவி கிடைக்கும். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான செய்தி வரலாம். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

எதிர்பாராத தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் சீரான உணவு அவசியம். திடீர் பயணத்தை தவிர்க்க முடியாத சூழல் ஏற்படலாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும். மனதில் இருந்த ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும். நிதானமாக செயல்பட்டால் நாள் சிறப்பாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

இன்று பணியிடத்தில் நல்ல மாற்றத்திற்கான அறிகுறி தெரியும். புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல தொடர்புகள் உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு உதவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான பேச்சுகள் நடைபெறும்.

வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனை வரலாம். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களால் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். முக்கியமான விஷயங்களில் சரியான முடிவை எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் கவனமாகப் படிப்பார்கள். கலைத்துறையினரின் முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.

பயணத்தால் பயனுள்ள சந்திப்பு ஏற்படலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு முடிவு கிடைக்கும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். இறை வழிபாடு நல்ல நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலநிறம்

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