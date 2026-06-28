இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (28.06.2026): மகிழ்ச்சியும், முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாள்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன், today tamil rasipalan
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: ஞாயிறு கிழமை

தமிழ் வருடம்: பராபவ

தமிழ் மாதம்: ஆனி

நாள்: 14

ஆங்கில தேதி: 28

மாதம்: ஜுன்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 12-07 வரை அனுஷம் பின்பு கேட்டை

திதி: இன்று அதிகாலை 02-21 வரை திரயோதசி பின்பு சதுர்த்தசி.

யோகம்: மரண, அமிர்த யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 08-15 to 9-00

நல்ல நேரம்: மாலை 3-15 to 4-15

ராகு காலம்: மாலை 4-30 to 6-00

எமகண்டம்: காலை 12-00 to 1-30

குளிகை: காலை 3-00 to 4-30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 1-30 to 2-30

சூலம்: மேற்கு

சந்திராஷ்டமம்: கிருத்திகை

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

மனநிறைவு தரும் நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும்.

உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தெய்வ வழிபாடு சிறந்த பலன் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

ரிஷபம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

இன்று மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை பாராட்டப்படும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கடகம்

வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி பயனளிக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். சோர்வு குறைந்து புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்.

மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு சாதகமான நாள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

சிம்மம்

பயணங்கள் நன்மை தரும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். முக்கிய முடிவுகளில் தெளிவு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மூத்தோரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.

எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை அதிகரிக்கும். இறை வழிபாடு மன அமைதியை தரும். பேச்சில் நிதானம் கடைப்பிடிக்கவும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

கன்னி

எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கலாம். நல்ல செய்தி மன மகிழ்ச்சியை தரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சு நடைபெறலாம். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.

உழைப்புக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும்.புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

துலாம்

இன்று புதிய நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். பணவரவு திருப்தி தரும். செலவுகளில் சிக்கனம் அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவு தரும்.

உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். மன அழுத்தம் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

விருச்சிகம்

பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். புதிய அறிமுகங்கள் பயன் தரும். முக்கிய முடிவுகளை தைரியமாக எடுக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கும்.

தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மூத்தோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவி வந்து சேரும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். கோயில் தரிசனம் நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

கோபத்தைத் தவிர்த்து அமைதியாக இருங்கள். பொறுமை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். எதிர்பாராத நல்ல செய்தி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம்.குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

மனநிறைவு தரும் சம்பவம் நடைபெறும். இன்று இனிய நாளாக அமையும். பழைய நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மகரம்

வாழ்க்கைத்துணையின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மன அமைதி நிலவும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். பயணங்கள் நன்மை தரும். புதிய தொடர்புகள் பயன் அளிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

கும்பம்

பேச்சில் இனிமையை கடைப்பிடிக்கவும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி உறுதி. முக்கிய முடிவுகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்.தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மூத்தோரின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும்.

ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். இறை வழிபாடு மனநிம்மதி தரும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்

மீனம்

எதிர்பாராத வருமானம் கிடைக்கலாம். மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். காதலர்களுக்கு பெரிதாக சம்மதம் கிடைக்கும். நல்ல செய்தி மன மகிழ்ச்சியை தரும்.

குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். இன்று மகிழ்ச்சியும் முன்னேற்றமும் நிறைந்த நாளாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

Aanmigam
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