எதிர்பாராத அழைப்பு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்., 15, 2026

தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 29
ஆங்கில தேதி : 15
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 04.52 மணி வரை அனுஷம், பின்னர் கேட்டை.
திதி : இன்று அதிகாலை 01.16 மணி வரை சதுர்த்தி பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.30 -- 11.00
நல்ல நேரம் : மதியம் 1.00 -- 01.30
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 -- 03.00
எமகண்டம் : காலை 06.00 -- 07.30
குளிகை : காலை 09.00 -- 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 06.00 -- 07.30
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 -- 07.30
சூலம் : தெற்கு
கார்த்திகை.
எதிர்பாராத சூழல்களையும் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் இன்று வெளிப்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம். உங்கள் செயல்முறையில் காணப்படும் வேகம் மற்றவர்களைக் கவரும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக வகுத்த திட்டத்தில் முன்னேற்றம் தென்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி அளிக்கும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள். நண்பர்களின் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டிகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தைப் பெறுவார்கள்.
கலைத்துறையினரின் முயற்சிகளுக்குப் பாராட்டு கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களது தனிப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வார்கள். புதிய முயற்சியில் இறங்குவதற்கு முன் முழுமையான திட்டமிடல் அவசியம். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. பயணங்களில் காலதாமதம் ஏற்படாமல் முன்கூட்டியே புறப்படுங்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வெடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
தகவல்களைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவதால் அனுகூலம் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். உங்களுடைய பேச்சுத் திறன் முக்கியமான பணிகளில் கைகொடுக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் செய்தி கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய தொடர்புகளை உருவாக்கும் முயற்சி பலனளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் விளம்பர நடவடிக்கைகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணவரவு மற்றும் செலவு விவரங்களை முறையாகப் பராமரிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சிறிய மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். சகோதரர்களுடன் இணைந்து ஒரு முடிவை எடுப்பீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். எழுத்து மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையினருக்கு நல்ல வாய்ப்பு அமையலாம். பெண்கள் தங்களது வேலைகளைப் புதுமையான முறையில் செய்து முடிப்பார்கள்.
ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். பிறருடைய கருத்துகளைக் கேட்டு முடிவெடுப்பது நல்லது. நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்வதைத் தவிருங்கள். உங்கள் சுறுசுறுப்பு செயல்களில் பிரதிபலிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
குடும்பத்தின் நலனுக்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டைப் பெறும். பணியிடத்தில் நிதானமாகச் செயல்படுவதால் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம். மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் சிறிது தாமதம் ஏற்படலாம். வீட்டு பராமரிப்புக்காகச் செலவு செய்ய நேரிடும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு ஆறுதலாக இருக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறைய வாய்ப்பு உண்டு. குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
பெண்கள் குடும்பப் பணிகளுடன் தங்களது விருப்பங்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். பழைய நண்பரிடமிருந்து நல்ல தகவல் வரலாம். பிறரது பிரச்சினைகளை உங்கள் மனதில் சுமையாக ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம். செலவுகளை முன்கூட்டியே கணக்கிடுங்கள். போதுமான ஓய்வு உடல் புத்துணர்ச்சிக்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னெடுக்கும் செயல்கள் நல்ல மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளைச் சிறப்பாகக் கையாள்வீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக முக்கியமான நபர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.
புதிய ஒப்பந்தங்களில் உள்ள நிபந்தனைகளை நன்கு படித்துப் பாருங்கள். வருமானத்தைச் சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கலாம். பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் நேரம் மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் தங்களது இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் பயணிப்பார்கள். கலைஞர்களின் திறமை வெளிப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும்.
பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நீண்ட நாள் திட்டத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். கோபத்தில் பேசுவதைத் தவிர்ப்பது உறவுகளைப் பாதுகாக்கும். வாகனப் பயணங்களில் கவனம் தேவை. உடல் நலனுக்காக அன்றாட நடைமுறைகளில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடியுங்கள். உங்கள் முயற்சியில் தொடர்ச்சி அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சிறிய விவரங்களையும் கவனிக்கும் பழக்கம் இன்று உங்களுக்குப் பலன் தரும். பணியிடத்தில் திட்டமிட்ட வேலைகளைச் சரியான நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் நல்லுறவு வளரும். தொழில் சார்ந்த கணக்குகளை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் தரமான சேவைக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள்.
வருமானத்தில் ஒரு பகுதியைச் சேமிக்க முயற்சிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சிறு செலவுகளுக்காகப் பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பது நல்லது. குடும்பத்தினரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். வீட்டு வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் நேரம் மிச்சமாகும். நண்பரின் அனுபவம் உங்களுக்கு வழிகாட்டலாம். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் கவனத்தை அதிகரிப்பார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் கணக்கியல் துறையினருக்கு புதிய புரிதல் கிடைக்கும்.
பெண்கள் நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த பணிகளை முடிப்பார்கள். பழைய ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் எண்ணம் தோன்றும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதில் அவசரம் வேண்டாம். தேவையற்ற கவலைகளை மனதில் வளர்க்காதீர்கள். உணவு மற்றும் உறக்க நேரத்தைச் சீராக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒழுங்கான செயல்பாடு நிம்மதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
மற்றவர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுவதால் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செயல்படும் சூழல் சாதகமாக அமையும். உங்களுடைய சமரச அணுகுமுறை ஒரு பிரச்சினையைத் தீர்க்க உதவும். தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து ஆலோசனை நடைபெறலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
வருமானத்தை உயர்த்தும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் தென்படும். ஆடம்பரச் செலவுகளை அளவோடு வைத்திருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். உறவினர்களின் உதவி தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதால் பயன் பெறுவார்கள்.
அலங்காரம் மற்றும் வடிவமைப்புத் துறையினருக்குப் புதிய யோசனைகள் தோன்றும். பெண்கள் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பார்கள். நண்பர்களுடன் சிறிய பயணம் செல்லும் திட்டம் உருவாகலாம். ஒப்பந்தங்களில் வாய்மொழி உறுதியை மட்டும் நம்பாமல் எழுத்துப்பூர்வமாகப் பெறுங்கள். பிறருடைய விமர்சனங்களை அமைதியாக அணுகுங்கள். உடல்நலத்தைப் பேணுவதற்காக நேரம் ஒதுக்குங்கள். உறவுகளில் இனிமை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
உங்கள் கவனமும் ரகசியம் காக்கும் பண்பும் சில விஷயங்களில் உதவியாக இருக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான தகவல்களைப் பெறுவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த பணியை முடிப்பதற்கான வழி தென்படும். தொழில் சம்பந்தமான முடிவுகளில் அனுபவசாலிகளின் கருத்தைக் கேளுங்கள். வியாபாரத்தில் புதிய அணுகுமுறையை முயற்சித்துப் பார்க்கலாம்.
பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து வைப்பது அவசியம். கடன் கொடுப்பதற்கு முன் திருப்பிச் செலுத்தும் நிலையை ஆராயுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது பழைய பிரச்சினைகளை மீண்டும் கிளற வேண்டாம். நண்பரின் உதவி ஒரு வேலையை முடிக்கத் துணையாக இருக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பகுதிகளை மீண்டும் படித்துப் புரிந்துகொள்வார்கள்.
தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு புதிய சிக்கலுக்குத் தீர்வு கிடைக்கலாம். பெண்கள் குடும்பத்திற்குத் தேவையான முடிவுகளைத் தெளிவாக எடுப்பார்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த முயற்சியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். தேவையற்ற சந்தேகங்களை வளர்க்காமல் இருப்பது நல்லது. உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வெடுங்கள். பொறுமையும் திட்டமிடலும் வெற்றிக்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
புதிய அனுபவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் அறிவைப் பயன்படுத்திச் சிக்கலான பணியை எளிதாக்குவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் புதிய யோசனையை முன்வைக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் விரிவாக்கம் தொடர்பாகத் தகவல்களைச் சேகரிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் நன்மை ஏற்படலாம். பணவரவை அதிகரிக்க புதிய வழிகளைப் பரிசீலிப்பீர்கள்.
