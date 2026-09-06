தொட்ட காரியங்கள் வெற்றி பெறும்... வார ராசிபலன்: 06-09-2026 முதல் 12-09-2026 வரை

3-ல் செவ்வாயும் 11-ல் ராகுவும் சிறப்பாக அமைந்திருப்பதால் இந்த வாரம் நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். எதிர்பாராத பணவரவு வந்து சேரும். வரவுக்கு ஏற்ற செலவுகள் இருந்தாலும் சேமிப்பும் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்திருக்கும். பெற்றோர் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும். பிள்ளைகளால் பெருமை உண்டாகும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் சிறந்த ஒத்துழைப்பால் சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் நற்பெயரும் உயரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் சக ஊழியர்களின் உதவியால் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். தொழில் சார்ந்த புதிய ஒப்பந்தங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைந்து லாபம் தரும்.
வயிற்று உபாதைகள் அல்லது லேசான தலைவலி வந்து நீங்கும். தினமும் காலையில் சூரிய வழிபாடு செய்வது நன்மை தரும். சிவபெருமானை அன்றாடம் மனதார பிரார்த்திப்பது சிறப்பு. இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - கிராம்பு.
11-ல் சனி பகவான் அமைந்திருப்பதால் இந்த வாரம் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் சில தேவையற்ற செலவுகள் வரக்கூடும். பொருளாதார விஷயங்களில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது உங்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும்போது அதிக நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. கணவன் மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயரைக் காக்க உதவியாக இருக்கும்.
உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் அனுசரித்துச் செல்வது மிகுந்த நன்மையளிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சவால்கள் வந்தாலும் விடாமுயற்சியால் பணியிடத்தில் இலக்குகளை எளிதாக எட்டி சிறந்த வெற்றியை நீங்கள் அடைய முடியும்.
கண் எரிச்சல் அல்லது தூக்கமின்மை சார்ந்த சிறு அசௌகரியங்கள் ஏற்படலாம். தினமும் மாலை நேரத்தில் விளக்கேற்றி வழிபடவும். அன்றாடம் வீட்டில் தீபமேற்றி லட்சுமி தேவியை வழிபடுவது நலம் தரும். இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - ஏலக்காய்.
3-ல் சூரியன் மற்றும் 2-ல் குரு அமைந்திருப்பதால் நிதி நிலை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். எதிர்பார்க்கும் பணவரவு தடையின்றி வந்து சேரும். வரவுக்கு ஏற்ப பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும். மனதில் அமைதி உண்டாகி பொருளாதார சேமிப்பு உயர்வது உறுதி.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவுவதுடன், சுபகாரியப் பேச்சுகளும் தொடங்கும். பெற்றோர் மற்றும் சுற்றத்தாரின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இனிமையான தருணங்களைப் பகிர்வீர்கள். பொதுவாழ்க்கையில் உங்களின் செல்வாக்கு மற்றும் சொல்வாக்கு பல மடங்கு சிறப்பாக உயரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய விரிவாக்க முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் நல்ல ஒத்துழைப்பால் அனைத்துச் சாதனைகளையும் சுலபமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உடல் உஷ்ணம் அல்லது லேசான வயிற்று வலி வந்து நீங்கும். தினமும் காலையில் மகா விஷ்ணுவை வழிபாடு செய்த பின்னர் சுத்தமான துளசி தீர்த்தம் அருந்துவது நல்லது. தயார் வழிபாடும் சிறப்பு. இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - துளசி இலை.
ராசியில் உச்ச குரு வீற்றிருப்பதால் சுபமான பலன்கள் உண்டாகும். நிதி நிலை படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடையும். தனவரவு சிறப்பாக இருந்தாலும், குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் கவனமாக இருங்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் பிள்ளைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையும் நற்பெயரும் மேலும் வலுவடையும் வகையில் அனைத்தும் நன்றாக அமைந்து வரும்.
தொழிலில் போட்டிகள் இருந்தாலும் கடின உழைப்பால் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் கவனமாகச் செயல்படுவது நல்லது. சக பணியாளர்களிடம் தேவையில்லாத பேச்சுகளைத் தவிர்ப்பது அவசியம். உங்களது பேச்சு பணியிடத்தில் கவனிக்கப்படுகிறது என்பதை உணரவும்.
உடல் சோர்வு அல்லது கால் வலி சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். தினமும் அம்பாளுக்கு நெய் நிறைந்த அகல் விளக்கேற்றி வழிபடவும். சிவன் - பார்வதி தேவியை வழிபடுவதும் நன்மையளிக்கும். இவ்வார அதிர்ஷ்ட பொருள் - மஞ்சள் கிழங்கு.
ராசியில் சூரியனும் 11-ல் செவ்வாயும் இருப்பதால் யோகமான வாரமாக இருக்கும். பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான புதிய முதலீடுகளுக்கு மிகவும் லாபகரமான நிதி நிலைமை அமைந்து மனதிற்கு மகிழ்ச்சி நிச்சயம் தரும்.
குடும்பத்தினருடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். கணவன் மனைவி இடையே அன்பு கூடும். பிள்ளைகளின் கல்வியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நண்பர்களின் உதவியால் பொது வாழ்வில் உங்களின் கவுரவமும் மரியாதையும் சிறப்பாக அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். பதவியுயர்வு மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் தேடிவரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சவால்களைத் திறமையுடன் எதிர்கொண்டு வெற்றி காண்பீர்கள். உங்கள் திறமை அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டு புகழ் சேரும்.
இரத்த அழுத்தம் அல்லது கண் எரிச்சல் சார்ந்த அசௌகரியம் தோன்றும். தினமும் சூரிய உதய காலத்தில் உங்கள் இஷ்ட தெய்வ மந்திரம் 48 முறை உச்சரிக்கவும். தினமும் காலையில் சூரிய பகவானை வழிபடுவது நன்மை தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - சிறிய செம்பு தகடு.
11-ல் குரு உச்சமாக அமைந்திருப்பதால் நிதி நிலைமையில் நன்மைகள் உண்டாகும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். சுபச் செலவுகள் வந்தாலும் பொருளாதார நிலை சீராகவே இருக்கும். நிதிச் சேமிப்பு உங்களுக்கு வருங்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பெற்றோர் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு பூரணமாகக் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். நண்பர்கள் வழி நன்மைகளும் சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் உண்டாகும்.
10-ல் செவ்வாய் இருப்பதால் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் உழைப்பிற்கு ஏற்ற உயர்வு கிடைக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடிவரும். மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு வெற்றி தரும் வாரம்.
தோல் அலர்ஜி அல்லது லேசான நரம்புச் சிரமங்கள் வரலாம். தினமும் துளசி செடிக்கு நீர் ஊற்றி வலம் வந்து வழிபடவும். அன்றாடம் பெருமாள் வழிபாடு செய்வது மிகுந்த நன்மையளிக்கும். இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - துளசி மணி மாலை.
11-ல் சூரியன் மற்றும் 6-ல் சனி குரு பார்வை பெற்று வீற்றிருப்பதால் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும். நிதி நிலை உயரும். நிலுவையில் இருந்த பணவரவுகள் கைக்கு வந்து சேரும். வரவுக்கு ஏற்ப செலவுகள் இருந்தாலும் சேமிக்க வழி உண்டு.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலைத்திருக்கும். பெற்றோர் மற்றும் சுற்றத்தாரின் ஆதரவு பலமாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமை தரும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் மேலும் உயரும் வண்ணம் நல்ல நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும் ஆதரவும் கிடைக்கும். வேலைச் சூழலில் இருந்த சவால்கள் விலகி சாதனைகள் புரியும் வாரமாக அமையும்.
கால் வலி அல்லது முதுகு வலி போன்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் அகலும். வீட்டில் மகாலட்சுமியை தினமும் நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். சுமங்கலிகளை வணங்கி ஆசி பெறலாம். இவ்வார அதிர்ஷ்ட பொருள் - மயில் தோகை.
9-ல் குருவும் 10-ல் சூரியனும் இருப்பதால் தொட்ட காரியங்கள் வெற்றி பெறும். நிதி நிலையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். பழைய கடன்கள் அடையும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். இவ்வாரம் கிடைக்கும் புதிய நட்பால் மனம் மகிழும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டபடி சிறப்பாக நடக்கும். கணவன் மனைவி இடையே பரஸ்பர அன்பு அதிகரிக்கும். சுற்றத்தாரின் ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் நல்ல மனிதர்களின் தொடர்பால் உங்களின் நற்பெயர் மேலும் மேலும் வளர்ந்து நிற்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய மைல்கற்களை எட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருந்த அலைச்சல்கள் குறைந்து சாதகமான சூழல் அமையும். சக ஊழியர்களின் முழு ஒத்துழைப்பால் பணியிடத்தில் தொடர் வெற்றிகள் உங்களைத் தேடிவரும்.
வயிற்று அசௌகரியம் அல்லது பித்த உபாதைகள் தோன்றக் கூடும். தினமும் காலையில் ஏழை-எளியவர்களுக்கு உணவு தானம் அளிக்கவும். இயன்றபோது சுப்பிரமணிய சுவாமியை வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு. இவ்வார அதிர்ஷ்ட பொருள் - செம்மரத் துண்டு.
3-ல் ராகுவும் 9-ல் சூரியனும் சாதகமாக இருப்பதால் இந்த வாரம் பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிர்பாராத தனலாபம் உண்டு. செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி நிதிச் சேமிப்பு உயரும். துணிச்சலாக செயல்பட்டு பல விஷயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலைக்கும். பெற்றோர் மற்றும் பிள்ளைகளுடன் சுமுகமான உறவு இருக்கும். சுற்றத்தாரின் ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு நல்ல மதிப்பும் வரவேற்பும் உண்டாகி உங்கள் செல்வாக்கு பெரிதும் வளர செய்யும்.
தொழிலில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பணியிடச் சவால்களைச் சுலபமாக எதிர்கொண்டு இலக்குகளை அடைந்து பல சாதனைகளைப் புரிந்து வெற்றி நடை போடுவீர்கள்.
உடல் அசதி அல்லது மூட்டு வலி சிறு அசௌகரியம் தரலாம். தினமும் அரச மரத்தை வலம் வந்து வணங்கவும். தினமும் காலை-மாலை தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது மிகவும் நல்லது. இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - மஞ்சள் கைக்குட்டை.
3-ல் சனியும் 7-ல் குருவும் இருப்பதால் அதிர்ஷ்டமான வாரமாக அமையும். நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். தனவரவு அதிகரித்து தேவையில்லாத செலவுகள் குறையும் வண்ணம் பொருளாதாரம் மிகவும் சீராக அமைந்து நன்மை தரும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தடையின்றி நடக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலும் மறையும். பிள்ளைகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் புகழும் மேலும் அதிகரித்து உங்களுக்கு நல்ல பெயரைத் தந்து நிற்கும்.
6-ல் செவ்வாய் இருப்பதால் தொழில் போட்டிகளைச் சுலபமாக முறியடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கேற்ற உயர்வு மற்றும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் மிகவும் சாதகமான நல்ல பலன்களைக் கொடுத்து மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும்.
நரம்பு சார்ந்த கோளாறுகள் அல்லது அசதி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். முடிந்தால் தினமும் கோவிலுக்கு சென்றோ அல்லது வீட்டிலோ ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டு வரவும். அது அனைத்து நன்மைகளையும் உங்களுக்கு அள்ளித் தரும். இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - பித்தளை சாவி.
11-ல் சந்திரன் இருப்பதால் நிதி நிலைமையில் நல்ல மாற்றங்கள் நிகழும். எதிர்பாராத பணவரவு வந்து சேரும். குடும்பச் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும். புதிய முதலீடுகளுக்குச் சாதகமான சூழல் உருவாகி லாபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
குடும்பத்தினருடன் இணக்கமான சூழல் அமையும். சுற்றத்தார் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பொது வாழ்வில் உங்களின் வாக்குவன்மை அதிகரிக்கும், சமூக மதிப்பும் மரியாதையும் உயர்ந்து நிற்கக் காண்பீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நிதானமாகச் செயல்படுவது லாபத்தைத் தரும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு இருந்தாலும் திறமையால் சமாளிப்பீர்கள். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதில் சிறிய தடைகள் வரலாம். எனவே எச்சரிக்கை தேவை.
தூக்கமின்மை அல்லது லேசான தலைவலி ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் இரவில் விளக்கேற்றி ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மரை மனதார வழிபடவும். அல்லது பைரவர் வழிபாடும் செய்து வரலாம். இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் - வெள்ளிக் காசு.
5-ல் குரு உச்சமாகவும் 6-ல் சூரியனும் இருப்பதால் நன்மைகள் உண்டாகும். நிதி நிலைமையில் சிறப்பான வளர்ச்சி ஏற்படும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். தேவையில்லாத செலவுகள் குறையும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். இல்லத்துணையின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள் வந்து சேரும். கணவன் மனைவி இடையே நல்ல புரிதல் ஏற்படும். பிள்ளைகளால் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும். சுற்றத்தார் மற்றும் சமூகத்தில் உங்களின் செல்வாக்கு வெகுவாக உயரும். சுப காரியங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்வீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் வேலைக்கு பாராட்டு மற்றும் சலுகைகள் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் தேடிவந்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகச் செய்து முடித்து உங்களின் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள்.
கை-கால் அசதி அல்லது செரிமானக் கோளாறு வந்து நீங்கும். தினமும் விளக்கேற்றி ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடவும். சிவபெருமானை வழிபடுவதும் மிகவும் சிறப்பு. இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் -சிறிய வெண்சங்கு.