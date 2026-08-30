இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (30.08.2026): எதிர்பார்த்ததைவிட வேகமாக காரியங்கள் நிறைவேறும் நாள்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன், Today RasiPalan Tamil
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆவணி

நாள் : 13

ஆங்கில தேதி : 30

மாதம் : ஆகஸ்ட்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று காலை 05.03 வரை பூரட்டாதி, பின்னர் உத்திரட்டாதி.

திதி : இன்று காலை 10.09 வரை துவிதியை, பின்னர் திரிதியை.

யோகம் : அமிர்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை : 07.45 – 08.45

நல்ல நேரம்: மதியம் : 1.30 – 02.00

ராகு காலம் : 04.30 – 06.00

எமகண்டம் : 12.00 – 01.30

குளிகை : 03.00 – 04.30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 1.30 – 02.30

சந்திராஷ்டமம் : பூரம்

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல திசையை நோக்கி நகரும். பணியிடத்தில் உங்கள் வேகமான செயல்பாடு கவனிக்கப்படும். புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை திறம்பட கையாள்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம்.

பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். வீடு தொடர்பான ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.

நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். நீண்டநாள் திட்டம் ஒன்றை மீண்டும் செயல்படுத்துவீர்கள். அவசரத்தை தவிர்த்து செயல்பட்டால் வெற்றி உங்கள் பக்கம் வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு நிறம்

ரிஷபம்

இன்று பொறுமையாக அணுகிய விஷயம் சாதகமான முடிவை நோக்கி நகரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும். தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து மீண்டும் வாய்ப்பு வரலாம். பணவரவில் சீரான நிலை உருவாகும். தேவையற்ற வாங்குதல்களை தவிர்ப்பது சேமிப்பை அதிகரிக்கும்.

குடும்பத்தில் முக்கியமான முடிவு ஒன்று உங்கள் ஆலோசனையுடன் எடுக்கப்படும்.வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு முன்னேறலாம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.

உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் நன்றாக செயல்படும். புதிய மனிதரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பலன் தரும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த செய்தி கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சந்தன நிறம்

மிதுனம்

இன்று உங்கள் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை பல சிக்கல்களை எளிதாக்கும். பணியிடத்தில் நீண்டநாள் காத்திருந்த தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கு ஆரம்ப ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்தும் புதிய யோசனை தோன்றும்.

கடந்த காலத்தில் செய்த முதலீடு பற்றிய நல்ல தகவல் வரலாம். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பருடன் நடக்கும் உரையாடல் புதிய பாதையை காட்டும். தொலைதூரத் தொடர்பு ஒன்று பயனுள்ள வாய்ப்பாக மாறலாம்.

மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் அணுகுவார்கள். சிறிய பயணம் கூட முக்கியமான சந்திப்பை ஏற்படுத்தலாம். சொல்லும் வார்த்தையில் தெளிவு வைத்துக்கொண்டால் பலன் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை

கடகம்

இன்று அவசரமாக முடிவு எடுப்பதைவிட சூழ்நிலையை கவனிப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு காரணமாக சற்று பரபரப்பு ஏற்படலாம். தொழிலில் எதிர்பார்த்த வேகம் இல்லாவிட்டாலும் முன்னேற்றம் நின்றுவிடாது.

பண விஷயங்களில் பிறரின் வாக்குறுதியை மட்டும் நம்ப வேண்டாம். திடீர் செலவு ஒன்று வரக்கூடும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சு சிறிது மனக்குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடனடி பதிலளிக்காமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் விரைவில் சரியாகும்.

பயணத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் பொருட்களை கவனமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் இடையூறுகளை தவிர்க்க வேண்டும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் தகவல் கிடைக்கலாம். இறைநம்பிக்கை உங்களின் மனத்தெளிவை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனநிலையை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது. அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்கவும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக கவனம் தேவை.

முக்கிய ஆவணங்களை பிறரிடம் கொடுக்கும் முன் நன்றாக சரிபார்க்கவும். பணியிடத்தில் சிறிய அழுத்தம் இருந்தாலும் அமைதியாக செயல்படுங்கள். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சு உங்களுக்கு மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

உடனடியாக பதிலளிக்காமல் சற்று பொறுத்திருப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம். இறை வழிபாடு மனதை தெளிவுபடுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே நிறம்

கன்னி

இன்று உங்கள் முயற்சிக்கு சரியான நேரத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள். முக்கியமான பணியை தனித்திறமையுடன் முடிப்பீர்கள்.

தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு தொடங்கலாம். பணவரவில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி உள்ளது. பொருளாதார முடிவுகளில் மட்டும் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் உங்கள் செயல்பாடு பாராட்டப்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை நடக்கலாம்.

தம்பதியரிடையே இனிமையான புரிதல் உருவாகும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மாணவர்கள் போட்டியில் தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். மாலை நேரத்தில் கிடைக்கும் வாய்ப்பை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

இன்று உங்களின் அணுகுமுறை பலரையும் உங்களுடன் இணைக்கும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான வேலையை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை பற்றிய பேச்சு வரலாம்.

வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவில் சிறிய ஆதாயம் எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட நாட்களாக விரும்பிய பொருளை வாங்கும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். பழைய நண்பர் ஒருவருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படும். உறவினர்களின் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வத்தை பெறுவார்கள். மாலை நேர சந்திப்பு எதிர்காலத்திற்கு பயனுள்ளதாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

விருச்சிகம்

இன்று நின்றுபோன காரியத்திற்கு மாற்று வழி ஒன்று கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான பலனைத் தரும். சிக்கலான பணியையும் பொறுமையுடன் முடித்துவிடுவீர்கள். தொழிலில் பழைய முயற்சி மீண்டும் உயிர்பெறும். வருமானத்தில் எதிர்பாராத சிறிய சேர்க்கை ஏற்படலாம்.

நிலுவைத் தொகை தொடர்பாக நல்ல தகவல் வரலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். சொத்து விவகாரத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறி தெரியும். நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் துணை நிற்பார்.

மனதில் இருந்த சந்தேகத்திற்கு தெளிவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். விடாமுயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ந்தால் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

தனுசு

இன்று புதிய சிந்தனைகளை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கான நாள். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்பு மூலம் வளர்ச்சி ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். பணவரவு நன்றாக இருந்தாலும் சேமிப்பை மறந்துவிடாதீர்கள்.

நீண்ட நாட்களாக தேடிய பொருள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில்,உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு ஏற்படும்.

தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் மகிழ்ச்சி தரும். நண்பரின் பரிந்துரை ஒரு புதிய கதவைத் திறக்கலாம். மாணவர்களுக்கு,ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் உதவியாக இருக்கும். ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். இன்று வெளிப்படும் உங்கள் திறமை எதிர்கால வாய்ப்புக்கு அடித்தளமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

மகரம்

இன்று உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் நீண்டநாள் முயற்சி வெற்றியை நோக்கி நகரும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் அல்லது விசாரணை வரலாம். பணப்புழக்கத்தில் இருந்த தடைகள் படிப்படியாக குறையும். நிதி விஷயத்தில் திட்டமிடுதல் அவசியம்.

குடும்பப் பொறுப்புகளை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். வீடு புதுப்பித்தல் அல்லது மாற்றம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகலாம்.புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறும்.பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் உதவியாக இருப்பார். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும்.

மாணவர்கள் திட்டமிட்ட அட்டவணையுடன் செயல்படுவது நல்லது. உடல் சோர்வை கவனிக்காமல் விடாமல் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

கும்பம்

இன்று மனதில் இருந்த தயக்கம் விலகி புதிய தெளிவு பிறக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் தனித்துவமான திறமை வெளிப்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் வழக்கமான முறைக்கு மாற்றாக புதிய அணுகுமுறையை முயற்சிப்பீர்கள்.

பணவரவு தொடர்பான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரலாம். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உங்களிடம் முக்கியமான ஆலோசனை கேட்கப்படும்.

நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு கிடைக்கும்.சொத்து தொடர்பான தகவல் உங்கள் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த வேலையை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள்.

மாணவர்கள் புதுமையான முறையில் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உங்கள் திறமை மீது நம்பிக்கை வைத்தால் வாய்ப்புகள் தானாக தேடி வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மீனம்

இன்று எதிர்பார்த்ததைவிட வேகமாக சில காரியங்கள் நிறைவேறும்.உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமைக்கான மதிப்பு உயரும்.

தொழிலில் புதிய ஆர்டர் அல்லது வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கலாம். பணவரவில் இருந்த அழுத்தம் படிப்படியாக குறையும்.

புதிய முதலீட்டு எண்ணம் தோன்றினாலும் முழுமையாக ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த செய்தி கிடைக்கலாம்.வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும்.

உறவினரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கலாம். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

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