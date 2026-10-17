நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த காரியம் நிறைவேறும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 18, 2026

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 31
ஆங்கில தேதி : 18
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மதியம் 12.22 மணி வரை பூராடம், பின்னர் உத்திராடம்.
திதி : இன்று காலை 07.09 மணி வரை வளர்பிறை சப்தமி, பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 – 08.45
நல்ல நேரம் : மாலை 03.15 – 04.15
ராகு காலம் : மாலை 04.30 – 06.00
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 – 01.30
குளிகை : மதியம் 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 – 02.30
சூலம் : மேற்கு
மிருகசீரிடம், திருவாதிரை.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்குப் பாராட்டும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பவர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்திப் பரிசுகளை வெல்லலாம். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகளை ஏற்றுச் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள்.
சந்தைப்படுத்துதல் துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். மின்னணுப் பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். வாகனப் பராமரிப்புச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
உறவினர்களின் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
மனதில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்திருக்கும். தொடங்கிய காரியங்களைச் சிறப்பாக முடிப்பதற்கான சூழல் அமையும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும்.
பிரிந்த உறவினர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி முன்னேற்றம் காண்பார்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். புதிய விற்பனை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
பொருளாதார நிலை படிப்படியாக வலுப்பெறும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மன அமைதியைத் தரும். குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பால் முக்கியப் பணிகளை முடிப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகதப் பச்சை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் அன்றாடச் செயல்களில் கூடுதல் விழிப்புணர்வு அவசியம். அவசரமாக எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். மற்றவர்களின் கருத்துகளைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு மனவருத்தம் அடைய வாய்ப்புள்ளது.
பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு விவரங்களை முழுமையாகச் சரிபார்க்கவும். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். குடும்பத்தினரிடம் பொறுமையாகப் பேசுவது அமைதியைப்
பாதுகாக்கும். பயணங்களின்போது கவனமாக இருக்கவும். முக்கியமான புதிய முயற்சிகளைச் சில காலம் ஒத்திவைப்பது நல்லது. இறைவழிபாடும் அமைதியான சிந்தனையும் மனக்குழப்பத்தைக் குறைக்க உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பீச் ஆரஞ்சு
மனதில் உற்சாகமும் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நிகழும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு.
தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நல்ல திசையில் செல்லும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைப்பதால் நிம்மதி ஏற்படும். நண்பர்கள் சரியான நேரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள்.
மாலை நேரத்தில் இனிய அனுபவம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனச்சிதறலைத் தவிர்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆழ்கடல் நீலம்
குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழல் நிலவும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். தொழில் சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம்.
நண்பர்களின் ஆலோசனை எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு உதவும். காதலர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்துச் செயல்படுவது உறவை வலுப்படுத்தும். வீட்டிற்குத் தேவையான உதவியாளர் கிடைப்பதால் வேலைப்பளு குறையும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாகத் திட்டமிட்டிருந்த ஒரு செயலைத் தொடங்குவீர்கள். உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. எடுத்த முயற்சிகளில் கிடைக்கும் முன்னேற்றம் மனநிறைவை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: லாவண்டர் ஊதா
பணவரவில் இருந்த தடைகள் ஓரளவு விலகும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறைகளைப் பின்பற்றுவது நல்ல பலனைத் தரும். உங்களின் அறிவாற்றலால் சிக்கலான பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண்பீர்கள்.
முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் தயக்கம் குறையும். அலுவலகத்தில் திறமையை நிரூபிக்கச் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு பணிகளை எளிதாக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் தென்படும். செலவுகளைத் திட்டமிட்டு மேற்கொள்வது சேமிப்பை அதிகரிக்க உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிற மஞ்சள்
தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கலாம். சகோதரர்கள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படும். வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான சூழல் அமையும்.
சொகுசுப் பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் தங்களின் விடாமுயற்சியால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவார்கள். ஊடகத் துறையினரின் பணிகளுக்குப் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.
குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு அமைதியைத் தரும். உங்களின் செயல்திறன் மற்றவர்களிடம் நன்மதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
வியாபாரத்தில் பணியாளர்களின் ஆதரவு கிடைப்பதால் வேலைகளைத் திட்டமிட்டபடி முடிப்பீர்கள். சில விஷயங்களில் விட்டுக்கொடுத்துச் செயல்படுவது நன்மையைத் தரும்.
வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களுடன் ஏற்படும் தொடர்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் சுபச் செய்தி வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உடல்நலத்தில் பெரிய பாதிப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் உணவு முறையில் கவனம் தேவை. எதிர்காலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
அலுவலகத்தில் உங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். மேலதிகாரிகளின் கவனத்தைப் பெறும் வகையில் பணிகளை முடிப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கும். பெண்கள் குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் நன்மதிப்பைப் பெறுவார்கள்.
பொதுநலச் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த ஒரு காரியம் நிறைவேறும். பணத் தேவைகளைச் சமாளிக்கும் அளவிற்கு வருமானம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிடுவீர்கள். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். உங்களின் தன்னம்பிக்கை பல்வேறு செயல்களில் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: குங்குமச் சிவப்பு
அரசு தொடர்பான பணிகளில் ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து செயல்படுவது அவசியம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வேகம் இல்லாவிட்டாலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களைப் பற்றிப் புறம்பேசுவதைத் தவிர்க்கவும்.
மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடியுங்கள். பயணங்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பால் சில பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நிதிநிலையைப் பாதுகாக்கும்.
நண்பர்களுடன் பேசும்போது கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது உடல் சோர்வைக் குறைக்கும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சாதகமான மாற்றங்களைக் காணலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ராயல் நீலம்
குடும்பத்தில் உங்களின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். தாயாருடன் அன்பான உறவு மேலும் வலுப்பெறும். உறவினர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். சந்தைப்படுத்துதல் துறையினருக்குப் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம்.
அலுவலகத்தில் முக்கிய ஆவணங்களைக் கையாளும்போது கவனமாக இருப்பது அவசியம். குடும்ப விஷயங்களில் சுயமாக முடிவெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சந்திப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன வேலை ஒன்றை முடிப்பீர்கள்.
உடல்நலத்தில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் திருப்தி காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: முத்து வெள்ளை
குடும்ப உறவுகளில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். உங்களின் உழைப்பிற்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
பொருளாதார நிலை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உறவினர்களின் வருகையால் வீடு கலகலப்பாக இருக்கும். நிலம் அல்லது வீடு வாங்குவது தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனைகளை மேற்கொள்வீர்கள். சொத்து சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளில் ஆவணங்களை நன்கு ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும். எதிர்பாராத நற்செய்தி மகிழ்ச்சியைத் தரலாம்.
கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி நிதானமாகச் செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்கள் திட்டங்களை நிறைவேற்ற உதவும். உடல்நலத்தில் அக்கறை செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: எலுமிச்சை நிற மஞ்சள்