பெரிய தொகையை முதலீடு செய்வதற்கு முன் முழுமையாக ஆராயுங்கள். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல் நடைபெறும். பெரியவர்களின் அனுபவம் ஒரு முடிவை எளிதாக்கும். நண்பர்களின் ஊக்கம் உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தகவல்களைத் தேடுவார்கள். ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
பெண்கள் புதிய திறமையைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆன்மிகப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகலாம். பயணத்திற்குத் தேவையான ஆவணங்களை முன்கூட்டியே சரிபாருங்கள். தேவையற்ற வாக்குறுதிகளை அளிப்பதைத் தவிருங்கள். உணவுப் பழக்கத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். புதிய முயற்சிகளுக்கான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கடமைகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவதில் உங்கள் உறுதி வெளிப்படும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம். பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து செயல்படுவதால் வேலைப்பளு குறையும். தொழிலில் பழைய திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் நிலையான வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான நடைமுறையைத் தொடங்குவது நல்லது. வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களை கவனமாக ஆராயுங்கள். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு மனதிற்கு உறுதியளிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். உறவினர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கலாம். மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான பயிற்சியால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
பெண்கள் வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய ஒழுங்கை ஏற்படுத்துவார்கள். பழைய பொருட்களைச் சீரமைக்க நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். கடினமான சூழலில் பொறுமையைக் கைவிட வேண்டாம். பிறருடன் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் தெளிவாகப் பேசுங்கள். நீண்ட நேர உழைப்புக்கு இடையில் ஓய்வெடுங்கள். உழைப்பின் பலன் படிப்படியாக வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
புதிய சிந்தனைகள் வழக்கமான பணிகளுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் தொழில்நுட்ப அறிவைப் பயன்படுத்திச் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். நண்பர்கள் அல்லது சக ஊழியர்களின் உதவியால் புதிய தொடர்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதுமையான திட்டத்தை முன்வைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் கருத்துகளைக் கவனித்துச் செயல்படுவது நன்மை தரும்.
இணையம் வழியான பணிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கடைப்பிடியுங்கள். வருமானத்தைப் பிரித்துச் செலவிடும் திட்டம் உதவியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் இளையவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறைகளால் பயன் பெறுவார்கள். படைப்புத் துறையினருக்கு வித்தியாசமான யோசனைகள் தோன்றும்.
பெண்கள் தங்களது தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த ஒரு வேலையைத் தொடங்குவீர்கள். கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அமைதியாக விளக்குவது நல்லது. பொருட்களை வாங்கும்போது தரத்தைச் சரிபாருங்கள். உடல் இயக்கத்திற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். உங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ற செயல்திட்டம் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மயில் நீலம்.
மனதில் உருவாகும் புதிய எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு உதவுவீர்கள். உங்கள் மென்மையான அணுகுமுறை நல்லுறவை வளர்க்கும். தொழில் சார்ந்த புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தென்படலாம்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பைப் புதுப்பிப்பீர்கள். வருமானம் தொடர்பான கணக்குகளைத் தெளிவாக வைத்திருங்கள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு பணம் செலவழிப்பதைத் தவிருங்கள். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் முக்கியமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். உறவினர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்துப் படிப்பது அவசியம். இசை மற்றும் ஓவியத் துறையினருக்கு புதிய படைப்புச் சிந்தனை கிடைக்கும்.
பெண்கள் தங்களது விருப்பமான பணிகளில் ஈடுபடுவார்கள். பழைய நண்பரிடமிருந்து எதிர்பாராத தகவல் வரலாம். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு சொல்லும் முன் முழுமையாகக் கேளுங்கள். பயணத் திட்டங்களில் தேவையான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்யுங்கள். உறக்க நேரத்தைச் சீராக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடற்பாசிப் பச்சை