குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் நடைபெறும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 05, 2026

கிழமை: வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 19
ஆங்கில தேதி: 5
நட்சத்திரம்: காலை 6.17 மணி வரை பூரம், பின்னர் உத்திரம்.
திதி: மதியம் 12.41 மணி வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி.
யோகம்: சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம்: மதியம் 12.00 – 1.00
ராகு காலம்: மதியம் 1.30 – 3.00
எமகண்டம்: காலை 6.00 – 7.30
குளிகை: காலை 9.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை –
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 – 7.30
சூலம்: தெற்கு
அவிட்டம்
இன்றைய நாள் உங்களுக்குப் புதிய அனுபவங்களையும் எதிர்பாராத வாய்ப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தும். நீண்ட காலமாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி முன்னேறுவதற்கான சூழல் அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும்.
மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை அணுகுமுறைகள் நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு முக்கியமான நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். வாழ்க்கைத்துணையின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பளித்து நடப்பீர்கள்.
பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமிதம் அளிக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்பார்கள். எதிர்பாராத செலவுகளைச் சமாளிக்க பணத்தைத் திட்டமிட்டுப் பயன்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
உங்களுடைய ஆளுமையும் தன்னம்பிக்கையும் மற்றவர்களிடம் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதில் தெளிவான அணுகுமுறை காணப்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முயற்சியால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கும்.
கலைத்துறையினருக்கு படைப்புகளின் மூலம் பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு ஏற்படும். வாக்குறுதிகளை அளிப்பதில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
சுறுசுறுப்பும் சிந்தனைத் தெளிவும் இணைந்து செயல்படும் நாள். புதிய முயற்சிகளில் உங்களுடைய தனித்துவமான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம்.
அலுவலகப் பணிகளில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நோக்கி முயற்சிகளை விரிவுபடுத்துவார்கள். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் இணக்கமான சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் சகோதரர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வீட்டில் நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன ஒரு வேலையை முடிப்பீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். பயணங்களில் நேரத்தைச் சரியாகத் திட்டமிடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமான சில காரியங்கள் நிறைவேறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைத்தாலும் அவற்றைத் திறம்படச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
தொழில் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல திசையில் செல்லும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பெண்களுக்கு சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக முடிவெடுங்கள். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்.
பொறுமையாகக் காத்திருந்த விஷயங்களுக்கு இன்றைய தினம் சாதகமான பதில் கிடைக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய பணித்திறன் பாராட்டப்படும்.
பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் சாதகமாக நகரலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் பற்றிப் பேசுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு விரும்பிய பொருளை வாங்கும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனத்துடன் செயல்படுவார்கள். உறவினர்களிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. உடல் ஆரோக்கியத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு நிறம்.
உங்களுடைய மன உறுதியும் நம்பிக்கையும் சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். எதிர்பார்த்த ஒரு காரியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுச் செயல்படுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும்.
மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகளும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம். ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். உடல்நலனில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீல நிறம்.
நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை ஒவ்வொன்றாக முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நேர்மைக்கும் உழைப்பிற்கும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் தகவல் வரலாம். வியாபாரத்தில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் தொடர்பாகப் பேச்சு நடைபெறும்.
பெண்களுக்கு தங்களுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தைச் செலுத்தி நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். பணம் சம்பந்தமான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்த பிறகே கையெழுத்திடுங்கள். உடலுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: குங்குமச்சிவப்பு நிறம்.
உங்களுடைய சிந்தனையில் ஏற்படும் புதிய மாற்றங்கள் செயல்பாடுகளிலும் பிரதிபலிக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்ட ஒரு முயற்சியைத் தொடங்குவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து புதிய திட்டங்களை உருவாக்குவீர்கள். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் சந்தித்து மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் மேடை அமையும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம் என்பதால் பணத்தைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துங்கள். வாகனப் பயணங்களில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
உங்கள் அறிவையும் அனுபவத்தையும் பயன்படுத்திச் செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான புதிய திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் நடைபெறும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் மனதிற்கு நம்பிக்கை அளிக்கும்.
மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல்களைப் பெறலாம். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். பயணத்தால் பயன் உண்டாகும். பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு நன்கு ஆராயுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்.
இன்றைய தினம் புதிய மனிதர்களின் தொடர்பும் பழைய நட்புகளின் ஆதரவும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். பணியிடத்தில் சிக்கலான பணிகளையும் நிதானமாகக் கையாள்வீர்கள்.
மேலதிகாரிகளுடன் சுமுகமான உறவு நிலவும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவைகளை விரிவுபடுத்துவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவால் மனநிறைவு கிடைக்கும். வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் உருவாகும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் குழுவாக இணைந்து படிப்பதால் பயனடைவார்கள். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன் நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
உங்களுடைய விடாமுயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும் வகையில் நிகழ்வுகள் அமையும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட சில தடைகளைத் தாண்டி முன்னேறுவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் நிலை உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வர்த்தக முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். தொழில் சார்ந்த புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனையை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.
உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு உதவி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்தி சிறப்பாகப் படிப்பார்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். கோபத்தைக் குறைத்து அமைதியாகச் செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு.