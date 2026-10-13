பணவரவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும் நாள்: இன்றைய ராசிபலன் அக்., 13, 2026

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 26
ஆங்கில தேதி : 13
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 12.52 மணி வரை சுவாதி, பின்னர் விசாகம்.
திதி : இன்று இரவு 11.40 மணி வரை திருதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : மாலை 03.00 – 04.30
எமகண்டம் : காலை 09.00 – 10.30
குளிகை : மதியம் 12.00 – 01.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 01.45 – 02.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 – 08.30
சூலம் : வடக்கு
அஸ்வினி.
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள். தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.
படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று பொருளாதார நிலையை சீரமைக்க வேண்டிய எண்ணம் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். உங்கள் உழைப்பை சக ஊழியர்கள் பாராட்டுவார்கள்.
தொழில் தொடர்பான புதிய யோசனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும். சிறு முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீடு தொடர்பான பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
உறவுகளில் இருந்த மனவருத்தம் குறையும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். பயணத் திட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செயல்படுவார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு வீட்டுப் பணிகளுடன் தனிப்பட்ட முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். உடல்நிலையில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும்.
முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக கையாளவும். புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வது சாதகமாக இருக்கும். மனதில் இருந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறும் அறிகுறி தெரியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று புதிய தகவல்கள் உங்கள் செயல்பாட்டிற்கு உதவியாக இருக்கும். பணியில் வேகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்றில் நல்ல முடிவு கிடைக்கலாம். உயர் அதிகாரிகளின் பார்வை உங்கள் மீது திரும்பும். தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் தடைகள் குறையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு நடக்கும். வரவு செலவுகளை முறையாக திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். பழைய தொடர்பு மீண்டும் உங்களுக்கு உதவியாக அமையும்.
வெளியூர் பயணம் குறித்து திட்டமிடலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். வீட்டில் சிறிய மாற்றங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
உடல்நிலையில் தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்துவீர்கள். தாமதமான பணிக்கு எதிர்பார்த்த நகர்வு கிடைக்கும். முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று குடும்ப விஷயங்களில் கூடுதல் அக்கறை காட்டுவீர்கள். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த வேலை நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் அமைதியாக செயல்படுவது நன்மை தரும். சில பொறுப்புகளை தனியாக ஏற்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். தொழிலில் புதிய திட்டத்தை பரிசீலிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சீராகும். வருமானத்திற்கான மாற்று வழி குறித்து சிந்திப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினரின் முயற்சிக்கு துணை நிற்பீர்கள். வீடு சார்ந்த முடிவுகளில் நிதானம் தேவை. உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பரின் ஆலோசனை மனதிற்கு ஆறுதலாக இருக்கும்.
சிறிய பயணம் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்ப்பது அவசியம்.
கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படும். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உடல் நலனில் உணவு முறையை கவனியுங்கள். முக்கியமான பொருளை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். மனதில் இருந்த பயம் ஒன்று விலகும். இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முக்கிய பொறுப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரக்கூடும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வரவு வந்து சேரும்.
பணத்தை சேமிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றி பேசுவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள சந்திப்பு அமையும்.
பயணங்களில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கில் உறுதியாக இருப்பார்கள். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு தேடி வரலாம். பெண்களுக்கு பணிச்சுமை சற்று அதிகரிக்கலாம்.
உடல் சோர்வை போக்க போதிய ஓய்வு தேவை. முக்கிய முடிவுகளில் பிறரின் அழுத்தத்திற்கு இடமளிக்க வேண்டாம். உங்களுடைய முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். முன்னேற்றத்திற்கான பாதை தெளிவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று திட்டமிட்டு செயல்படுவதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த வேலை முடிவடையும். உங்கள் நேர்த்தியான அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று வந்து சேரலாம். தொழிலில் சிறிய மாற்றம் நல்ல முன்னேற்றத்தைத் தரும். வியாபாரத்தில் கணக்குகளை சரிபார்ப்பது அவசியம்.
பணவரவில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் காணப்படும். தேவையற்ற பொருட்கள் வாங்குவதை தவிர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினரின் உதவி ஒரு முக்கிய காரியத்திற்கு கிடைக்கும். நண்பரிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வரும். பயணத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஒருமுகத்தன்மை அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்பு எண்ணம் தோன்றும். பெண்கள் தங்கள் பணிகளை திறம்பட முடிப்பார்கள். உடல் நலத்தில் சிறிய அசௌகரியம் இருந்தால் ஓய்வு எடுக்கவும். ஆவணங்களை மீண்டும் சரிபார்த்து செயல்படுங்கள். மனதில் இருந்த சந்தேகத்திற்கு விடை கிடைக்கும். அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றியை பெற்றுத்தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று உங்கள் கவனத்திற்கு வரும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வருமானத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். வீட்டில் சுப நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை வரலாம். உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும்.
