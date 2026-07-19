வருமானம் உயரும் நாள்... வார ராசிபலன் 19-07-2026 முதல் 25-07-2026 வரை

மேஷ ராசியினருக்கு குருவின் சுப பார்வையும் புதனின் அனுகூல நிலையாலும் பொருளாதார முன்னேற்றம் உருவாகும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும். புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் பயணங்களுக்கான செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கக்கூடும்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை அளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சுமுகமாக முடிவுக்கு வரும். நண்பர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு வழிகாட்டும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செயல்திறனுக்கு நல்ல பாராட்டும் புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் வருமானம் உயரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சிறிய நிர்வாகத் தடைகள் தோன்றினாலும் அவற்றை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள்.
உடல்நலத்தில் சிறிய தலைவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். கோயிலில் பயன்படுத்தப்படும் விளக்குகளுக்கு நல்லெண்ணெய் வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். முருகப்பெருமானை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: செம்பு வளையம்.
ரிஷப ராசியினருக்கு சுக்கிரனின் வலிமையும் குருவின் அனுகூல பார்வையும் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும். நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் கிடைக்கும். வாகனப் பராமரிப்பு மற்றும் குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகளை திட்டமிட்டு மேற்கொண்டால் நிதிநிலை சீராக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். மூத்தோரின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் நீண்டநாள் முயற்சி வெற்றி பெறும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறைக்கு மதிப்பும் புதிய அறிமுகங்களும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்களால் லாபம் உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை கவனமாக பரிசீலிக்காமல் முடிவு எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
உடல்நலத்தில் செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். பொருளாதார வசதி குறைந்த மணமகளுக்கு தேவையான பொருளை அன்பளிப்பாக வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். மகாலட்சுமியை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: வெள்ளி நாணயம்
மிதுன ராசியினருக்கு புதனின் வலிமையும் குருவின் சுப பார்வையும் புதிய வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். தொழில் தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும், கல்வி, பயணம் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகளுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். நண்பர்களின் ஊக்கத்தால் புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவீர்கள். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுத்திறனுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் சாதகமாக அமையும். கணக்குப் பதிவுகள், ஆவணங்களில் சிறிய கவனக்குறைவு ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.
உடல்நலத்தில் கழுத்து வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். ஏழை பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்களை வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். விநாயகரை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: பச்சை நிற பேனா.
கடக ராசியினருக்கு குருவின் சாதக பார்வையும் சந்திரனின் அனுகூல சஞ்சாரமும் புதிய உற்சாகத்தை அளிக்கும். வருமானம் உயர்ந்து பொருளாதார நிலை வலுப்படும். ஆன்மிகப் பயணங்கள் எதிர்கால நன்மையை உருவாக்கும் என்பதால் மனநிறைவு கிடைக்கும்.
பெற்றோரின் ஆதரவும் வாழ்க்கைத்துணையின் புரிதலும் மனஅமைதியை அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் நேர்மையான செயல்பாடுகளுக்கு நல்ல மரியாதையும் புதிய ஆதரவும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். இருப்பினும் சில பணிகளில் காலதாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதால் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது.
உடல்நலத்தில் சளித் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். ஆதரவற்ற முதியோருக்கு பால் அல்லது அன்றாட உணவுப் பொருட்களை வழங்குவது நல்ல பரிகாரம். சிவபெருமானை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: முத்து
சிம்ம ராசியினருக்கு எதிர்பாராத பணவரவு மனநிறைவை அளிக்கும். பழைய முதலீடுகள் நல்ல பலன் தரத் தொடங்கும். தொழில் மேம்பாடு, குடும்பத் தேவைகள் மற்றும் ஆன்மிகப் பயணங்களுக்கான செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும் நிதிநிலை சீராகவே இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமையை அளிக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு எதிர்பார்த்த நேரத்தில் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பால் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் தலைமைத்திறனுக்கு நல்ல பாராட்டும் புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வதால் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் நிர்வாக தாமதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
உடல்நலத்தில் கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் உறவினர்களுக்கு குடிநீர் அல்லது மோர் வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். சூரிய பகவானை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: செம்பு பொருட்கள்
புதனின் வலிமையும் குருவின் சுப பார்வையும் புதிய வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத ஆதாயம் உண்டு. தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் கல்வி தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். குடும்பத் தேவை, புதிய திட்டங்களுக்கான செலவுகள் முதலீடுகளாக அமையும்.
குடும்பத்தில் பெற்றோரின் ஆலோசனை நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். நண்பர்களின் உதவியால் நீண்டநாள் முயற்சி நிறைவேறும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் திறமைகளுக்கு புதிய அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். விற்பனை அதிகரித்து லாபம் உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உண்டு. கணக்குப் பதிவுகள் மற்றும் ஆவணங்களில் தவறுகள் ஏற்படாமல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
உடல்நலத்தில் செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். பார்வையற்ற மாணவர்களின் கல்விக்காக புத்தகங்கள் அல்லது கல்வி உதவிக்கு பங்களிப்பது நல்ல பரிகாரமாகும். விநாயகரை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: பச்சை நிற கைக்குட்டை
சுக்கிரனின் ஆதரவும் குருவின் அனுகூல பார்வையும் தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். திட்டமிட்ட நிதி நிர்வாகம் பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு முக்கிய நேரத்தில் கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கும் செயல்பாட்டிற்கும் நல்ல மரியாதை கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவால் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை கிடைக்கும். சில நிர்வாக ஆவணங்கள் தாமதமாகும் வாய்ப்பு இருப்பதால் அனைத்தையும் முன்கூட்டியே தயாராக வைத்திருப்பது நல்லது.
