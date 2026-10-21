தெளிவான திட்டமிடல் உங்கள் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமையும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 21, 2026

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஐப்பசி
நாள் : 4
ஆங்கில தேதி : 21
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 06.23 மணி வரை அவிட்டம், பின்னர் சதயம்.
திதி : இன்று மாலை 11.50 மணி வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15 மணி
நல்ல நேரம் : மாலை: 04.45 – 05.45 மணி.
ராகு காலம் : காலை 12.00 – 01.30 மணி.
எமகண்டம் : காலை 07.30 – 09.00 மணி.
குளிகை : காலை 10.30 – 12.00 மணி.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45 மணி;
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 – 07.30 மணி.
சூலம் : வடக்கு.
பூசம், ஆயில்யம்.
தடைப்பட்டிருந்த காரியங்களில் மீண்டும் வேகம் ஏற்படலாம். அலுவலகத்தில் முக்கியப் பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்களின் செயல்திறன் மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல மதிப்பை ஏற்படுத்தும். தொழில் வளர்ச்சிக்கான புதிய திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கத் திட்டமிட்ட செயல்பாடு தேவை.
பணவரவில் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி ஒரு முக்கியமான காரியத்தை முடிக்கத் துணையாக இருக்கும். தம்பதியர் ஒன்றிணைந்து எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பற்றி விவாதிப்பார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள்.
கலைஞர்களின் முயற்சிகள் பாராட்டைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. மற்றவர்களின் கருத்துகளையும் கவனமாகக் கேட்பது அவசியம். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க அன்றாடப் பணிகளுக்கு இடையில் ஓய்வு எடுங்கள். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டாலும் நிதானத்தை இழக்காதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
இன்றைய செயல்பாடுகளில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நன்மை தரும். எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு புதிய சிந்தனையை ஏற்படுத்தலாம். உத்தியோகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். உங்கள் ஆலோசனை சக ஊழியர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.
தொழில் நடத்துபவர்கள் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவைப் பெறுவார்கள். வியாபாரத்தில் தரமான பொருட்கள் மூலம் நற்பெயரை வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.
குடும்பத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான வழிகளை ஆராய்வீர்கள். உறவினர்களுடன் பேசும்போது தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
தம்பதியரிடையே பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு குடும்ப அமைதியைப் பாதுகாக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களைத் திட்டமிட்டு படிப்பதால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைஞர்களுக்குத் தங்களின் படைப்புகளை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களில் நிபந்தனைகளை முழுமையாகப் படித்த பிறகே முடிவெடுக்கவும். உணவு மற்றும் தூக்கத்தில் ஒழுங்கைப் பின்பற்றுங்கள். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த பலனை அடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று நீண்ட நாட்களாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த ஒரு விஷயத்தில் தெளிவு பிறக்கலாம். உத்தியோகத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகளைச் சரிபார்ப்பதில் கவனம் தேவை. சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் பணிகள் எளிதாக முடியும். தொழிலில் புதிய நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றலாம்.
வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றங்கள்கூட நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணத்தைச் சேமிக்கும் முயற்சியில் உறுதியுடன் இருப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர மரியாதை அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்வார்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்துப் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்குப் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது அதிகமாகக் கவலைப்படுவதைத் தவிர்க்கவும். உணவு முறையிலும் அன்றாடப் பழக்கங்களிலும் ஒழுங்கு அவசியம். சிறிய முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்வது பெரிய முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
எதிர்பாராத மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அதற்கேற்ப செயல்படுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணிகளை முடிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும். உங்களின் அனுபவம் சிக்கலான விஷயங்களைச் சமாளிக்க உதவும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் குறித்து தகவல் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் அவசரமாக முடிவெடுப்பதைவிட விவரங்களை ஆராய்வது நல்லது.
பணவரவு இருந்தாலும் நிலுவைத் தொகைகளை வசூலிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். வீடு அல்லது சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களை கவனமாகக் கையாளுங்கள். உறவினர்களிடம் பேசும்போது கடுமையான சொற்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலம் திறனை வளர்த்துக்கொள்வார்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் படைப்புகளில் புதிய அணுகுமுறையைக் கையாளலாம். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. உடல் நலனில் அலட்சியம் காட்டாமல் தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். விடாமுயற்சி உங்கள் முன்னேற்றத்தை உறுதிப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
மனதில் இருந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான வழி தெரியலாம். உத்தியோகத்தில் மற்றவர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகள் சீராக நடைபெறும்.
உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ளும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். சொந்தத் தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவது முக்கியமாக இருக்கும். வருமானம் தொடர்பான விஷயங்களில் தெளிவான கணக்கைப் பராமரியுங்கள்.
குடும்பத்திற்காகச் செய்யும் முயற்சிகள் மனநிறைவைத் தரும். வீட்டில் ஆன்மிகச் சிந்தனைகளும் வழிபாட்டு ஆர்வமும் அதிகரிக்கலாம். தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். மாணவர்கள் கவனத்துடன் படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். இசை, ஓவியம் மற்றும் இலக்கியத் துறையினருக்குப் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம்.