பயணத்தில் சாதகமான அனுபவம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். கலைத்துறையில் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சியில் திருப்தி கிடைக்கும்.
உடல் நலத்தில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். பழைய பொருள் ஒன்றை மீண்டும் பயன்படுத்தும் சூழல் வரும். முக்கிய முடிவை எடுத்த பின்னர் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. உங்கள் அணுகுமுறை பிறரை கவரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று செயல்களில் வேகம் இருந்தாலும் பொறுமையுடன் அணுகுங்கள். பணியிடத்தில் சில சவால்களை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் அனுபவம் சிக்கலை தீர்க்க உதவும்.மேலதிகாரிகளிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். தொழில் தொடர்பான திட்டங்களில் சிறு தாமதம் ஏற்படலாம்.
வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க புதிய திட்டம் தேவை. பணப்பரிவர்த்தனையில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீட்டு செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கலாம். உறவினர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளை அளந்து பேசுங்கள்.
நண்பர் ஒருவர் உங்கள் முயற்சிக்கு துணையாக இருப்பார். பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது. மாணவர்கள் கூடுதல் பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். கலைஞர்களுக்கு மறைந்திருந்த திறமை வெளிப்படும். பெண்களுக்கு பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தும் திறன் அதிகரிக்கும்.
உடல்நிலையில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு அவசியம். பழைய கடமை ஒன்றை முடிப்பீர்கள். மன உறுதி அதிகரிக்கும். நிதானமாக செயல்பட்டால் நல்ல முடிவை பெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு
இன்று புதிய முயற்சிகளுக்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் தொலைதூர தொடர்பால் நன்மை கிடைக்கும்.
வருமானத்தை பெருக்கும் எண்ணம் செயலாக மாறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம். நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும். வெளியூர் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உறுதியாகலாம். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய மேடை கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு எதிர்பாராத பாராட்டு கிடைக்கும். உடல் நலத்தில் நல்ல மாற்றம் தெரியும். நிதி தொடர்பான ஆவணங்களில் கவனம் தேவை. பழைய முயற்சி ஒன்றுக்கு புதிய வாயில் திறக்கும். மனதில் இருந்த தயக்கம் விலகும். செயல்களில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று கடினமான பணிகளையும் திட்டமிட்டு முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்பு உணர்வு பாராட்டப்படும். தாமதமான பதவி அல்லது பணியிட மாற்றம் குறித்து தகவல் வரலாம். தொழிலில் நிலையான முன்னேற்றம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய ஒப்பந்தம் மீண்டும் செயல்படலாம்.
வரவு செலவில் சமநிலை ஏற்படுத்துவீர்கள். சேமிப்பு தொடர்பான புதிய முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை கிடைக்கும். வீட்டு தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உறவுகளில் இருந்த சிறு மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
பயணத்தில் அவசரத்தை தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு வேலைகளில் திருப்தி ஏற்படும். உடல் நலத்தில் முதுகு மற்றும் மூட்டு பகுதிகளில் கவனம் தேவை. பழைய பொறுப்பு ஒன்றிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். உங்கள் திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வரும். முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்று புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். உங்கள் யோசனைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். கூட்டு முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் சிறு தடைகள் இருந்தாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள்.
பணவரவு படிப்படியாக அதிகரிக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நன்மை தரும். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினர் ஒருவர் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். நண்பர்களுடன் முக்கியமான பேச்சு நடைபெறும். புதிய இடத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்த்துக்கொள்வார்கள்.
கலைத்துறையில் பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உடல் நலத்தில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். திடீர் முடிவுகளை தவிர்த்து ஆலோசித்து செயல்படுங்கள். உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். நாள் முடிவில் மனநிறைவு ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று மனதில் இருந்த ஒரு விருப்பம் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் அமைதியான அணுகுமுறை வெற்றியைத் தரும். உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு ஒன்று தோன்றும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பு குறித்த திட்டத்தை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வீட்டில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் ஏற்படும்.
நண்பரின் உதவி முக்கிய தருணத்தில் கிடைக்கும். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டும் வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு மனநிறைவு தரும் நிகழ்வு நடைபெறும். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு காணப்படும்.
நீண்டநாள் பிரச்சினைக்கு நடைமுறை தீர்வு கிடைக்கும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் உறுதி.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை