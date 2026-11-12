உங்களுடைய செயல்திறன் பிறருக்கு முன்மாதிரியாக அமையும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 12, 2026

ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 12
கிழமை: வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 26
நட்சத்திரம்: பிற்பகல் 02.35 மணி வரை கேட்டை; பின்னர் மூலம்.
திதி: மாலை 5.39 மணி வரை திரிதியை; பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம் : மதியம் 12.15– 1.15
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை –
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 – 07.30
ராகுகாலம்: மதியம் 1.30 – 3.00
எமகண்டம்: காலை 6.00 – 7.30
குளிகை: காலை 9.00 – 10.30
சூலம்: தெற்கு
பரணி, கிருத்திகை.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று உங்கள் சிந்தனையில் உதயமாகும் புதிய யோசனைகள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கான அடித்தளமாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு தகவல் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.
மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் ஓரளவு முன்னேற்றம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் நடைபெறும். கணவன் மனைவிக்கிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமிதம் அளிக்கும்.
மாணவர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டுப் படிப்பதால் நல்ல பலன் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று தகவல் பரிமாற்றங்கள் மூலமாக உங்களுக்குப் புதிய நன்மைகள் உருவாகும். எதிர்பாராத ஒருவரின் அழைப்பு முக்கியமான செய்தியைக் கொண்டு வரலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் அமையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல கவனத்தைப் பெற்றுத் தரும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கான ஆலோசனை எழும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது பழைய மனக்கசப்புகளை மீண்டும் கிளற வேண்டாம்.
மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்கள் கிடைக்கும். எழுத்து, பேச்சு, ஊடகம் சார்ந்தவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் பயனளிக்கும். உடல்நலத்தில் ஓய்வையும் உணவு நேரத்தையும் முறையாகப் பின்பற்றுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்.
இன்று உங்களுடைய பொறுமை பல சிக்கல்களை எளிதாகக் கடக்க உதவும். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய தேவையைப் புரிந்துகொண்டு நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம்; அவற்றைச் சிறப்பாக முடிப்பதால் நற்பெயர் கிடைக்கும்.
தொழில் செய்பவர்கள் பொருட்களின் தரத்தில் கவனம் செலுத்தினால் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறலாம். பணவரவு இருந்தாலும் எதிர்பாராத செலவுகளும் வரக்கூடும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து எடுக்கும் முடிவுகள் குடும்பத்திற்கு நன்மை தரும்.
மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதியைக் கொடுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்.
இன்று உங்களுடைய செயல்திறன் பிறருக்கு முன்மாதிரியாக அமையும். ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அலுவலகத்தில் உயரதிகாரிகளின் கவனத்தைப் பெறும் வகையில் உங்கள் பணி அமையும்.
வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை அறிந்து அதற்கேற்ப திட்டங்களை மாற்றுவது நல்லது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமிதத்தைத் தரும்.
கலைஞர்களுக்கு மேடை வாய்ப்புகள் அல்லது புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். பண விஷயங்களில் பிறருக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் கலந்த தங்க நிறம்.
இன்று நுணுக்கமாகச் சிந்திக்கும் உங்கள் இயல்பு பலன் தரும். நீண்ட நாட்களாகச் சரிசெய்ய முடியாமல் இருந்த ஒரு பிரச்சினைக்கு நடைமுறைத் தீர்வு கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகள் தொடர்பான பணிகளை கவனமாக முடிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் தேவையற்ற சரக்குகளை வாங்குவதைத் தவிர்த்து இருப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் அனுபவம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் புதிய உத்திகளைக் கையாள்வார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு தங்களின் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க உடற்பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகதப் பச்சை.
இன்று உங்களுடைய நிதானமான அணுகுமுறை பலருடைய மனதை வெல்லும். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையாகப் பேசுவது நல்லது. உத்தியோகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவுக்கு வரும்.
புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் திருமணம் அல்லது சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேறும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். மாணவர்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த புதிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வார்கள்.
வாகனப் பயணங்களில் கவனமாக இருங்கள். மனதில் தோன்றும் நல்ல யோசனைகளைத் தள்ளிப்போடாமல் செயல்படுத்தத் திட்டமிடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்.
இன்று மறைந்திருந்த சில உண்மைகள் உங்களுக்குத் தெளிவாகப் புரியக்கூடும். இதனால் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதில் குழப்பம் குறையும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய உழைப்பை மற்றவர்கள் உணரத் தொடங்குவார்கள்.
தொழில் செய்பவர்கள் புதிய முதலீட்டிற்கு முன்பாகச் சந்தை நிலவரத்தை ஆராய வேண்டும். குடும்பத்தில் அமைதியான பேச்சுவார்த்தை மூலம் கருத்து வேறுபாடுகளைச் சரிசெய்யலாம். நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தினால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
செலவுகளைப் பதிவு செய்து கண்காணிப்பது நிதி நிலையைச் சீராக்கும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுப்பதைத் தவிருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய திசை கிடைக்கும். வெளிநாடு அல்லது வெளியூர் தொடர்பான பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல்கள் வரலாம்.
உத்தியோகத்தில் புதிய பயிற்சி அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள் நடைபெறும். குடும்பத்தில் உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த துறையில் கூடுதல் அறிவைப் பெற முயற்சிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியங்களைக் கூட அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்:கருநீலம்.
இன்று பொறுப்புகளைத் தவிர்க்காமல் எதிர்கொள்வதால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் ஒரு முக்கியமான பணியைச் சிறப்பாக முடிக்க உதவும்.
வியாபாரத்தில் வரவு செலவுக் கணக்குகளைச் சீரமைப்பீர்கள். வீடு, மனை, வாகனம் தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்; ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொண்டால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறலாம். நண்பர்கள் வழியாக ஒரு பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கலாம். கடன் தொடர்பான முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
இன்று தொழில் செய்பவர்கள் இணையவழி விற்பனை மற்றும் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளை மேம்படுத்தலாம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய ஆலோசனை உங்களுக்கு மனத் தெளிவை அளிக்கும்.
உறவினர்களுடன் இணைந்து செய்யும் காரியங்களில் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அறிவை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும்.
வருமானத்திற்கு ஏற்ற செலவுகளை அமைத்துக் கொள்வது நல்லது.வழக்கமான சிந்தனையிலிருந்து மாறுபட்டு ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவீர்கள். உங்களுடைய புதுமையான அணுகுமுறை பணியிடத்தில் பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
இன்று உங்களுடைய நம்பிக்கையும் மன உறுதியும் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் துணை நிற்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். தொழில் செய்பவர்களுக்கு பழைய முயற்சிகளில் இருந்து வருமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். ஆன்மிகம் மற்றும் சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மனநிறைவு ஏற்படும்.
பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுங்கள். தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்வதால் உடல் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை