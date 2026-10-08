அளவான பேச்சும், செயல்பாடும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்..! - இன்றைய ராசிபலன் அக்., 08, 2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 21
ஆங்கில தேதி : 8
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 10.27 மணி வரை பூரம், பின்னர் உத்திரம்.
திதி : இன்று இரவு 10.39 மணி வரை திரியோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம் : சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.30 – 11.00
நல்ல நேரம் : மாலை 12.15 – 01.15
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 – 03.00
எமகண்டம் : காலை 06.00 – 07.30
குளிகை : காலை 09.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை –
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 – 07.30
சூலம் : தெற்கு
திருவோணம், அவிட்டம்.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற முன்னேற்றம் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாகத் தாமதமான பணிகளில் நகர்வு ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய யோசனைகள் மனதில் தோன்றும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கலாம். புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் முன்பு சாதக பாதகங்களை ஆராயவும். பணவரவில் காணப்பட்ட தடைகள் படிப்படியாகக் குறையலாம். கொடுக்கல் வாங்கலில் எழுத்துப்பூர்வமான பதிவுகளைப் பராமரிக்கவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லத்தில் கலகலப்பு உண்டாகும்.
கணவன் மனைவிக்கிடையே பரஸ்பர புரிதல் மேம்படும். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான கவலைகளுக்கு வழி கிடைக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டுப் படிப்பது நல்லது. பெண்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட பணிகளைச் சீராக முடிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கலாம். எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைப்பதால் மனதில் தெளிவு பிறக்கும்.
பயணங்களின்போது உடைமைகளைக் கவனமாகப் பாதுகாக்கவும். உடல்நலத்தில் உணவு மற்றும் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். அவசரமாக முடிவெடுப்பதைத் தவிர்த்தால் நன்மைகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
இன்றைய தினம் பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த பொறுப்புகளை முடிக்க வாய்ப்பு அமையும். உங்கள் ஆலோசனைகள் பிறரால் கவனிக்கப்படலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில் சார்ந்த முடிவுகளில் நடைமுறைக்கு ஏற்ற அணுகுமுறை தேவை.
வியாபாரத்தில் தரமான சேவையின் மூலம் நம்பிக்கையைப் பெறலாம். புதிய முதலீடுகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது நல்லது. வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமிக்க முயற்சிப்பீர்கள். கடந்த காலத்தில் செய்த செலவுகளை மதிப்பீடு செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகள் நடைபெறும்.
வீட்டில் ஒழுங்கையும் சுத்தத்தையும் பராமரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தம்பதியரிடையே சிறிய விஷயங்களைப் பெரிதுபடுத்தாமல் இருப்பது நல்லது. உறவினர்களின் உதவி தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் பாடங்களை மீண்டும் படிப்பதன் மூலம் தெளிவு பெறுவார்கள். பெண்கள் தங்கள் வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடிப்பார்கள்.
எழுத்து மற்றும் கணக்குப் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் நுணுக்கமான மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். பயணத்திற்கு முன்பாகத் தேவையானவற்றைச் சரிபார்க்கவும். உணவு மற்றும் தூக்க நேரத்தில் ஒழுங்கைப் பின்பற்றுவது நல்லது. அளவான பேச்சும் முறையான செயல்பாடும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
இன்று முக்கியமான பணிகளில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த மாற்றம் தொடர்பான தகவல் வரலாம். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சி பலன் தரலாம். கூட்டுத் தொழிலில் வெளிப்படையான அணுகுமுறை அவசியம்.
பணவரவைப் பெருக்குவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனையை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுகள் எழலாம். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும்.
நண்பர்களின் சந்திப்பால் உற்சாகம் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் தனித்திறமைகளை ஊக்குவிப்பீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையலாம். முக்கிய ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் அன்றாட ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கவும். பிறருடைய கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளிப்பதால் உறவுகள் வலுப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகத பச்சை நிறம்.
உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவற்றைச் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கவும். சொந்தத் தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைப் பரிசீலிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது நல்லது. பணப்புழக்கத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படலாம்.
அவசியமற்ற செலவுகளைக் குறைப்பது எதிர்காலத்திற்கு உதவும். குடும்பத்தின் முக்கியத் தேவைகளுக்காகப் பணம் செலவிட நேரிடலாம். வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும்.
தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது அமைதியைத் தரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியளிக்கலாம். உறவினர்களுடன் பேசும்போது தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களைக் குறைத்து படிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது. பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறலாம். கலைஞர்கள் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கு ஏற்ற நாளாக அமையலாம்.