உடல்நலத்தில் தோள்பட்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். பொருளாதார வசதி குறைந்த புதுமணத் தம்பதியருக்கு வீட்டுப் பயன்பாட்டு பொருட்களை வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். மகாலட்சுமியை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: வெள்ளை சங்கு
செவ்வாயின் உற்சாக சக்தியும் குருவின் சுப பார்வையும் புதிய முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம், பணவரவு இருக்கும். தொழில் விரிவாக்கம், பயணங்கள் மற்றும் குடும்ப நலனுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் உருவாகும். வாழ்க்கைத்துணையின் புரிதல் மனநிறைவை தரும். நண்பர்களின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் உதவியாக இருக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் தன்னம்பிக்கைக்கும் செயல்திறனுக்கும் நல்ல பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைத்து லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் எதிர்கால உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும். முக்கிய திட்டங்களில் நடைமுறை சிக்கல்கள் தோன்ற வாய்ப்புள்ளதால் பொறுமையுடன் செயல்படுவது அவசியம்.
உடல்நலத்தில் மூட்டு வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். ரத்ததானம் செய்யத் தகுதியிருந்தால் ரத்ததானம் செய்வது அல்லது ரத்ததான முகாமிற்கு உதவுவது நல்ல பரிகாரமாகும். முருகப்பெருமானை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: சிவப்பு கயிறு
பொருளாதார நிலை மேம்படும். கூட்டுத் தொழில்கள் மற்றும் முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பார்த்த ஆதாயம் கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். தொழில் விரிவாக்கம், சொத்து பராமரிப்பு மூலதனச் செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கும்.
பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவை அளிக்கும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் நேர்மைக்கும் ஆலோசனைத் திறமைக்கும் நல்ல அங்கீகாரமும் புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். இருப்பினும் சில நிர்வாக முடிவுகள் தாமதமாகும். ஆவணங்களை முன்கூட்டியே தயார் செய்வது நன்மை தரும்.
உடல்நலத்தில் இடுப்புப் பகுதியில் சிறிய வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வேதம், தமிழ் அல்லது ஆன்மிகக் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். தட்சிணாமூர்த்தியை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: மஞ்சள் நிற கைக்குட்டை
சனியின் நிலைத்த ஆதரவும் குருவின் சுப பார்வையும் பொருளாதாரத்தில் உறுதியான முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். நீண்டநாள் நிலுவையிலிருந்த தொகைகள் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும் என்றாலும், செலவுகளை திட்டமிட்டால் நிதிநிலை வலுவாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். மூத்தோரின் ஆசீர்வாதம் மனநிறைவை அளிக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு எதிர்பார்த்த நேரத்தில் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பொறுப்புணர்வுக்கும் நேர்மைக்கும் நல்ல மதிப்பும் புதிய வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் லாபம் உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வு தொடர்பான பேச்சுகள் சாதகமாக அமையலாம். புதிய திட்டங்களில் ஆரம்ப கட்ட தாமதங்கள் ஏற்படும் என்பதால் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
உடல்நலத்தில் முழங்கால் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். முதியோர் இல்லத்திற்கு அன்றாட பயன்பாட்டு பொருட்கள் அல்லது மருந்து உதவிக்காக பங்களிப்பது நல்ல பரிகாரமாகும். சனீஸ்வர பகவானை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: இரும்பு மோதிரம்
குருவின் அனுகூல பார்வை பொருளாதாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை உருவாக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணவரவுகள் கைக்கு வரும். புதிய தொழில்நுட்ப முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். அலுவலக மேம்பாடு, குடும்பத் தேவைகள் மற்றும் பயணங்களுக்கான செலவுகள் இந்த வாரத்தில் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஊக்கம் தன்னம்பிக்கை அளிக்கும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை தரும். உறவினர்கள், நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் நல்ல சிந்தனைகளுக்கு நல்ல அங்கீகாரமும் புதிய ஆதரவும் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் வருமானம் சீராக உயரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பில் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாகச் சிக்கல்கள் எழலாம். முக்கிய பணிகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து நிறைவேற்றவும்.
உடல்நலத்தில் தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். பொதுமக்கள் பயன்பெறும் இடத்தில் குடிநீர் பானை அமைப்பது அல்லது அதன் பராமரிப்பிற்கு உதவுவது நல்ல பரிகாரமாகும். ஆஞ்சநேயரை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: நீல நிற பேனா
சந்திரனின் அனுகூல சஞ்சாரம் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும். பணவரவு திருப்தி தரும் என்றாலும், புதிய தொழில் விரிவாக்க செலவு, சுபச் செலவுகள் இவ்வாரத்தில் அதிகமாகக் கூடும். சரியான நிதி திட்டமிடல் எதிர்காலத்தில் நல்ல பாதுகாப்பை உருவாக்கும்.
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நல்லபடியாக அரங்கேறும். உற்றார் உறவினர்கள் பாராட்டுக்களைத் தெரிவிப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் உங்கள் தனித்துவமான திறமைகளுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ஆன்மிக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பது மனநிறைவை அதிகரிக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் நன்மைகள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரி பாராட்டும் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். புதிய நிர்வாகப் பணிகளைச் செய்வதில் சிக்கல்கள் எழும். பொறுமையுடன் செயல்படுவது வெற்றி தரும்.
மன அழுத்தம் அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். கோயில்கள் அல்லது பொது இடங்களில் ஆலமரக் கன்றுகளை நட்டு பராமரிப்பது நல்ல பரிகாரம். குலதெய்வத்தை மனதார வழிபடுங்கள்.
அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள்: வெள்ளி நாணயம்