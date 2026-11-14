நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான காரியம் நிறைவேறும்: இன்றைய ராசிபலன் - நவம்பர் 14, 2026

ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 14
கிழமை: சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 28
நட்சத்திரம்: மாலை 7.40 மணி வரை பூராடம், பின்னர் உத்திராடம்.
திதி: இரவு 9.49 மணி வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 – 8.45
நல்ல நேரம்: மாலை 4.45 – 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 – 10.30
எமகண்டம்: மதியம் 1.30 – 3.00
குளிகை: காலை 6.00 – 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: மதியம் 10:45 – 11:45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 09:00 –10:30
சூலம்: கிழக்கு
ரோகிணி, மிருகசீரிஷம்.
இன்று உங்களுடைய சிந்தனையில் உதிக்கும் புதிய யோசனைகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான வாசலைத் திறக்கும். இதுவரை பிறருடைய முடிவுகளுக்காகக் காத்திருந்த நீங்கள், இனி உங்களுக்கான பாதையைத் தீர்மானிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம்.
உங்களுடைய நிர்வாகத் திறன் வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை உத்திகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த தொகை கைக்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முன்னுரிமை கிடைக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் அரங்கேறும்.
பிள்ளைகளின் புதிய முயற்சிகள் பெருமிதம் அளிக்கும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தேர்வுகளை எதிர்கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு எதிர்பாராத அழைப்பு கிடைக்கலாம். அவசரமான முடிவுகளுக்குப் பதிலாக ஆராய்ந்து செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்.
இன்று தகவல்களையும் தொடர்புகளையும் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய மனிதர்களுடன் ஏற்படும் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பாக மாறும்.
உத்தியோகத்தில் திறமையை நிரூபிக்கும் சந்தர்ப்பம் அமையும். எழுத்து, பேச்சு, ஊடகம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் நிலவும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்துக்கொள்வது அவசியம். குடும்பத்தில் சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாமல் இருந்த ஒரு குடும்பப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம்.
பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியளிக்கும். மாணவர்கள் புதிய பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். கலைஞர்களின் படைப்புகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். பயணத்தின்போது பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று குடும்பத்தின் தேவைகளையும் உங்களுடைய எதிர்கால இலக்குகளையும் சமநிலைப்படுத்திச் செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றிற்கு விரைவாகப் பழகிக் கொள்வீர்கள்.
மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து ஆதரவான பதில் கிடைக்கலாம். சுயதொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர் வட்டத்தை உருவாக்குவார்கள். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகள் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கும் பணிகள் நடைபெறும். உறவினர்களுடன் இணக்கமான உறவு நீடிக்கும். திருமண முயற்சிகளில் சாதகமான அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் நினைவாற்றலைப் பயன்படுத்தி சிறப்பாகப் படிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். தாயாரின் நலனில் அக்கறை செலுத்துவீர்கள். மனதில் தேவையற்ற அச்சங்களை வளர்க்காமல் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்.
இன்று உங்களுடைய தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான களம் அமையும். மற்றவர்கள் தயங்கும் சில காரியங்களைக்கூட துணிவுடன் முன்னெடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று எதிர்பார்த்த பலனைத் தரும்.
தலைமைப்பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். தொழில் நடத்துபவர்கள் புதிய கிளை அல்லது விரிவாக்கம் குறித்து ஆலோசிப்பார்கள். பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் முயற்சிகள் பலனளிக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான அழைப்புகள் வரலாம்.
நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் ஆலோசனை ஒரு புதிய திட்டத்திற்கு அடித்தளமிடும். மாணவர்கள் தங்களுடைய இலக்கைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு மேடை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பிறருடைய கருத்துகளையும் கேட்டறிந்து முடிவெடுப்பது நல்லது. உடல் சுறுசுறுப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று சிறு முயற்சிகளையும் சிறந்த பலன்களாக மாற்றிக் கொள்ளும் திறன் உங்களிடம் வெளிப்படும். முன்பு கவனிக்காமல் விட்ட சில முக்கியமான விஷயங்களைச் சரிசெய்வீர்கள். பணியிடத்தில் திட்டமிடப்பட்ட பணிகள் தடையின்றி நிறைவேறும்.
புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். வீட்டில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். உறவினர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும்.
பெண்களுக்கு புதிய கற்றல் அல்லது சுயதொழில் முயற்சியில் ஈடுபடும் ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்காகத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய அறிகுறிகளையும் அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதிய சமநிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிவைத்திருந்த சில முடிவுகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். அலுவலகத்தில் பிறருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதால் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டுத் தொழில் தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறும். பணத்தைச் செலவிடும்போது எதிர்காலத் தேவைகளையும் கருத்தில் கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் மனம் விட்டுப் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த சிறிய இடைவெளி குறையும்.
திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன் தொடர்பான முயற்சிகள் வேகம் பெறும். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனங்களைச் சரிசெய்து முன்னேறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான காரியம் நிறைவேறலாம். மன அமைதிக்காக இறை சிந்தனையில் ஈடுபடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்.
இன்று உங்களுடைய விடாமுயற்சிக்கு ஏற்ற சூழல் படிப்படியாக உருவாகும். எதிர்பார்த்த முடிவு தாமதமானாலும் அதற்கான முயற்சியைக் கைவிட மாட்டீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான கோப்புகள் மற்றும் பொறுப்புகளை கவனமாகக் கையாள்வீர்கள்.
தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக அமையும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும் கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் அனுபவம் வழிகாட்டியாக இருக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகளில் மகிழ்ச்சி காணப்படும். மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் புதிய பாடங்களைப் படிப்பார்கள்.
கலைத்துறையினர் தங்களுடைய உழைப்பிற்கு உரிய பாராட்டைப் பெறுவார்கள். வெளியூர் பயணங்கள் தொடர்பான திட்டங்கள் உருவாகலாம். பிறரிடம் பேசும்போது கடுமையான வார்த்தைகளைத் தவிர்க்கவும். போதிய ஓய்வை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் ஊதா.
இன்று உங்களுடைய அறிவையும் அனுபவத்தையும் இணைத்துச் செயல்படுவதால் நல்ல மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும். உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கி நகர்வதற்கான மனப்பக்குவம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பயிற்சி அல்லது திறன் மேம்பாட்டு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு சாதகமான தகவல்கள் வரலாம். வியாபாரத்தில் விரிவாக்கத்திற்கான திட்டங்கள் தீட்டப்படும். பண வரவு சீராக இருப்பதால் சில பழைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது சுபகாரியங்கள் குறித்த ஆலோசனை நடைபெறும். தந்தை வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான முடிவுகளில் தெளிவு பிறக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி குறித்த தகவல்களைச் சேகரிப்பார்கள். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் ஒழுங்கான உணவுப் பழக்கத்தைப் பின்பற்றுங்கள். நம்பிக்கையுடன் எடுக்கும் முயற்சிகள் நற்பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
இன்று உங்களுடைய உழைப்பின் மதிப்பை உணர்த்தும் சில நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். நீண்ட காலமாக உருவாக்கி வந்த திட்டத்திற்கு ஆதரவான சூழல் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் வேலைப்பளுவைக் குறைப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அடைவதற்கான முயற்சிகள் கைகூடும். நிதி நிலையைச் சீரமைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். நிலம், வீடு தொடர்பான பேச்சுகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் உறவுகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து முக்கியமான செலவுகளைத் திட்டமிடுவீர்கள்.
பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் திறன் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் பொறுமையுடன் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். கலைஞர்கள் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபடுவார்கள். பழைய நண்பர் மூலம் ஒரு பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். மூட்டு மற்றும் உடல் சோர்வு தொடர்பாக கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே.
இன்று வழக்கமான பாதையைவிட புதிய அணுகுமுறையில் செயல்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கும். உங்களுடைய சுயமான சிந்தனை சில புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். அலுவலகத்தில் மாற்றங்களை வரவேற்று செயல்படுவீர்கள்.
தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி, தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பரமும் புதிய தொடர்புகளும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுத் தரும். பணம் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்களில் கவனமாக இருங்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நடைபெறலாம்.
நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கும் எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் புதிய பாடப்பிரிவுகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைஞர்களின் தனித்துவமான முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். எதிர்பாராத செலவுகளுக்கு முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள். மனதிற்குப் பிடித்த செயல்களில் ஈடுபடுவது புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.
இன்று உங்களுடைய மனதில் உருவாகும் நல்லெண்ணங்கள் செயல்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு தகவல் வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் அமைதியாகச் செயல்பட்டு மற்றவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
புதிய பொறுப்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதன் மூலம் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். வருமானத்திற்கேற்ப செலவுகளை அமைத்துக் கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும். ஆன்மிகப் பயணம் அல்லது கோயில் வழிபாட்டிற்கான திட்டம் நிறைவேறலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவால் மனதில் இருந்த பாரம் குறையும்.
பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் உற்சாகம் தரும். மாணவர்கள் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்களுடைய திறமையை விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மற்றவர்களுடைய பிரச்சினைகளில் அளவோடு தலையிடுவது நல்லது. உடல் நலனுக்குத் தேவையான ஓய்வை வழங்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வானநீல நிறம்.