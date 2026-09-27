இன்றைய ராசி பலன்

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்..! இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் - 27, 2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் - 27, 2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி

நாள் : 10

ஆங்கில தேதி : 27

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று பிற்பகல் 12.35 மணி வரை உத்திரட்டாதி, பின்னர் ரேவதி.

திதி : இன்று இரவு 09.59 மணி வரை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.

யோகம் : அமிர்த யோகம்.

நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45.

நல்ல நேரம் : மதியம் 03.15 - 04.15.

ராகு காலம் : மாலை 04.30 - 06.00.

எமகண்டம் : மதியம் 12.00 - 01.30.

குளிகை : மாலை 03.00 - 04.30.

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 - 02.30.

சூலம் : மேற்கு.

சந்திராஷ்டமம் : பூரம், உத்திரம்.

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று எதிர்பார்த்த விஷயங்களில் சாதகமான மாற்றம் காணப்படும். வேலையில் வேகம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணி முடிவுக்கு வரும். உங்களின் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. தொழிலில் புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மனநிறைவை தரும். தம்பதியிடையே அன்பு அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகள் தொடர்பான கவலை குறையும். மாணவர்கள் கவனமாகப் படிப்பார்கள். புதிய முயற்சிகளில் நம்பிக்கையுடன் செயல்படலாம். உடல் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். பயணங்களில் சிறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். நண்பர்களால் உதவி கிடைக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பம் தெளிவடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும் பச்சை நிறம்

ரிஷபம்

இன்றைய நாள் அமைதியான முன்னேற்றத்தை வழங்கும். வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருக்கும். பொறுப்புகளை திட்டமிட்டு செய்தால் சிரமம் குறையும். அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். பண விஷயத்தில் நிதானமான அணுகுமுறை தேவை. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தையில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும்.

வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வீட்டு தேவைக்காக முக்கிய முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வரும்.

தம்பதியிடையே விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. மாணவர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவர். புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். உடல்நிலையில் சீரான நிலை காணப்படும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம். தொலைதூரப் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகலாம். மனதில் இருந்த ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உண்டு. நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

மிதுனம்

புதிய எண்ணங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் நாள். வேலையில் சுறுசுறுப்புடன் இயங்குவீர்கள். முக்கியமான தகவல் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். தொழில் தொடர்பான முடிவுகளை அவசரப்படாமல் எடுக்கவும். வியாபாரத்தில் வருமானம் படிப்படியாக உயரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை சேமிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகரிக்கும்.

குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழல் உருவாகும். சகோதரர்களால் உதவி கிடைக்கும். நெருங்கியவருடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு மறையும். தம்பதியருக்குள் புரிதல் கூடும்.

மாணவர்கள் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவர். கலைத்துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம். பயணத்தால் பயனுள்ள சந்திப்பு ஏற்படும். ஆவணங்களை கவனமாக பரிசோதிக்கவும். உடல்நலத்தில் சிறிய அசதி ஏற்படலாம். நேரத்திற்கு உணவருந்துவது நல்லது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்கால திட்டம் தெளிவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்

இன்று குடும்ப விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். வேலையில் சில புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் உழைப்பை மற்றவர்கள் கவனிப்பார்கள். நிலுவைப் பணிகளை முடிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்தி தரும். சேமிப்பு தொடர்பான திட்டம் உருவாகும். தொழிலில் புதிய முயற்சியைத் தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.

வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் நடைபெறும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை தரும்.

மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய திறனை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தவும். தூக்க நேரத்தை சீர்படுத்துவது நல்லது. திடீர் பயண வாய்ப்பு ஏற்படலாம். நண்பரின் உதவி முக்கியமானதாக அமையும். மன அமைதி அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

சிம்மம்

சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும்.

வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.

படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கன்னி

சிறிய முயற்சியும் நல்ல பலனைத் தரும் நாள். வேலைகளை ஒழுங்காக முடிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்பு ஒன்று உங்களைத் தேடி வரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாப வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். பணத்தை கையாளும்போது கவனம் தேவை.

தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்குவதை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கலாம். தம்பதியருக்கு பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்களின் முயற்சி நல்ல முடிவைத் தரும்.

தேர்வு தொடர்பான பயம் குறையும். புதிய கல்வி வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மன அழுத்தத்தை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள். தொலைபேசி மூலம் முக்கிய தகவல் கிடைக்கும். பயணத் திட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம். தன்னம்பிக்கை வளர்ச்சி பெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

துலாம்

இன்று வேலையில் எதிர்பாராத மாற்றம் வரலாம். அதை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களின் பேச்சுத்திறன் பலரையும் கவரும். பணவரவு தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் வேண்டாம். தொழில் தொடர்பான முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.

வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் உதவும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான உரையாடல் நடைபெறும். வீட்டில் சுபச்செயல் குறித்து ஆலோசிக்கலாம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் இலக்கை நோக்கி பயணிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு உருவாகும். உடல்நலத்தில் பெரிய குறை இருக்காது. நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். புதிய நண்பர் அறிமுகமாகலாம். சிறிய பயணம் மனமாற்றத்தைத் தரும். நாளின் முடிவில் மனநிறைவு ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்

விருச்சிகம்

முடங்கிக் கிடந்த முயற்சிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். வேலையில் கவனம் அதிகரிக்கும். முக்கியமான பொறுப்பு உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். பழைய பாக்கிகள் வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலாம்.

தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறு மனக்கசப்பு மறையும். நண்பரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

உடல்நிலையில் சோர்வு இருந்தால் ஓய்வு அவசியம். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் தேவை. பயணங்களில் திட்டமிடுதல் நல்லது. மனதில் இருந்த நீண்டநாள் எண்ணம் நிறைவேறும். தன்னம்பிக்கை உயர்வடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

தனுசு

இன்று மனதில் தெளிவு பிறக்கும். நீண்டநாள் யோசித்த விஷயத்தில் முடிவு எடுக்கலாம். வேலையில் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். பணநிலை மெதுவாக வலுப்படும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் லாபம் தரும் ஒப்பந்தம் அமையலாம்.

குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இனிமையான புரிதல் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் சந்தோஷம் தரும்.

மாணவர்களுக்கு நல்ல கவனம் கிடைக்கும். கலை மற்றும் படைப்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். தண்ணீர் அதிகமாக அருந்தவும். ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியைத் தரும். பயணத்தில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். எதிர்காலத்திற்கான புதிய திட்டம் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

மகரம்

துணிச்சலான முடிவுகளை எடுக்கத் தூண்டும் நாள். வேலைப்பகுதியில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். முக்கிய பொறுப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பணநிலை படிப்படியாக மேம்படும். கடன் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் அமைய வாய்ப்பு உள்ளது.

தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறும். வீட்டு பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் இனிமையான சந்திப்பு ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு போட்டிகளில் முன்னேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். உடல்நிலையில் நல்ல மாற்றம் காணப்படும். அதிகமான வேலை காரணமாக சோர்வு வரலாம். பயணத்தில் அவசரம் வேண்டாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிபச்சை நிறம்

கும்பம்

எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று இன்று உருவாகலாம். வேலையில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பணவரவு தொடர்பான தடைகள் விலகும். செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது. தொழிலில் புதிய கூட்டணி அமையலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள்.

குடும்பத்தில் மனநிறைவு தரும் சம்பவம் நடைபெறும். வீட்டில் முக்கிய முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சி நிலவும். மாணவர்கள் புதிய முயற்சியில் ஈடுபடுவர். தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

பயணத்தால் பயனுள்ள அனுபவம் கிடைக்கும். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். புதிய நட்பு உருவாகும். நீண்டநாள் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும். நாள் முடிவில் திருப்தி ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்

மீனம்

இன்று விரிவான சிந்தனைகள் உருவாகும். வேலையில் புதிய பாதை திறக்கும். உங்களின் திறமையை நிரூபிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைப்பவர்கள் ஆலோசனை பெறலாம். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கலாம். பணத்தை சேமிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடுவீர்கள்.

உறவினர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். தம்பதியருக்கு இனிய தருணங்கள் அமையும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை தரும். மாணவர்கள் புதிய இலக்கை நிர்ணயிப்பார்கள்.

போட்டித் தேர்வுக்கான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பயணம் தொடர்பான திட்டம் வெற்றி பெறும். புதிய அறிமுகம் தொழிலுக்கு உதவும். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். அதிக இனிப்பு உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. நீண்டகால திட்டத்தில் நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். நம்பிக்கையுடன் நாளை நிறைவு செய்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

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