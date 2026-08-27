ராசிபலன் (27.08.2026): இன்று எடுக்கும் நிதானமான முடிவு நீண்டகால நன்மையை தரும்..!

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 10
ஆங்கில தேதி : 27
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 02.20 திருவோணம் பின்னர் அவிட்டம்.
திதி : இன்று காலை 09.53 வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் பௌர்ணமி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம்: மாலை : 12.15 – 01.15
ராகு காலம் : 01.30 – 03.00
எமகண்டம் : 06.00 – 07.30
குளிகை : 09.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 11.45 – 12.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 06.30 – 07.30
பூசம்
இன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு விஷயம் சாதகமான திசையில் நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த புதிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படும்.
நீண்ட நாட்களாக வசூலாகாமல் இருந்த பணம் தொடர்பாக நல்ல தகவல் வரலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சுபமான பேச்சு ஒன்று தொடங்கும். நண்பரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும்.
பயனுள்ள ஒரு சந்திப்பு எதிர்கால வாய்ப்பிற்கு வழிவகுக்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் இன்று நினைத்ததை சாதிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று பொறுமையுடன் அணுகிய காரியத்தில் நல்ல திருப்பம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் நீங்கள் செய்த பணிக்கு உரிய பாராட்டு கிடைக்கலாம். தொழிலில் இருந்த போட்டி நிலை சற்று தளர்வடையும். புதிய வருமான வழி குறித்து சிந்திப்பீர்கள்.
எதிர்பாராத சிறு தொகை கைக்கு வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். வீடு சம்பந்தமான முயற்சியில் சாதகமான பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. கணவன்–மனைவி இடையே அன்பான உரையாடல் அதிகரிக்கும்.
பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்த்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். அமைதியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு கூடுதல் பலத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
பணவரவு சீராக இருக்கும். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்ட ஒரு செலவு நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். வீட்டில் மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் செயல்பாட்டிற்கு வரும். சொத்து தொடர்பான தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம்.
நண்பர் ஒருவர் நல்ல ஆலோசனை வழங்குவார். மாணவர்களின் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று எடுத்த ஒரு முக்கிய முடிவு எதிர்காலத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கிய முடிவுகளில் அவசரம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது. மனதில் தோன்றும் குழப்பத்தை உடனடியாக வெளிப்படுத்த வேண்டாம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் சரிபார்க்கவும். பணியிடத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் பதற்றப்பட வேண்டாம். பயணத்தில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.
தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் விலகுவது நல்லது. உடனடி லாபம் தரும் என்று கூறப்படும் திட்டங்களை நன்கு ஆராயுங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதை அமைதிப்படுத்தும் செய்தி கிடைக்கலாம். இறைநம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் மனச்சுமை குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
இன்று உங்கள் செயல்களில் வேகம் மட்டுமல்ல, தெளிவும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும். உங்கள் திறமை மற்றவர்களால் கவனிக்கப்படும்.
வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வழி ஒன்று தென்படும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறலாம். வாகனம் அல்லது வீடு தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணலாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும்.
உறவினரின் வருகையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பேச்சில் நிதானத்தை கடைப்பிடித்தால் முக்கியமான காரியம் எளிதில் முடியும். மாலை நேரம் மனநிறைவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று உங்கள் திட்டமிடும் திறன் பல விஷயங்களை எளிதாக்கும். பணியில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடையை சரியான அணுகுமுறையால் கடப்பீர்கள்.
தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவில் படிப்படியான முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய நிலுவை தொகை பற்றிய தகவல் சாதகமாக வரலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்து மதிக்கப்படும். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் சூடுபிடிக்கும்.
ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். நண்பரிடமிருந்து கிடைக்கும் தகவல் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய தருணம் ஒன்று வரும். தாமதிக்காமல் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த முடிவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து ஆலோசனை நடைபெறலாம். பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய நன்மை கிடைக்கும்.
உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வந்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வு தொடர்பான பேச்சு வரலாம். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு மறையும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். புதிய நட்பு ஒன்று பயனுள்ள தொடர்பாக மாறும். கடன் சம்பந்தமான விஷயங்களில் நிதானமாக முடிவு எடுங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று முடங்கியிருந்த ஒரு முயற்சிக்கு மீண்டும் உயிரோட்டம் கிடைக்கும். தொழிலில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான முடிவை எடுக்க உதவும். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறும்.
உத்தியோகத்தில் திறமைக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரியிடம் இருந்து பாராட்டு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
நண்பர் ஒருவர் தேவையான உதவியை செய்வார். மனதில் இருந்த சந்தேகம் ஒன்றுக்கு தெளிவு கிடைக்கும். பழைய பிரச்சினையை புதிய கோணத்தில் அணுகுவீர்கள். ஓய்வுக்கும் மனஅமைதிக்கும் சிறிது நேரம் ஒதுக்குவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று புதிய முயற்சிகளில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு மூலம் பயன் ஏற்படலாம்.
பணவரவு சீராக இருந்தாலும் திட்டமிடாத செலவு வரலாம். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் பற்றிய தகவல் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். அறிவு சார்ந்த முயற்சிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
நண்பர் ஒருவர் புதிய வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்துவார். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். இன்று தொடங்கும் முயற்சியை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டால் நல்ல உயர்வு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று உங்களுடைய உழைப்பின் பலன் கண்களுக்கு தெரியும். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் அல்லது வாடிக்கையாளர் கிடைக்கலாம். தாமதமாக இருந்த பணம் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
முதலீடு செய்யும் முன் முழுமையாக ஆராயுங்கள். குடும்ப பொறுப்புகளை சமநிலையுடன் கையாள்வீர்கள். வீடு தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல நகர்வு ஏற்படும். முக்கியமான ஒருவரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். பழைய தொடர்பு மீண்டும் உங்களுக்கு வாய்ப்பை உருவாக்கலாம்.
ஓய்வை புறக்கணிக்காமல் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நேரம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று வழக்கமான முறையை மாற்றி புதிய அணுகுமுறையை முயற்சி செய்வீர்கள். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். தாமதமான பணவரவு வந்து நிம்மதி அளிக்கும்.
பணியிடத்தில் தனித்துவமான திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்களிடம் முக்கியமான விஷயம் குறித்து ஆலோசனை கேட்பார். நண்பர்கள் வழியாக புதிய தொடர்பு உருவாகும். சொத்து சம்பந்தமான செய்தி எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும்.
நீண்ட காலமாக வைத்திருந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஏற்ற சூழல் உருவாகும். பிறரின் விமர்சனத்தை மனதில் சுமக்க வேண்டாம். தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேறினால் நல்ல முடிவு உங்கள் பக்கம் வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று உங்கள் மனதில் இருந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புக்கு நம்பிக்கை தரும் அறிகுறி கிடைக்கும். பணவரவு படிப்படியாக உயரக்கூடும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது மாற்றம் குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று உருவாகும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு கூடுதல் மதிப்பு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே நெருக்கமும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். தொலைதூரத்தில் இருக்கும் ஒருவரிடமிருந்து வரும் செய்தி மகிழ்ச்சி தரும். வீடு தொடர்பான ஒரு எண்ணம் நடைமுறைக்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ஆன்மிக சிந்தனைகள் மனதை இலகுவாக்கும். விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் இன்று விதைக்கும் முயற்சி நாளை நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்