பிறருக்கு உதவும்போது உங்கள் தேவைகளையும் மறந்துவிடாதீர்கள். மன அமைதிக்காகப் போதிய ஓய்வையும் நேரத்தையும் ஒதுக்குங்கள். நம்பிக்கையுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் புதிய பாதைகளைத் திறக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்குச் சாதகமான சூழல் அமையும். மேலதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் பணிகளைச் சிறப்பாக முடிக்க உதவும். சொந்தத் தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் வரவு, செலவு இரண்டையும் சீராகக் கையாள்வது அவசியம். குடும்பத்தில் நிலவிய சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் பேச்சுவார்த்தையால் விலகும். உறவினர்கள் வழியாக எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். கணவன், மனைவிக்கிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சிறந்த பலனைப் பெறலாம்.
கலைத்துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரலாம். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். புதிய முதலீடுகளில் அவசர முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாம். உடல்நலத்தில் சோர்வு ஏற்படாமல் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை தடைகளைத் தாண்ட உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று முக்கியமானவர்களுடன் மேற்கொள்ளும் உரையாடல்கள் பயனுள்ள முடிவைத் தரக்கூடும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைத்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாள முயற்சிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கலாம்.
தொழில் தொடர்பான பயணங்களால் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நிதிநிலையைப் பாதுகாக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் கருத்துகள் புதிய யோசனைகளை உருவாக்கும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். எழுத்து, பேச்சு மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்குச் சாதகமான நாள். அவசரத்தில் அளிக்கும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது சிரமமாகலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். தெளிவான திட்டமிடல் உங்கள் வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மயில் கழுத்து பச்சை நிறம்
தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அமையும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகளை முன்வைக்கத் தயங்க வேண்டாம். தொழில் விரிவாக்கம் குறித்த சிந்தனைகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவதால் முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம்.
பொருளாதார விஷயங்களில் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது அவசியம். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை அளிக்கும். தம்பதியர் எதிர்காலத் தேவைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தலாம். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள்.
ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பேச்சாளர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். முக்கிய ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். பயணங்களின்போது தேவையான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்துகொள்வது நல்லது. நம்பிக்கையுடன் தொடரும் முயற்சிகள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
உங்கள் செயல்களில் சமநிலையைப் பேண வேண்டிய நாள். மற்றவர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நல்ல முடிவுகளைத் தரலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்லுறவைப் பேணுவது வளர்ச்சிக்கு உதவும். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் முக்கியமான விஷயங்களைத் தெளிவாகப் பேசுங்கள்.
வருமானம் தொடர்பான புதிய திட்டங்களை ஆராய்வீர்கள். கடன் கொடுப்பது அல்லது வாங்குவது தொடர்பாக எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்க முயற்சிப்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கலாம். கணவன், மனைவியிடையே நிலவும் சிறிய மனக்கசப்புகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
மாணவர்கள் கலை மற்றும் கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். அழகுக்கலை மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க ஓய்வான நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். நிதானமான முடிவுகள் எதிர்காலத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆகாய நீலம்
புதிய கோணத்தில் சிந்திப்பது இன்று உங்களுக்குப் பயனளிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் அறிமுகமானவர்கள் மூலம் புதிய யோசனைகள் கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அமையும். குழுவாகப் பணியாற்றும்போது உங்கள் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறும்.
தொழிலில் நவீன முறைகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகளை அணுகும் முயற்சி தொடங்கலாம். பொருளாதாரத் திட்டங்களில் நடைமுறைக்கு ஏற்ற முடிவுகளை எடுங்கள். எதிர்பாராத செலவுகளுக்காகச் சிறிது தொகையை ஒதுக்கி வைப்பது நல்லது.
குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். நண்பர்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண உதவுவீர்கள். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
ஊடகம், கணினி மற்றும் படைப்புத் துறையினருக்கு புதிய முயற்சிகள் கைகூடலாம். அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த முயன்று உங்கள் பணிகளைத் தள்ளிப்போட வேண்டாம். உடல்நலத்தில் அன்றாட ஒழுங்கைப் பின்பற்றுங்கள். புதுமையான சிந்தனையுடன் நடைமுறைத் திட்டமிடலும் இணைந்தால் வெற்றி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
பொறுப்புகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவதில் இன்று அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற மதிப்பு கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும்போது அவற்றின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் நிதானமான அணுகுமுறை நிலையான முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். பழைய பாக்கிகளைத் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கத் திட்டமிடுவீர்கள். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணுவதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மாணவர்கள் நேரத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் படிப்பில் முன்னேறுவார்கள். தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாகத் துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். அதிக வேலைப்பளுவால் மனச்சோர்வு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். உடல் இயக்கத்திற்கும் ஓய்விற்கும் சமமான முக்கியத்துவம் அளியுங்கள். தொடர்ச்சியான உழைப்பு எதிர்பார்த்த இலக்கை அடைய உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்