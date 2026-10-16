குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 17, 2026

கிழமை : சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 30
ஆங்கில தேதி : 17
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 09.53 மணி வரை மூலம், பின்னர் பூராடம்.
திதி : நாளை காலை 05.08 மணி வரை சஷ்டி பின்னர் சப்தமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : காலை 09.00 – 10.30
எமகண்டம் : மதியம் 01.30 – 03.00
குளிகை : காலை 06.00 – 07.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 12.15 – 1.15
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 09.30 – 10.30
சூலம் : கிழக்கு
மிருகசீரிஷம்.
இன்று எதிர்பார்த்த காரியங்களில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் பலனளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும்.
நண்பர்களால் ஆதாயம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்றைய நாள் பொறுமைக்கும் திட்டமிடலுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் பணிகள் பாராட்டைப் பெறலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் விற்பனை சீராக நடைபெறும். பணவரவு இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தவும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்பான உரையாடல் நடைபெறும்.
சொத்து தொடர்பான பேச்சுகளில் நிதானம் அவசியம். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படிப்பார்கள். கலைஞர்கள் தங்கள் திறமையை மேம்படுத்துவார்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செந்நிறம்
இன்று மனதில் இருந்த சில கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகளைச் சரிவர நிறைவேற்றுவீர்கள். சக பணியாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவது நன்மை தரும்.,குடும்ப நலனில் அதிக அக்கறை செலுத்துவீர்கள்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பரிசீலிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்து செயல்படுவீர்கள். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை. வீட்டில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வெடுக்கவும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: முத்து வெள்ளை
இன்று நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த காரியத்தைத் தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். வருமானத்தைச் சரியான முறையில் பயன்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு நிகழலாம். உறவினர்களிடம் பேசும்போது விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.
மாணவர்கள் தங்கள் இலக்கை நோக்கி உழைப்பார்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை பல செயல்களில் வெளிப்படும். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க மஞ்சள்
இன்று அலுவலகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம். உங்கள் உழைப்பு மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சரிபார்ப்பீர்கள்.
எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் அமைதியைப் பேணுவீர்கள். உறவினர்களுடன் பேசும்போது தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வாழ்க்கைத்துணையின் தேவைகளைப் புரிந்து செயல்படுவீர்கள். மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதால் பல பணிகளை முடிப்பீர்கள். கலைஞர்கள் புதிய படைப்புகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பணத்தைப் பிறருக்குக் கொடுக்கும்போது கவனமாக இருக்கவும். நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிய உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை
இன்று பணியிடத்தில் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகள் நடைபெறும்.
வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுகள் எழும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் ஏற்படலாம்.
மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கலாம். கடன் வாங்குவதிலும் கொடுப்பதிலும் நிதானம் அவசியம். உடல்நலத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று விடாமுயற்சி உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். தடைப்பட்ட பணிகளை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் அனுபவம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகளை முடிப்பீர்கள்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களை ஆராய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் படிப்படியாக நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த மனக்கசப்புகள் குறையும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணுவீர்கள்.
வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைத் தவிர்க்க வேண்டும். கலைஞர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். ஓய்வுக்கு உரிய நேரத்தை ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்களின் செயல்பாடுகளில் உற்சாகம் காணப்படும். பணியிடத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். தொழில் வளர்ச்சிக்காகப் புதிய நபர்களைச் சந்திப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பணவரவைப் பெருக்குவதற்கான யோசனைகள் தோன்றும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டியாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். பயணங்களின்போது கவனமாக இருக்கவும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று கடமைகளைச் சரிவர நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை இருந்தாலும் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாகப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறலாம்.
வியாபாரத்தில் நிலுவையில் உள்ள தொகைகளைப் பெற முயற்சி செய்வீர்கள். பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் முக்கியமான முடிவு எடுக்கும் சூழல் உருவாகலாம். உறவினர்களின் உதவியால் ஒரு காரியம் நிறைவேறும்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்கள் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடுவார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல் நலனில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம். போதுமான ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று புதுமையான சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வழிகாட்டும். எதிர்பாராத நபரின் அறிமுகம் பயனுள்ளதாக அமையலாம். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான புதிய பாதைகளை ஆராய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரலாம். பணவரவு மற்றும் செலவுகளைச் சமநிலைப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நண்பர்களுடன் நீண்ட நேரம் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
மாணவர்கள் தொழில்நுட்பக் கல்வியில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு வித்தியாசமான முயற்சிகள் கைகொடுக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களை முழுமையாகப் படித்த பின்னரே முடிவெடுக்கவும். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலப்பச்சை
இன்று உங்கள் அனுபவமும் உள்ளுணர்வும் சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறைந்து நிம்மதி ஏற்படும். பணியிடத்தில் முக்கியமான பணிகளைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய யோசனைகள் தோன்றும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வரவு செலவுகளை முறையாகத் திட்டமிடுவது நல்லது. குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வரலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணக்கமான சூழல் காணப்படும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் பயன் பெறுவார்கள்.
கலைத்துறையினரின் படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம். ஆன்மிகச் சிந்தனைகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பிறருடைய பிரச்சினைகளில் தலையிடும்போது கவனம் தேவை. உணவு மற்றும் தூக்கத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்:இளஞ்சிவப்பு