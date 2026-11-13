சிறிய முயற்சிகள் கூட பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வித்திடும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 13, 2026

ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 13
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 27
கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 5.08 மணி வரை மூலம், பின்னர் பூராடம்.
திதி: இன்று இரவு 7.44 மணி வரை வளர்பிறை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம்: அமிர்த, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை 02.00 - 3.00
ராகு காலம்: காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம்: மாலை 3.00 - 4.30
குளிகை: காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம்: மதியம் 12.15 - 1.15
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6.30 - 7.30
சூலம்: மேற்கு
கிருத்திகை, ரோகிணி.
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த சில நல்ல தகவல்கள் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாக முடியும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்பட்டாலும் ஓய்வால் சீராகும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய அறிமுகங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
உங்களுடைய பேச்சாற்றலும் புத்திசாலித்தனமும் இன்று சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். எதிர்பாராத ஒருவரின் சந்திப்பு புதிய வாய்ப்பிற்கு வழிகாட்டும்.
பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய விற்பனை முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவார்கள். வரவு செலவுகளில் சமநிலை ஏற்படும். உறவினர்களிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும்.
பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் கணினித் துறைகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இதுவரை மனதை அழுத்திக் கொண்டிருந்த சில கவலைகளுக்கு விடிவு கிடைக்கும். குடும்ப நலனுக்காக எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பம் அமையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும். பணவரவு படிப்படியாக உயரும். வீட்டில் சுபச்செலவுகள் ஏற்படலாம். பெண்களுக்கு உறவினர்களின் பாராட்டும் ஆதரவும் கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்.
உங்கள் உழைப்பை மற்றவர்கள் உணர்ந்து பாராட்டும் வகையில் நிகழ்வுகள் அமையும். அதிகாரம் சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான பதில் கிடைக்கலாம்.
பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த கோப்புகள் முடிவுக்கு வரும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். வருமானத்திற்கு ஏற்ற சேமிப்புத் திட்டங்களை உருவாக்குவீர்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை நல்வழி காட்டும்.
பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். கலைஞர்கள் தங்களது படைப்புகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். பயணங்களில் அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
சிறிய முயற்சிகள்கூட பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வித்திடும் என்பதை உணர்வீர்கள். தொழில் சம்பந்தமான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து முடிவெடுப்பது நல்லது.
உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். பணம் தொடர்பான பழைய கணக்குகளை முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் மனநிறைவு தரும்.
வீட்டைப் புதுப்பிக்கும் எண்ணம் உருவாகலாம். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் சிறந்து விளங்குவார்கள். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய அனுபவங்களைச் சேர்க்கும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். எதிர்பார்த்த நபரிடமிருந்து சாதகமான பதில் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பொறுப்பு மாற்றம் குறித்த தகவல் வரலாம்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிப்பதால் உற்சாகம் உண்டாகும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் திருமணம் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும்.
பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
மற்றவர்களின் கருத்துகளைக் கேட்டாலும் உங்கள் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் மறைமுகமாக இருந்த தடைகள் விலகத் தொடங்கும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு மீண்டும் கிடைக்கும். பணப்பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒருவருடைய சாதனை பெருமை சேர்க்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு பழைய நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்களுக்கு புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். மன அமைதிக்கு தியானம் உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் மெரூன்
உங்களுடைய எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு இன்று தெளிவான வடிவம் கிடைக்கும். வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும்.
எதிர்பார்த்த தொகை கிடைப்பதால் பொருளாதார நெருக்கடி குறையும். குடும்பத்தில் ஆன்மிக நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு புதிய கல்வி வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும். கலைஞர்கள் தங்கள் திறமையால் பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
உங்களுடைய விடாமுயற்சி மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக அமையும். பணியிடத்தில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வருமானம் உயர்ந்தாலும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்காகச் சேமிப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் சொத்து சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தை சாதகமாக நகரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களிலும் தேர்ச்சி பெற முயற்சிப்பார்கள். மூட்டு மற்றும் முதுகுப் பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
புதிய மனிதர்கள், புதிய சிந்தனைகள், புதிய முயற்சிகள் என நாள் சுறுசுறுப்பாக அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் தனித்துவமான செயல்முறை கவனத்தைப் பெறும். வியாபாரத்தில் விளம்பரம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு மூலம் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
எதிர்பாராத சிறு வருமானம் கிடைக்கலாம். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கொள்வார்கள். பெண்களுக்கு புதிய கைவினை அல்லது கலைப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்
மனதில் உருவாகும் நல்ல எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும். உத்தியோகத்தில் நீண்டகால உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வாடிக்கையாளர் ஒப்புதல் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்தி அளித்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் சுபச் செய்தி வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தம்பதிகளிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனதிற்கு அமைதி அளிக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளுக்கான ஊக்கம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்பட்டு நிறம்.