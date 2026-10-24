பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 24, 2026

தமிழ் வருடம்: பராபவ
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
தமிழ் தேதி: 7
ஆங்கில தேதி: 24
கிழமை: சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 08.16 மணி வரை உத்திரட்டாதி, பின்னர் ரேவதி.
திதி: இன்று பிற்பகல் 12.20 மணி வரை திரயோதசி, பின்னர் சதுர்த்தசி.
யோகம்: மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45.
நல்ல நேரம்: மாலை 04.45 – 05.45.
ராகு காலம்: காலை 09.00 – 10.30
எமகண்டம்: பிற்பகல் 01.30 – 03.00
குளிகை: காலை 06.00 – 07.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.15 – 1.15.
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 09.30 – 10.30.
சூலம்: கிழக்கு
பூரம், உத்திரம்.
இன்றைய நாளில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் வகையில் சூழ்நிலைகள் அமையலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உருவாகும்போது அவற்றைச் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வார்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். வருமானத்தை உயர்த்தும் எண்ணங்கள் தோன்றினாலும் அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதால் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாமல் அமைதியைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன் நிறம்.
நிதானமாக எடுத்துவைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் உங்களுக்குச் சாதகமான அனுபவத்தைத் தரலாம். அலுவலகத்தில் உங்கள் பணித்திறன் கவனிக்கப்படும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
வியாபாரிகள் பழைய வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் தெளிவு ஏற்படும். குடும்பத்தினரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் திட்டம் உருவாகலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகளைப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் சரிசெய்ய முடியும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்திக்கொள்வது நல்லது. உடல்நலத்தில் உணவுப் பழக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சந்தன நிறம்.
வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளையும் புதிய விற்பனை முறைகளையும் பரிசீலிக்கலாம். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் கணக்கு விவரங்களைத் தெளிவாக வைத்துக்கொள்வது அவசியம்.
பணியிடத்தில் ஒரு முக்கியமான தகவல் கிடைப்பதால் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுவீர்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு பழைய நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். எழுத்து மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்குப் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம். பல பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளாமல் முன்னுரிமை அடிப்படையில் செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மயில்நீலம்.
மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒரு கவலைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான வழி தென்படலாம். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது உங்கள் கருத்துகளைத் தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள்.
தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் அனுபவசாலிகளின் ஆலோசனை உதவும். குடும்பச் செலவுகளைச் சீரமைப்பதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பரிசீலித்தாலும் நடைமுறைச் சாத்தியங்களை ஆராய்வது நல்லது. பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். மாணவர்கள் புரியாத பாடங்களை மீண்டும் படிப்பதன் மூலம் தெளிவு பெறுவார்கள். ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கலாம். ஓய்வின்றி உழைப்பதைத் தவிர்த்து உடல்நலத்திற்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்பட்டு நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
திட்டமிட்டுச் செயல்படும் உங்கள் இயல்பு இன்று பல பணிகளைச் சீராக முடிக்க உதவும். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் கூட நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கலாம். பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் மனச்சுமை குறையும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்த பேச்சுகள் எழலாம்.
மாணவர்கள் பாடங்களைத் தொகுத்துப் படிப்பதன் மூலம் சிறப்பான புரிதலைப் பெறுவார்கள். பெண்கள் தங்களுடைய தனித்திறமைகளை மேம்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க போதுமான ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
பிறருடன் இணைந்து செயல்படுவதால் எதிர்பார்த்த பலன்களைப் பெறுவதற்கான சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை அணுகும் முயற்சி பயனளிக்கலாம்.
தொழில் கூட்டாளிகளுடன் முக்கியமான விஷயங்களைப் பேசித் தெளிவுபடுத்துவீர்கள். பணவரவு தொடர்பான திட்டங்களில் நிதானம் தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் உறவுகளை வலுப்படுத்தும். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
மாணவர்கள் குழுவாகப் படிப்பதன் மூலம் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக்கொள்ளலாம். அழகுக்கலை மற்றும் வடிவமைப்புத் துறையினருக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பிறருடைய வாக்குறுதிகளை மட்டும் நம்பாமல் முக்கியமான விஷயங்களை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு நிறம்.
பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுப்புகளைத் திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்காக புதிய திட்டங்களை வகுக்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தைப் பெற வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல தொடர்பைப் பேணுவது அவசியம்.
பழைய பணப் பரிவர்த்தனைகளைச் சரிசெய்யும் முயற்சிகள் நடைபெறலாம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். நண்பர்களுடன் பேசும்போது தேவையற்ற சந்தேகங்களுக்கு இடமளிக்காதீர்கள்.
மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படித்தால் முன்னேற்றம் காணலாம். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய படைப்புகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் அனைத்து விவரங்களையும் ஆராயுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
உங்களுடைய தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகலாம். அலுவலகத்தில் முக்கியமான பணிகளை ஒப்படைக்கும் சூழல் ஏற்படலாம். தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் திட்டங்களை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவருவதில் முனைப்புக் காட்டுவார்கள்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளிக்கப் புதிய அணுகுமுறை தேவைப்படும். வரவு செலவுகளை ஆராய்ந்து செயல்படுவது நிதிநிலையைப் பாதுகாக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு வேலை எளிதாக முடியலாம்.
கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளுக்குப் பாராட்டு பெற வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் இலக்கில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பிறருடைய உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளித்துச் செயல்பட்டால் உறவுகளில் இனிமை நிலைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்:செங்காவி.
பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுவதால் உங்கள் பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். அலுவலகத்தில் முக்கியமான வேலைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் சேவையின் தரத்தை உயர்த்துவதில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
வியாபாரத்தில் லாபத்தைக் கணக்கிடும்போது மறைமுகச் செலவுகளையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். குடும்பத்திற்கான எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கலாம். உறவினர்களுடன் சுமுகமான தொடர்பு நிலவும்.
வேலை தேடுபவர்கள் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதில் முனைப்புக் காட்டுவார்கள். மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வார்கள். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் தேவையான ஓய்வை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு .
வித்தியாசமான சிந்தனைகள் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்குப் புதிய திசையைத் தரலாம். பணியிடத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் இணையவழி விளம்பரங்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை அதிகரிக்க முயற்சிப்பீர்கள். புதிய தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன் தேவையான தகவல்களைச் சேகரியுங்கள். பணவரவு மற்றும் செலவுகளுக்கு இடையே சமநிலை வைத்துக்கொள்வது நல்லது. குடும்பத்தில் இளையவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஆதரவளிப்பீர்கள்.
நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மனநிறைவு கிடைக்கும். முடிக்க வேண்டிய பணிகளைத் தள்ளிப்போடாமல் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
அனுபவத்தின் துணையுடன் சரியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் பொறுமையும் அர்ப்பணிப்பும் பாராட்டைப் பெறலாம். தொழில் வளர்ச்சிக்காகப் புதிய தொடர்புகளை உருவாக்குவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறும் வகையில் செயல்படுவது நல்லது. எதிர்பார்த்த பணவரவு தொடர்பாக முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்; இருப்பினும் செலவுகளைத் திட்டமிடுவது அவசியம். குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் கவனத்தைச் சிதறவிடாமல் படிப்பில் ஈடுபடுவது நல்லது. இசை, ஓவியம் போன்ற கலைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய உத்வேகம் கிடைக்கலாம். மனதில் தோன்றும் கவலைகளைப் பெரிதுபடுத்தாமல் நடைமுறைச் செயல்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.