நண்பர்களின் வழியாகப் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். பயணங்களில் நேர நிர்வாகம் முக்கியமாக இருக்கும். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க ஓய்வும் அமைதியும் அவசியம். நிதானமான செயல்பாடுகள் உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று தகவல் பரிமாற்றங்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த பதில் கிடைப்பதற்கான சூழல் அமையும். உங்கள் பேச்சுத்திறன் முக்கியமான பணிகளை முடிக்க உதவும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நன்மை கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான புதிய திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். புதிய வணிகத் தொடர்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவலாம். வரவு செலவுக் கணக்குகளை முறையாகப் பராமரிக்கவும். கடன் தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். குடும்பத்தில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடுகள் குறையலாம். உடன்பிறந்தவர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான பணி நிறைவேறலாம்.
தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் நேரம் ஒதுக்குவது நல்லது. மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைக் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பெண்களுக்கு நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன வேலைகளை முடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு சாதகமான செய்திகள் வரலாம்.
கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் புதிய படைப்புகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள். அலைச்சல் அதிகரிப்பதால் நேரத்தைச் சரியாகப் பகிர்ந்துகொள்ளவும். உணவு முறையில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். தெளிவான அணுகுமுறை மூலம் சிக்கலான சூழல்களையும் சமாளிக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று நிலுவையில் இருந்த கணக்குகள் மற்றும் ஆவணங்களைச் சரிசெய்வீர்கள். திட்டமிட்ட செயல்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பணியிடத்தில் சிறிய விவரங்களையும் கவனிப்பது பாராட்டைப் பெற்றுத் தரலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில் சார்ந்த முடிவுகளில் நடைமுறைக்கு ஏற்ற அணுகுமுறை தேவை.
வியாபாரத்தில் தரமான சேவையின் மூலம் நம்பிக்கையைப் பெறலாம். புதிய முதலீடுகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது நல்லது. வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமிக்க முயற்சிப்பீர்கள். கடந்த காலத்தில் செய்த செலவுகளை மதிப்பீடு செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகள் நடைபெறும். வீட்டில் ஒழுங்கையும் சுத்தத்தையும் பராமரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தம்பதியரிடையே சிறிய விஷயங்களைப் பெரிதுபடுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.
உறவினர்களின் உதவி தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் பாடங்களை மீண்டும் படிப்பதன் மூலம் தெளிவு பெறுவார்கள். பெண்கள் தங்கள் வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடிப்பார்கள். எழுத்து மற்றும் கணக்குப் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். கலைஞர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் நுணுக்கமான மாற்றங்களைச் செய்வார்கள்.
பயணத்திற்கு முன்பாகத் தேவையானவற்றைச் சரிபார்க்கவும். உணவு மற்றும் தூக்க நேரத்தில் ஒழுங்கைப் பின்பற்றுவது நல்லது. அளவான பேச்சும் முறையான செயல்பாடும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று மற்றவர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் குழுவாகச் செய்யும் பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். உங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைத் திறன் ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்க உதவும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது நேரத்தை மதிப்பீடு செய்யவும்.
தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து திட்டங்களை முன்னெடுப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் கருத்துகளை கவனத்தில் கொள்வது நல்லது. பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகளில் நடைமுறை அணுகுமுறை தேவை. புதிய பொருட்களை வாங்கும்போது தரத்தையும் விலையையும் ஒப்பிடவும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் பற்றிய பேச்சுகள் எழலாம். தம்பதியரிடையே புரிதலும் பரஸ்பர மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை புதிய சிந்தனையைத் தூண்டலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனக்கசப்புகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் பயன் பெறலாம்.
பெண்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட திட்டங்களை முன்னெடுப்பார்கள். கலை மற்றும் அலங்காரத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பயணங்களில் சந்திக்கும் நபர்கள் பயனுள்ள தகவல்களைப் பகிரலாம்.
பிறருக்காகச் செலவிடும்போது உங்கள் பட்ஜெட்டையும் கவனிக்கவும். மன அமைதிக்காகப் பிடித்தமான செயல்களில் ஈடுபடலாம். சமநிலையான முடிவுகள் இன்று உங்களுக்கு நன்மையைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்றைய தினம் உறுதியான மனநிலையுடன் செயல்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பணிகள் வந்தாலும் அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். அலுவலக ரகசியங்களைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் தேவை. தொழிலில் பழைய திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்க புதிய வழிகளைத் தேடுவீர்கள். வாடிக்கையாளர்களிடம் பொறுமையாகப் பேசுவது நல்லது. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து வைத்துக்கொள்ளவும். அவசரமான முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு உதவும். குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெறலாம். வீட்டில் அமைதியைப் பேணுவதற்கு விட்டுக்கொடுத்துச் செல்லவும்.
