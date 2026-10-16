நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது நாளை இனிமையாக்கும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்., 16, 2026

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 29
ஆங்கில தேதி : 16
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை சுமார் 07.19 மணி வரை கேட்டை, பின்னர் மூலம்.
திதி : நாளை அதிகாலை சுமார் 03.10 மணி வரை வளர்பிறை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.
யோகம் : மரண, அமிர்த யோகம்,
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15
நல்ல நேரம் : மாலை 02.00 – 03.00
ராகு காலம் : காலை 10.30 – 12.00
எமகண்டம் : மதியம் 03.00 – 04.30
குளிகை : காலை 07.30 – 09.00
கௌரி நல்ல நேரம் : மதியம் 12.15 – 01.15
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 – 07.30
சூலம் : மேற்கு
ரோகிணி.
இன்று உங்கள் எண்ணங்களில் தெளிவு பிறப்பதால் செயல்களைச் சீராக முன்னெடுத்துச் செல்வீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும்.
தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நம்பிக்கை அளிக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. நண்பர்களின் ஆலோசனை புதிய சிந்தனையை உருவாக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களை ஆர்வத்துடன் படிப்பார்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு தங்களது படைப்புகளை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பெண்கள் வீட்டு வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடிப்பார்கள். பழைய பிரச்சினைக்கு மாற்று வழி தென்படும். அவசரமான முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நன்மை தரும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் தேவை. உடல்நலத்தில் சிறு சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வெடுங்கள். இறை வழிபாடு மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மயில் பச்சை
சாதுரியமாகப் பேசுவதன் மூலம் பல காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். எதிர்பாராத சந்திப்பு உங்களுக்குப் புதிய அனுபவத்தை அளிக்கலாம். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும். புதிய வேலைவாய்ப்பைத் தேடுபவர்களுக்கு தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலில் நவீன அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்த நினைப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். வரவு செலவு விவரங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். பிறருக்காகப் பணம் கொடுப்பதில் எச்சரிக்கை தேவை. குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கலாம். நண்பர்களின் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் ஏற்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். தடைப்பட்டிருந்த சிறிய வேலை ஒன்று நிறைவேறும். பயணத் திட்டங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதியைத் தரும். போதிய ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களின் ஆதரவு இன்று உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம். பணியிடத்தில் பொறுப்புகளைச் சரிவர நிறைவேற்றுவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது உங்கள் கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய திட்டங்களை வகுப்பதற்கான சிந்தனை மேலோங்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரம் வேண்டாம். வீட்டு உபயோகப் பொருட்களுக்குச் செலவு செய்ய நேரிடலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறைய வாய்ப்பு உண்டு. தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் மேம்படும். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்துப் படிப்பது அவசியம்.
பெண்கள் வீட்டையும் தனிப்பட்ட பணிகளையும் சமநிலையுடன் கவனிப்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புச் சிந்தனை தோன்றும். மனதில் வைத்திருந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றத் திட்டமிடுவீர்கள். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் அளவோடு தலையிடுங்கள். உடல் சோர்வை அலட்சியம் செய்யாமல் ஓய்வெடுங்கள். தியானம் மன அமைதிக்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
தலைமைப் பண்பை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் செயல்திறன் மற்றவர்களின் கவனத்தைப் பெறும். தொழிலில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு அனுபவசாலிகளின் கருத்தைக் கேளுங்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.
புதிய முதலீடுகளில் அவசரப்படாமல் விவரங்களை ஆராய்வது நல்லது. வருமானம் தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணுவீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் தங்களது இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் செயல்படுவார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு திறமையை நிரூபிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் முடிவுகளை எடுப்பார்கள். பழைய முயற்சியில் புதிய முன்னேற்றம் தோன்றும். பிறரிடம் பேசும்போது கடுமையான சொற்களைத் தவிருங்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் அவசியம். உடல்நலத்தைப் பேணுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் ஊதா
ஒழுங்கான அணுகுமுறை உங்கள் பணிகளை எளிதாக்கும். முக்கியமான விவரங்களைத் தவறவிடாமல் கவனிப்பதால் நன்மை உண்டாகும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த கோப்புகள் அல்லது வேலைகளை முடிக்க முயற்சிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியால் சிக்கலான பணி சுலபமாகலாம். தொழிலில் புதிய நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது.
தேவையற்ற செலவுகளை அடையாளம் கண்டு குறைப்பீர்கள். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான திட்டம் உருவாகலாம். குடும்பத்தினரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவுவதற்கு உங்கள் பங்களிப்பு இருக்கும். நண்பர்களிடம் இருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படிப்பதால் பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்வார்கள்.
பெண்கள் நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த பணிகளை முடிப்பார்கள். எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சிந்தனைத் தெளிவு கிடைக்கும். ஆவணங்களில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன் முழுமையாகப் படியுங்கள். பிறருடைய விமர்சனங்களை மனதில் பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கு தேவை. சிறிய முன்னேற்றங்களையும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
உறவுகளைச் சீராகப் பேணுவதில் உங்கள் அணுகுமுறை உதவியாக இருக்கும். புதிய நபர்களுடன் பழகுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். உங்களது ஆலோசனை மற்றவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும். தொழிலில் கூட்டாளிகளுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுப்பது நல்லது.
வியாபாரத்தில் ஒப்பந்தங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கு முன் நிபந்தனைகளை ஆராயுங்கள். பணவரவு தொடர்பான தகவல் மகிழ்ச்சி அளிக்கலாம். கடன் கொடுப்பதிலும் வாங்குவதிலும் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறலாம். தம்பதியரிடையே அன்பான புரிதல் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் நேரம் மனநிறைவைத் தரும். மாணவர்கள் குழுப் படிப்பின் மூலம் பயன் பெறுவார்கள்.
கலை மற்றும் அலங்காரத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். பெண்கள் தங்களது தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவார்கள். பழைய பிரச்சினைக்கு சமரசமான தீர்வு கிடைக்கலாம். மற்றவர்களின் முடிவுகளை மதித்து நடப்பது நல்லது. பயணத்தின்போது பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். மன அமைதிக்காக விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
முக்கியமான விஷயங்களை ஆழமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பீர்கள். உங்கள் பொறுப்புணர்வு பணிகளில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் எதிர்பாராத மாற்றம் நிகழ்ந்தாலும் அமைதியாகச் சமாளிப்பீர்கள். புதிய தகவல்கள் ஒரு பிரச்சினையைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் கவனம் தேவை.
வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு திட்டமிடுவீர்கள். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆதாரங்களைப் பாதுகாத்து வைத்திருங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்தும்போது மென்மையாகப் பேசுங்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறைவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. நண்பரின் ஆலோசனை புதிய கோணத்தை வழங்கலாம். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களை மீண்டும் பயிற்சி செய்வதால் தெளிவு பெறுவார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையினருக்கு சிந்தனைத் திறன் உதவும்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைத் திறம்படக் கையாள்வார்கள். தடைப்பட்ட முயற்சியை மீண்டும் தொடங்கும் எண்ணம் பிறக்கும். அவசரமாகப் பணம் செலவழிப்பதைத் தவிருங்கள். வாகனம் மற்றும் மின்சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது கவனம் அவசியம். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க ஓய்வெடுங்கள். பொறுமை உங்கள் பலமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாகத் திட்டமிட்டிருந்த பணிக்கான ஆரம்ப முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் அனுபவம் பயனுள்ளதாக அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலில் விரிவாக்கம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். வியாபாரத்தில் தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயன் கிடைக்கலாம்.
வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது அவசியம். குடும்பத்தினருடன் வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும் திட்டம் உருவாகலாம். பெரியவர்களின் ஆலோசனை உங்களுக்கு வழிகாட்டும். நண்பர்களின் ஊக்கம் புதிய முயற்சிக்குத் துணையாக இருக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்களைச் சேகரிப்பார்கள்.
ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல் அமையும். பெண்கள் புதிய திறமையைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனதிற்கு அமைதியைக் கொடுக்கும். தேவையற்ற வாக்குறுதிகளை அளிக்காமல் இருப்பது நல்லது. பயணத் திட்டங்களில் நேரத்தைச் சரியாகக் கணக்கிடுங்கள். உடல்நலத்தில் ஒழுங்கான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதால் வேலைகளைச் சரியான நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் கால அவகாசத்தை மதிப்பிடுங்கள். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பழைய அனுபவம் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். வாடிக்கையாளர்களுடன் நேர்மையான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவது நல்லது. பணவரவு இருந்தாலும் சேமிப்பை முதன்மைப்படுத்துங்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான ஆவணங்களை கவனமாக ஆராய வேண்டும். குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு உங்கள் சுமையைக் குறைக்கும். தம்பதியரிடையே பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது நல்லது. உறவினர்களிடம் இருந்து ஆதரவான செய்தி கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள்.
பெண்கள் வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய ஒழுங்கைக் கொண்டு வருவார்கள். பழைய பொருட்களைச் சீரமைப்பதில் ஆர்வம் ஏற்படலாம். பிறரது அவசரத்திற்காக உங்கள் பணிகளைப் பாதிக்க வேண்டாம். உணவு நேரத்தைத் தவறவிடாமல் கவனியுங்கள். சிறிய சேமிப்பும் எதிர்காலத்தில் உதவும். நிதானமான முன்னேற்றம் மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா
வழக்கமான செயல்களில் புதிய அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவீர்கள். உங்கள் புதுமையான சிந்தனை ஒரு சிக்கலுக்குத் தீர்வைக் காட்டலாம். பணியிடத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் சீராக நடைபெறும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு அமையலாம். தொழிலில் புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுங்கள். எதிர்பாராத செலவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் இளையவர்களின் கருத்துகளையும் கவனித்துக் கேளுங்கள். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு பயனுள்ள திட்டத்தைப் பேசலாம். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பயன் பெறுவார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை உருவாக்கும் எண்ணம் தோன்றும். பெண்கள் தங்களது தனித்திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள முயற்சிப்பார்கள். நீண்ட நாட்களாகத் தொடர்பில் இல்லாத ஒருவர் மீண்டும் பேசலாம். இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களைச் சரிபார்த்துப் பயன்படுத்துங்கள். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய செயல்கள் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். எதிர்காலத் திட்டங்களை எழுதிவைப்பது உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
நடைமுறைச் சிந்தனையைப் பின்பற்றுவது நல்லது. படைப்பாற்றல் சார்ந்த பணிகளில் புதிய யோசனைகள் தோன்றும். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். உங்கள் உதவி சக ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக அமையும். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் தேவையான விவரங்களைச் சேகரியுங்கள்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பைப் புதுப்பிப்பீர்கள். வருமானம் தொடர்பான திட்டங்களில் தெளிவு தேவை. உணர்ச்சிவசப்பட்டு செலவு செய்வதைத் தவிருங்கள். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் மனநிறைவைத் தரும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்திப் படிப்பது அவசியம். இசை, ஓவியம் போன்ற கலைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஊக்கம் கிடைக்கும்.
பெண்கள் தங்களது விருப்பமான பணிகளை மேற்கொள்ள நேரம் ஒதுக்குவார்கள். பழைய நினைவுகள் மனதில் தோன்றினாலும் நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். பிறரது பிரச்சினைகளால் மனச்சுமை ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். உறக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது நாளை இனிமையாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை