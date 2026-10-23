குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 23, 2026

தமிழ் மாதம் : ஐப்பசி
தமிழ் தேதி : 6
ஆங்கில தேதி : 23
கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: : இன்று இரவு 08.08 மணி வரை பூரட்டாதி, பின்னர் உத்திரட்டாதி.
திதி : இன்று பிற்பகல் 12.40 மணி வரை வளர்பிறை துவாதசி, பின்னர் திரயோதசி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15 மணி;
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45 மணி.
ராகு காலம் : காலை 10.30 – மதியம் 12.00 மணி.
எமகண்டம் : மாலை 03.00 – 04.30 மணி.
குளிகை : காலை 07.30 – 09.00 மணி.
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.15 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 06.30 – 07.30.
சூலம் : மேற்கு.
மகம், பூரம்.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு மெல்ல மெல்ல நல்ல பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும். நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான சூழல் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு திருப்தியளிக்கும்.
எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றைச் சமாளிக்கும் வழி பிறக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளால் பாராட்டுகளைப் பெறலாம்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். நண்பர்களிடம் பேசும்போது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் நிதானத்துடன் முன்னேறுவது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
உங்கள் அனுபவம் இன்று ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுக்கத் துணையாக இருக்கும். பணியிடத்தில் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் செயல்படலாம்.
வரவு செலவுகளில் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிப்பது எதிர்காலத்திற்கு உதவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் மனநிறைவை அளிக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கலாம். கலைஞர்கள் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற சூழலைப் பெறுவார்கள்.
மாணவர்கள் பாடங்களைத் திரும்பப் படிப்பதன் மூலம் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்.
உங்களுடைய பேச்சாற்றல் பலருடன் நல்ல தொடர்பை ஏற்படுத்தித் தரும். புதிய தகவல்கள் மூலம் பயனுள்ள வாய்ப்புகளை அறிந்துகொள்ளலாம். அலுவலகத்தில் முக்கியமான பணிகளைத் திட்டமிட்டு முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம்.
பணம் தொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு புதிய திட்டத்தைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்.
எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் தோன்றும். மாணவர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பயணங்களில் நேரத்தைத் திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகதப் பச்சை.
மன அமைதியுடன் செயல்படுவதன் மூலம் பல விஷயங்களைச் சாதிக்க முடியும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும்.
தொழிலில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் முன்பு அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான எண்ணம் வலுப்பெறும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இல்லத்தரசிகள் தங்களுடைய வேலைகளைச் சிரமமின்றி முடிப்பார்கள்.
மாணவர்கள் கவனச்சிதறல்களைத் தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபடுவது அவசியம். உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வெடுங்கள். பிறருடைய உணர்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு பேசுவது உறவுகளை இனிமையாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன் நிறம்.
நுணுக்கமாகச் செயல்படும் உங்கள் திறமை இன்று பல இடங்களில் உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகளைச் சரிபார்த்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம்.
பணத்தைச் செலவிடும்போது தேவைக்கும் விருப்பத்திற்கும் இடையே சமநிலையைப் பேணுங்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். வீட்டைச் சீரமைப்பது அல்லது புதிய பொருட்களை வாங்குவது பற்றிய சிந்தனை எழலாம். கற்பித்தல் துறையினருக்கு மாணவர்களிடமிருந்து நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
மாணவர்கள் திட்டமிட்ட நேரத்தில் பாடங்களை முடிப்பார்கள். உறவினர்களிடம் பேசும்போது குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதைவிடத் தீர்வுகளை முன்வைப்பது நல்லது. ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பழுப்பு.
உங்களுடைய அணுகுமுறையில் காணப்படும் நிதானம் பல பிரச்சினைகளைச் சுமுகமாகத் தீர்க்க உதவும். பணியிடத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். கூட்டுத் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் முக்கியமான விஷயங்களைப் பங்குதாரர்களுடன் கலந்தாலோசிப்பார்கள்.
பணவரவு சீராக இருந்தாலும் தேவையற்ற ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். கலை மற்றும் அழகுசாதனத் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
மாணவர்கள் குழுவாக இணைந்து படிப்பதன் மூலம் பயனடைவார்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனையில் நல்ல கருத்துகள் இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். முடிவெடுப்பதில் அதிகமான தயக்கம் காட்டாமல் தெளிவுடன் செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
உங்களுடைய உறுதியான செயல்பாடு எதிர்பார்த்த இலக்கை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய திறமையை நிரூபிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். கடன் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒருவருடைய ஆலோசனை புதிய சிந்தனையைத் தரலாம். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போட்ட வேலையை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
ஆராய்ச்சித் துறையினருக்கு புதிய தகவல்கள் பயனளிக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு சூழ்நிலையைச் சீர்தூக்கிப் பார்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய யோசனைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகுவதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கலாம்.
பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். பெரியவர்களின் வழிகாட்டுதல் மனதிற்கு நம்பிக்கையளிக்கும். ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கலாம்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்காகத் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். பயணங்களின்போது தேவையான ஆவணங்களைச் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். புதிய நட்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் போது அவர்களைப் புரிந்துகொள்ள நேரம் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்.
நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒழுங்கான முயற்சிகள் நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும். பணியிடத்தில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பொறுப்புகளை முடிக்கலாம். தொழில் செய்பவர்கள் தரமான சேவையின் மூலம் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வார்கள்.
வரவு செலவுகளை முறையாகப் பதிவு செய்வது சேமிப்பை அதிகரிக்க உதவும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் திட்டமிட்ட கால அட்டவணையின்படி படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம்.
நண்பர்களின் உதவி தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தைப் பேணுவதற்காக ஓய்வு மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். சிறிய முன்னேற்றங்களையும் மதித்து தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
புதிய சிந்தனைகளும் வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளும் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும். பணியிடத்தில் குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் வேலைகளை விரைவாக முடிக்கலாம். தொழிலில் நவீன முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள்.
வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய திறமைகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு பயனுள்ள திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். சமூக சேவையில் ஈடுபடுவோருக்கு ஆதரவு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். பண விஷயங்களில் பிறருடைய வாக்குறுதிகளை மட்டும் நம்பாமல் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் செயல்களில் ஈடுபடுவது புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
உங்களுடைய கற்பனைத் திறனும் அனுபவமும் இணைந்து புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம். பணியிடத்தில் மற்றவர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவது நல்ல பலனைத் தரும்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்பு தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளுங்கள். பணவரவு கிடைத்தாலும் சேமிப்பிற்கென ஒரு தொகையை ஒதுக்குவது நல்லது. குடும்பத்தில் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பற்றிப் பேசலாம்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் மேலோங்கும். மாணவர்கள் படித்த பாடங்களை மீண்டும் நினைவுபடுத்திப் பார்ப்பதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மன அமைதிக்கு உதவலாம். பிறருக்கு உதவும்போது உங்கள் நேரத்தையும் பொருளாதார நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.