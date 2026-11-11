புதிய எண்ணங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 11, 2026

கிழமை: புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 25
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 12.09 மணி வரை அனுஷம்; பின்னர் கேட்டை.
திதி: பிற்பகல் 3.43 மணி வரை துவிதியை; பின்னர் திரிதியை.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45– 5.45
ராகு காலம்: மதியம் 12.00 – 1.30
எமகண்டம்: காலை 7.30 – 9.00
குளிகை: காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: இரவு 6.30 – 7.30
சூலம்: வடக்கு.
அசுவினி, பரணி.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது.
வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
உங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான புதிய களம் இன்று அமையும். இதுவரை சாதாரணமாகக் கருதப்பட்ட ஒரு முயற்சி எதிர்பாராத முக்கியத்துவத்தைப் பெறலாம். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள்.
புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது பணிச்சுமையையும் கணக்கில் கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்தில் விற்பனைக்கான புதிய அணுகுமுறைகள் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து எடுக்கும் முடிவுகள் நன்மை தரும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்
நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஒரு விஷயத்தில் தெளிவான முடிவு கிடைக்கக்கூடும். மற்றவர்களின் அனுபவங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்வதால் புதிய சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு அல்லது ஆலோசனை நடைபெறலாம். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சேர்ப்பதற்கான முயற்சி பலனளிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான திட்டமிடல் தொடங்கும். உறவினர்களிடமிருந்து ஆதரவான தகவல் வரலாம்.
பெண்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான விஷயங்களில் ஈடுபட்டு மனநிறைவு பெறுவார்கள். மாணவர்கள் எழுத்துத் தேர்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள். பழைய சேமிப்பை வீண் செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளநீலம்
உங்களுடைய அறிவாற்றலும் விரைவாகச் செயல்படும் தன்மையும் இன்று பல இடங்களில் உதவியாக இருக்கும். எதிர்பாராத அழைப்பு அல்லது சந்திப்பு ஒரு புதிய வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்தலாம். பணியிடத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் தொடர்பான பணிகள் சிறப்பாக முடியும்.
மேலதிகாரிகளிடம் உங்களுடைய திறமையை நிரூபிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வழிகளை உருவாக்குவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் பங்குதாரர்களுடன் வெளிப்படையாகப் பேசுவது அவசியம். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்களின் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு படைப்புகளை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். பயணங்களில் நேரத்தைத் திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு இதுவரை கிடைக்காமல் இருந்த ஒத்துழைப்பு இன்று கிடைக்கத் தொடங்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் தயக்கம் காட்டாமல் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலை ஒன்றை முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனைத் தொடர்புகள் உருவாகும். தொழிலில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் எதிர்கால லாபத்தை ஆராய்வது அவசியம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவுடன் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுப்பீர்கள். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உத்வேகத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். உடல் நலனில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
மனதில் உருவாகும் புதிய எண்ணங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற ஆதரவு கிடைப்பதால் உற்சாகம் அதிகரிக்கும்.
அலுவலகத்தில் தாமதமாகிக் கொண்டிருந்த ஒரு வேலை முடிவுக்கு வரும். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவையை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளில் ஈடுபடுவார்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை தொடர்ந்து கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு சந்திப்பு நிகழலாம்.
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். தாய்வழி உறவினர்களால் உதவி கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் ஏற்பட்டிருந்த தயக்கத்தைக் கடந்து முன்னேறுவார்கள். தேவையற்ற மனக்கவலைகளை ஒதுக்கி வையுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: முத்து வெள்ளை
செயல்களில் காணப்படும் உறுதிப்பாடு உங்களுக்கு மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெற்றுத் தரும். மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்க்காமல் உங்களுடைய பொறுப்புகளை நீங்களே நிறைவேற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் சூழல் உருவாகும். புதிய பதவி அல்லது பொறுப்பு தொடர்பான பேச்சுகள் முன்னேற்றம் காணலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த ஆர்டர்கள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளும்போது நிபந்தனைகளைச் சரிபார்க்கவும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான நகர்வு ஏற்படலாம். கலைஞர்களுக்கு பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன் நிறம்
பிறரிடம் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு தகவல் எதிர்காலத் திட்டத்திற்கு அடிப்படையாக அமையலாம். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் முக்கியப் பணிகள் நிறைவேறும்.
வியாபாரத்தில் விளம்பரங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் குடும்பத் தேவைகளுக்காகச் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். வீட்டில் விருந்தினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு வரலாம்.
மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதால் நல்ல புரிதலைப் பெறுவார்கள். முக்கியமான ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். உங்களுடைய அணுகுமுறையில் காணப்படும் இனிமை புதிய உறவுகளை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
புதிய முயற்சிகளைப் பற்றிய உங்களுடைய சிந்தனைகள் இன்று விரிவடையும். நீண்ட நாட்களாகத் தொடர்பில் இல்லாத ஒருவர் மீண்டும் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். வெளியூர் தொடர்பான பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை இணைப்பதற்கான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். எதிர்பாராத சிறு வருமானம் மகிழ்ச்சி தரலாம். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் வழிகாட்டுதல் ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு உதவும்.
பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் வந்து சேரலாம். ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலைஞர்கள் தங்களுடைய திறமைகளைப் புதிய வடிவில் வெளிப்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் தீவிரம் காட்டுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
உங்களுடைய பொறுப்பான அணுகுமுறை இன்று பலருடைய நம்பிக்கையைப் பெற்றுத் தரும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு காரியத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய நிர்வாகப் பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம்.
வியாபாரத்தில் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பான முடிவுகளைச் சரியான நேரத்தில் எடுப்பீர்கள். தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். பணம் தொடர்பான நிலுவைகள் ஓரளவு குறையலாம். குடும்பத்தில் வீடு அல்லது மனை தொடர்பான பேச்சுகள் மீண்டும் தொடங்கும்.
உறவினர்களின் உதவியால் ஒரு சுபகாரியம் நடைபெறலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் தொடர்ந்து முன்னேறுவார்கள். தேவையற்ற கவலைகளைத் தவிர்த்து மனதை உற்சாகமாக வைத்திருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
புதிய சிந்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான தைரியம் உங்களிடம் அதிகரிக்கும். வழக்கமான பணிகளுக்கு மாற்றாகப் புதுமையான முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாகம் சார்ந்த பணிகளில் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய விளம்பர உத்திகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறலாம். குடும்பத்தில் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான ஒரு பொருளை வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான பாராட்டு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனைகளைப் பரிசீலித்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
உங்களுடைய அனுபவங்களிலிருந்து கிடைத்த பாடங்கள் இன்று சரியான பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும். ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பணிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் அவற்றின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். தொழில் தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறைய வாய்ப்புண்டு.
பெண்கள் தங்களுக்கான புதிய வருமான வழிகளை ஆராய்வார்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் திட்டமிட்ட இலக்கை அடைய முயற்சி செய்வார்கள். உடல்நலத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். தியானம் மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு நிறம்