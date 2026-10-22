உங்கள் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 22, 2026

தமிழ் வருடம் : பராபவ வருடம்
தமிழ் மாதம் : ஐப்பசி
தமிழ் தேதி : 5
ஆங்கில தேதி : 22
கிழமை : வியாழக்கிழமை
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 07.30 மணி வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.
திதி : இன்று பிற்பகல் 12.30 மணி வரை ஏகாதசி, பின்னர் துவாதசி.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45.
நல்ல நேரம் : மதியம் 12.15 – 01.15.
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 – 03.00.
எமகண்டம் : காலை 06.00 – 07.30.
குளிகை : காலை 09.00 – 10.30 .
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 – 07.30.
சூலம் : தெற்கு.
மகம்.
சவாலான சூழல்களிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு முன்னேறும் மனப்பக்குவம் அதிகரிக்கும். வேலையில் மற்றவர்கள் தவறவிடும் முக்கியமான விஷயங்களைத் தாங்கள் கவனிக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய திட்டத்தைப் புதுப்பிப்பதால் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆதாரங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். இல்லத்தரசிகள் குடும்பத்தினரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான பயிற்சியின் மூலம் தங்களுடைய திறனை மேம்படுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு வித்தியாசமான கருப்பொருளில் படைக்கும் எண்ணம் உருவாகும்.
புதிய நபர்களுடன் பழகும்போது அவர்களின் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு நம்பிக்கை வையுங்கள். தேவையற்ற மனக்குழப்பத்தைத் தவிர்த்து முக்கியப் பணிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். சேமிப்பைச் சீராகப் பராமரிப்பது எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
சாதாரணமாகத் தோன்றும் ஒரு சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் முக்கியமான திருப்பத்திற்கு வித்திடலாம். வேலை சார்ந்த பொறுப்புகளில் தங்களுடைய அனுபவம் கைகொடுக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களை மீண்டும் அணுகுவதால் சாதகமான மாற்றம் தென்படும்.
புதிய முதலீடுகளைப் பரிசீலிக்கும்போது ஆவணங்களை முழுமையாகச் சரிபார்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டின் தேவைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி நிறைவேற்றுவார்கள். மாணவர்களுக்குப் புரிதல் சார்ந்த படிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கலைஞர்கள் தங்களுடைய தனித்திறனை வெளிப்படுத்துவதற்கான களத்தைப் பெறலாம். உறவினர்களுடன் பேசும்போது தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் ஓய்வுக்கும் உணவுக்கும் உரிய முக்கியத்துவம் அளியுங்கள். சிறிய சேமிப்புகளும் நாளடைவில் பெரிய பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்.
மனதில் நீண்ட நாட்களாக ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு கேள்விக்கு இன்று தெளிவான விடை கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையைக் கையாள்வதன் மூலம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். பணியிடத்தில் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் தங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்புக் கூடும். இல்லத்தரசிகள் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளைச் சீராக முடிப்பார்கள். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களைக்கூட ஆர்வத்துடன் அணுகுவார்கள்.
கலைத்துறையினருக்குப் புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் உத்வேகம் பிறக்கும். நண்பர்களின் வழியாகப் பயனுள்ள தகவல் வந்து சேரலாம். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தினால் சேமிப்பை உயர்த்த முடியும். அவசர முடிவுகளைவிட நிதானமான செயல்பாடுகள் சிறப்பளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
இன்றைய நாள் குடும்ப நலனுக்கும் தனிப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நாளாக அமையும். மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு அனுபவமுள்ளவர்களின் ஆலோசனை வழிகாட்டும். உத்தியோகத்தில் பணிகளை முடிப்பதற்கு கூடுதல் நேரம் ஒதுக்க வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் கிடைப்பதற்கான சூழல் உருவாகும்.
சொந்தத் தொழிலில் பழைய முயற்சிகளால் பலன் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுங்கள். குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் வரவு செலவுத் திட்டம் அவசியம். வீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம்.
கணவன், மனைவியிடையே மனம் விட்டுப் பேசுவது நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
மாணவர்கள் கவனச்சிதறலைக் குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமையை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். பிறருடைய பிரச்சினைகளில் தலையிடும்போது எல்லைகளை உணர்ந்து செயல்படுங்கள். ஓய்வுக்கும் உடல் நலப் பராமரிப்புக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். அமைதியான அணுகுமுறை பல சிக்கல்களை எளிதாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
செயல்களில் காணப்படும் நுணுக்கமான அணுகுமுறை இன்று தங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். பணியிடத்தில் பிழைகளைத் திருத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கணக்குகளை மறுபரிசீலனை செய்து தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைக்கலாம்.
தொழில் விரிவாக்கம் குறித்த எண்ணங்கள் உருவானாலும் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாத ஒரு விஷயத்திற்கு இணக்கமான தீர்வு கிடைக்கலாம். இல்லத்தரசிகள் பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்தி நேரத்தைச் சேமிப்பார்கள். மாணவர்கள் எழுதிப் பயிற்சி செய்வதால் நினைவாற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
ஆய்வு மற்றும் கற்பித்தல் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். கடன் கொடுப்பது அல்லது வாங்குவது தொடர்பான முடிவுகளில் எச்சரிக்கை தேவை. மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவது அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை.
தங்களுடைய அணுகுமுறையில் காணப்படும் மென்மை சில சிக்கலான சூழல்களைக்கூட எளிதாக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் கூட்டுத் தொழில் தொடர்பான பேச்சுகள் முன்னேறலாம்.