தம்பதியரிடையே வெளிப்படையான உரையாடல் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு வேலை சுலபமாகலாம். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளையும் தனிப்பட்ட வேலைகளையும் சமநிலைப்படுத்துவார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம். நீண்ட பயணங்களின்போது ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம். மனதில் தோன்றும் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது அவசியம். தன்னடக்கத்துடன் செயல்பட்டால் பல விஷயங்களைச் சாதிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு.
இன்று வழக்கமான செயல்களில் புதிய அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதுமையான யோசனைகளை முன்வைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில்நுட்ப அறிவு சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் வேலைகள் விரைவாக முடியும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகும் முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர உத்திகளை மாற்றிப் பார்க்கலாம். புதிய கூட்டுத் திட்டங்களில் விதிமுறைகளைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ளவும்.
பணவரவை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். கடன் கொடுப்பதிலும் வாங்குவதிலும் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள நல்ல சந்தர்ப்பம் அமையும். நண்பர்களின் சந்திப்பு புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கலாம். உறவினர்களுடன் தொடர்புகளைப் புதுப்பிப்பீர்கள். தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொள்வார்கள்.
மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறைகளை முயற்சி செய்யலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். சமூக சேவையில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு உதவுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். எழுத்து மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய கருப்பொருள்கள் தோன்றலாம். மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தவும். மன அமைதிக்காகப் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம். புதிய சிந்தனைகளையும் நடைமுறை அனுபவங்களையும் இணைத்துச் செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை நிறம்.
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம்.
பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம்.
போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்றைய தினம் உத்தியோகத்தில் கடினமான பணிகளையும் பொறுமையுடன் கையாள்வீர்கள். முன்பு தொடங்கிய வேலைகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். உங்களுடைய உழைப்பை மற்றவர்கள் உணரத் தொடங்குவார்கள். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த தொகைகளைப் பெற முயற்சி செய்வீர்கள். வாடிக்கையாளர்களுடன் தெளிவான ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வது நல்லது.
புதிய செலவுகளை ஏற்படுத்தும் முன்பு நிதிநிலையை மதிப்பிடவும். சேமிப்புத் திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்யும் எண்ணம் தோன்றலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். வீடு தொடர்பான பராமரிப்புப் பணிகளில் கவனம் செலுத்தலாம். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர ஆதரவு மனநிறைவை அளிக்கும். உறவினர்களின் ஆலோசனையைப் பொறுமையாகக் கேட்டறிவீர்கள்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலம் திறனை மேம்படுத்துவார்கள். பெண்கள் தங்களுடைய அன்றாடப் பணிகளைச் சீராக முடிப்பார்கள். நிர்வாகம் மற்றும் கணக்குத் துறையினருக்கு ஒழுங்கான செயல்பாடு உதவும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது அவற்றுக்கான கால அவகாசத்தை மதிப்பிடவும்.
பயணங்களில் அவசியமான ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்லவும். உடலுக்கு ஓய்வு அளிப்பதற்கும் நேரம் ஒதுக்குவது அவசியம். தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
இன்று மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பிறருடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவது முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருந்த தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் குறித்த விவாதம் நடைபெறலாம்.
தொழிலில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முயற்சிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய அனுபவங்கள் புதிய முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டும். புதிய ஒப்பந்தங்களை ஏற்கும் முன்பு நிபந்தனைகளைச் சரிபார்க்கவும். வருமானத்தைச் சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதில் கவனம் தேவை. எதிர்பாராத செலவுகளுக்காகச் சிறிய தொகையை ஒதுக்கி வைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அன்பான அணுகுமுறை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
வீட்டில் சுபமான செய்திகளைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு அமையலாம். தம்பதியரிடையே மனம் விட்டுப் பேசுவது நெருக்கத்தை வளர்க்கும். நண்பர்களின் ஆதரவால் ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கலாம். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிக்கொணரும் வாய்ப்புகளைத் தேடுவார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கலாம். ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபடுவதால் மனநிறைவு கிடைக்கலாம். பயணங்களின்போது உடல்நலத்திற்கும் நேரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் உதவும்போது உங்கள் தேவைகளையும் மறந்துவிட வேண்டாம். நிதானமும் தெளிவும் இணைந்த செயல்பாடு நல்ல பலன்களைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.