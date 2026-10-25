உங்கள் முயற்சிகளுக்கு தனித்த அடையாளம் கிடைக்கக்கூடிய நாள்: இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 25, 2026

தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஐப்பசி
தமிழ் தேதி : 8
ஆங்கில தேதி : 25
கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை
நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 7.56 மணி வரை ரேவதி, பின்னர் அசுவினி.
திதி : இன்று காலை 11.30 மணி வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் பௌர்ணமி.
யோகம் : அமிர்த, சித்த யோகம் .
நல்ல நேரம் : காலை 06.00 – 07.00
நல்ல நேரம் : மாலை 03.15 – 04.15
ராகு காலம் : மாலை 04.30 – 06.00
எமகண்டம் : மதியம் 12.00 – 01.30
குளிகை : மதியம் 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 01.30 – 02.30
சூலம்: மேற்கு
உத்திரம், அஸ்தம்.
இன்றைய நாள் உங்கள் செயல்திறனை நிரூபிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கலாம். பணியிடத்தில் மற்றவர்கள் தயங்கும் பொறுப்புகளைக்கூடத் துணிச்சலுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்.
தொழில் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் புதிய அணுகுமுறை நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவது லாபகரமான தொடர்புகளை உருவாக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் தோன்றினாலும் திட்டமிட்டுச் சமாளிக்க முடியும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் எதிர்காலத் திட்டங்களைப் பற்றிப் பேசுவீர்கள். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கலாம். அவசரமாகப் பேசுவதைத் தவிர்த்து நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்.
நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழி பிறக்கலாம். பணியில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவைகளில் புதிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் அளிக்கும். பணத்தைச் சேமிப்பதற்கான புதிய வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழலை உருவாக்குவதில் உங்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
மாணவர்கள் படிப்பில் தொடர்ச்சியான முயற்சியால் முன்னேறுவார்கள். பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளைப் பயன்படுத்திப் பயனுள்ள முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துவது உடல்நலத்திற்கு உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
உங்கள் அறிவாற்றலும் தகவல் பரிமாற்றத் திறனும் புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான விவாதங்களில் பங்கேற்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம்.
தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் தெளிவான அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் பலனளிக்கலாம். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் மகிழ்ச்சி உங்களுக்கும் உற்சாகம் தரும்.
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்கு சிந்தனை வளம் அதிகரிக்கலாம். ஒரே விஷயத்தைப் பலமுறை யோசித்து மனக்குழப்பத்தை வளர்த்துக்கொள்ளாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
உங்களுடைய உணர்வுகளைச் சமநிலைப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால் பல விஷயங்களைச் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைப்பதில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம்.
தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். வியாபாரத்தில் தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்திற்காக மேற்கொள்ளும் ஒரு முயற்சி மனநிறைவைத் தரலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பாக நல்ல ஆலோசனைகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனமான பாடங்களில் கூடுதல் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். பிறருடைய பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும்போது உங்கள் நேரத்தையும் தேவைகளையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்.
உங்கள் முயற்சிகளுக்குத் தனித்த அடையாளம் கிடைக்கக்கூடிய நாள். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். தொழிலில் விரிவாக்கம் செய்ய நினைப்பவர்கள் திட்டமிடலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள்.
வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளைக் கவனித்து உத்திகளை மாற்றலாம். பணவரவைப் பெருக்குவதற்கான எண்ணங்கள் உருவாகும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆதரவு மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நிகழலாம்.
மாணவர்கள் இலக்கை நிர்ணயித்துப் படிப்பதால் சிறந்த முன்னேற்றத்தை நோக்கிச் செல்லலாம். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டைப் பெறும் வாய்ப்பு அமையலாம். பிறருடைய கருத்துகளையும் கவனமாகக் கேட்டறிவது உங்கள் முடிவுகளை மேலும் சிறப்பாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம்.
தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
உறவுகளைச் சீராகப் பேணுவதன் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறலாம். பணியிடத்தில் குழுவாகச் செயல்படும் பணிகளில் உங்கள் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் பெறும். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் புதிய திட்டங்களைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மீண்டும் பயன்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. பணத்தைச் செலவிடுவதற்கு முன் அதன் அவசியத்தை ஆராய்வது நல்லது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுகள் எழலாம். தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
மாணவர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்வார்கள். அழகுக்கலை மற்றும் ஆடை வடிவமைப்புத் துறையினருக்கு புதிய சிந்தனைகள் தோன்றலாம். பிறருடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கும் உங்களுடைய தேவைகளுக்கும் இடையே சமநிலையைப் பேணுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை நிறம்.
உறுதியான முடிவுகளும் திட்டமிட்ட உழைப்பும் உங்களை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்லும். பணியிடத்தில் முக்கியமான பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
தொழில் செய்பவர்கள் புதிய முயற்சிகளின் சாதக பாதகங்களை ஆராய்வார்கள். வியாபாரத்தில் வரவு செலவுகளை மறுபரிசீலனை செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். பழைய பணப் பிரச்சினைகளைச் சரிசெய்யும் முயற்சிகள் தொடரலாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் ஆலோசனை புதிய தெளிவை அளிக்கும். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் உடனடியாகப் பதிலளிக்காமல் பொறுமை காப்பது நல்லது.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்வதால் தன்னம்பிக்கை பெறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கலாம். மனதில் இருப்பதைத் தெளிவாகவும் மென்மையாகவும் வெளிப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
புதிய பாதைகளை ஆராயும் ஆர்வம் உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் வெளிப்படும். பணியில் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் வளர்ச்சிக்காக அனுபவமிக்கவர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தைகளை அறிந்துகொள்ளும் முயற்சிகள் தொடங்கலாம். பண விஷயங்களில் நீண்டகாலப் பலனைக் கருத்தில் கொண்டு முடிவெடுப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் பயணம் அல்லது சந்திப்பு தொடர்பான திட்டங்கள் உருவாகலாம்.
மாணவர்கள் உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை ஆராய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆன்மிகப் பணிகளில் ஈடுபடுவது மனநிறைவைத் தரலாம். பிறருக்கு அளிக்கும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான கால அவகாசத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
உழைப்பையும் ஒழுங்கையும் இணைத்துச் செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடையலாம். பணியிடத்தில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடுவார்கள்.
வியாபாரத்தில் தரமான சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். சேமிப்பை உயர்த்துவதற்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் அமைதி நிலவும். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்ய எண்ணம் ஏற்படலாம்.
வேலை தேடுபவர்கள் புதிய வாய்ப்புகளுக்குத் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் கால அட்டவணைப்படி படிப்பதால் பலன் பெறுவார்கள். உடல்நலத்திற்காக ஓய்வையும் முறையான உணவையும் புறக்கணிக்காதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
புதிய யோசனைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய வித்தியாசமான அணுகுமுறை கவனத்தை ஈர்க்கலாம். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்கள் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள்.
வியாபாரத்தில் இணையவழி விற்பனை மற்றும் விளம்பர முயற்சிகள் குறித்து ஆராய்வீர்கள். பணவரவை உயர்த்தும் வழிகளைத் தேடும்போது நம்பகத்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஆதரவளிப்பீர்கள். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் புதிய பாடங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் முன்னேற்றம் காணலாம். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு மனநிறைவு கிடைக்கும். பல திட்டங்களை ஒரே நேரத்தில் தொடங்காமல் முக்கியமான பணிகளை முதலில் முடிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்.
சிறிய விஷயங்களைக்கூடக் கவனமாக அணுகும் உங்கள் இயல்பு இன்று பலன் தரலாம். அலுவலகத்தில் ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்ப்பதில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். தொழிலில் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கான அடிப்படைத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் பொருட்களின் தரத்தையும் வாடிக்கையாளர் திருப்தியையும் மேம்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். வரவு செலவுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் நிதி நிலையைச் சீராக்கலாம். குடும்பத்தில் சிறிய மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு ஏற்படலாம். உறவினர்களின் ஆலோசனை ஒரு பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண உதவும். மாணவர்கள் பாடங்களைத் தொகுத்து எழுதிப் படிப்பதால் பயனடைவார்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த செயல்களில் ஈடுபட நேரம் ஒதுக்குங்கள். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வெடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.