ஒப்பந்தங்களை இறுதிசெய்வதற்கு முன்பு அனைத்து விவரங்களையும் சரிபாருங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் மனநிறைவை அளிக்கும். இல்லத்தரசிகள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான பொழுதுபோக்கில் ஈடுபட நேரம் ஒதுக்குவார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் சந்தேகங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வார்கள்.
கலை மற்றும் அழகியல் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாள் நண்பர் ஒருவரைச் சந்திக்கும் சூழல் அமையலாம். வருமானத்தை உயர்த்தும் வழிகளை ஆராய்வதுடன் பாதுகாப்பான சேமிப்புக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். உடல்நலத்தில் முறையான ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
தங்களுடைய செயல்பாடுகள் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக அமையும் சூழல் உருவாகலாம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரத்தில் தனித்துவமான அணுகுமுறை போட்டியாளர்களிடமிருந்து தங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டும்.
பணவரவு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் படிப்படியாக நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் தங்களுடைய கருத்தை வலியுறுத்துவதற்கு முன்பு மற்றவர்களின் மனநிலையையும் புரிந்துகொள்ளுங்கள். இல்லத்தரசிகள் திட்டமிட்ட வேலைகளைச் சிறப்பாக முடிப்பார்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
கலைஞர்களுக்குப் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கலாம். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதால் மதிப்புமிக்க தொடர்புகள் உருவாகும். ஆடம்பரச் செலவுகளுக்கு வரம்பு நிர்ணயிப்பது நல்லது. உடல் சோர்வை உணர்ந்தால் ஓய்வெடுப்பதைத் தள்ளிப்போடாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு.
வழக்கமான சிந்தனையிலிருந்து விலகி மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய யோசனைகளை முன்வைப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தத் திட்டமிடுவீர்கள்.
நண்பர்கள் அல்லது தொழில் தொடர்புகள் வழியாகப் புதிய வாய்ப்புகள் தெரியவரலாம். குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட இடமளிப்பது நல்லிணக்கத்தை வளர்க்கும். இல்லத்தரசிகள் நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த ஒரு பணியைச் செயல்படுத்தத் தொடங்குவார்கள். மாணவர்கள் அறிவியல், கணினி அல்லது புதுமை சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
கலைஞர்களுக்குப் புதிய பாணியில் முயற்சி செய்யும் உத்வேகம் கிடைக்கும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். இணையவழிப் பணம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள். தூக்க நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது உடல் சுறுசுறுப்பை மேம்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்.
புதிய பாதையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான எண்ணம் வலுப்பெறலாம். தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகள் அல்லது கூடுதல் அறிவைப் பெறுவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய முயற்சிகளுக்குப் பாராட்டு கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாகும். தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இளையவர்களின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியளிக்கும். இல்லத்தரசிகள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவார்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகள் குறித்து ஆராய்ந்து தெளிவு பெறுவார்கள்.
எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பேச்சாளர்களுக்குக் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையலாம். பயணத் திட்டங்களை முன்கூட்டியே ஒழுங்குபடுத்துவது சிரமங்களைக் குறைக்கும். பெரிய தொகையைச் செலவிடும் முன்பு அதன் அவசியத்தை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்; அதே நேரத்தில் நடைமுறை உண்மைகளையும் கவனியுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
நிதானமாக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நிலையான பலனைத் தரும் நாளாக அமையலாம். வேலையில் நிலுவையில் உள்ள பொறுப்புகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முடிப்பீர்கள். தொழில் நடத்துபவர்கள் பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெற்று செயல்பாடுகளைச் சீரமைப்பார்கள்.
புதிய வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தங்களில் நிதானமான அணுகுமுறை அவசியம். வருமானம் மற்றும் செலவுகளுக்கிடையே சமநிலையைப் பராமரிக்க முடியும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு உதவியாக அமையும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய ஒழுங்குமுறையைக் கடைப்பிடிப்பார்கள்.
மாணவர்கள் தினசரி இலக்குகளை நிர்ணயித்துப் படிப்பதால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புண்டு. உடல் உழைப்புக்கும் ஓய்வுக்கும் இடையே சமநிலை பேணுங்கள். சிறிய முன்னேற்றங்களையும் அலட்சியப்படுத்தாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
மனதிற்குப் பிடித்த ஒரு காரியத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் உற்சாகம் பிறக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதால் சில வேலைகள் எளிதாக நிறைவேறும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கு நேர்மையான அணுகுமுறை உதவும்.
பழைய முயற்சியிலிருந்து எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரலாம். குடும்பத்தில் அன்பான உரையாடல்கள் மனச்சுமையைக் குறைக்கும். இல்லத்தரசிகள் தங்களுடைய படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்கள் புரிந்துகொண்ட பாடங்களை மீண்டும் பயிற்சி செய்வதால் தன்னம்பிக்கை பெறுவார்கள்.
ஆன்மிகம் மற்றும் கலை சார்ந்த ஈடுபாடுகள் மனதிற்கு நிறைவை அளிக்கலாம். நண்பரின் ஆலோசனை புதிய கோணத்தில் சிந்திக்க வைக்கும். பணம் தொடர்பான வாக்குறுதிகளை அளிப்பதற்கு முன்பு தங்களுடைய வசதியை மதிப்பிடுங்கள். பிறருடைய பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண உதவும்போது தங்களுடைய மன அமைதியையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.