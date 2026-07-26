மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும் நாள்... வார ராசிபலன் 26-07-2026 முதல் 01-08-2026 வரை...

சூரியன், குருவின் ஆதரவு முயற்சிகளுக்கு முன்னேற்றம் தரும். புதிய வாய்ப்புகள் எதிர்பாராத வகையில் கிடைக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகள் அதிகரித்தாலும் வருமானம் தொடர்ந்து வருவதால் நிம்மதி நிலைக்கும். நிலுவைத் தொகை கிடைத்து பணநெருக்கடி குறையும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் முக்கிய நேரத்தில் உதவுவார்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். பொதுமக்களிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். குடும்ப மூத்தோரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். வியாபார விரிவாக்க பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக அமையும். பணியாளர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவர். பணிச்சுமை இருந்தாலும் திறமையால் வெற்றி காண்பார்கள். கூட்டாளிகளுடன் கருத்தொற்றுமை நிலைக்கும்.
செரிமானத் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காலை பசுமரத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றியுணர்வுடன் நாளை தொடங்குங்கள். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது முன்னேற்றம் தரும். இவ்வார அதிர்ஷ்டப் பொருள் செம்பு நாணயம்.
செவ்வாயின் பலம், புதனின் சாதக நிலையால் தைரியமாக செயல்படுவீர்கள். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகள் நிதானமாக எடுக்கவும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலைக்கும். சகோதரர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஊக்கம் புதிய முயற்சிகளுக்கு துணைநிற்கும். பழைய அறிமுகங்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை செய்பவர்கள் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு பாராட்டைப் பெறுவார்கள். இடமாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு பற்றிய தகவல் வரலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நன்மை தரும்.
தோள்பட்டை வலி அல்லது தசை சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு தானியம் இடும் பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். முருகப்பெருமானை வழிபடுவது வெற்றியை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருள் ஸ்படிகம்.
புதன் வலிமையுடன் இருப்பதால் அறிவாற்றலும் பேச்சுத் திறனும் உயர்வடையும். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும். செலவுகள் இருந்தாலும் அவை பயனுள்ள நோக்கங்களுக்கு அமையும். புதிய திட்டங்களை தொடங்க ஏற்ற வாரமாக இருக்கும். பொருளாதாரத்தில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மனநிம்மதியை தரும். உறவினர்களுடன் ஏற்பட்டிருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும். நண்பர்களின் ஆலோசனை ஒரு முக்கிய முடிவுக்கு வழிகாட்டும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய யோசனைகள் நல்ல வரவேற்பைப் பெறும். விற்பனை வளர்ச்சி காணப்படும். பணியாளர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். போட்டியாளர்களின் செயல்களை கவனிப்பது வெற்றி தரும்.
தலைவலி அல்லது கண் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பத்து நிமிடங்கள் அமைதியாக அமர்ந்து இஷ்ட தெய்வ நாமஜபம் ஜபியுங்கள். ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை வழிபடுவது அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் பச்சை பட்டு நூல்.
குரு உங்கள் ராசியில் இருப்பதால் பல முன்னேற்றங்கள் நிகழும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியடையும். வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப நலனுக்கான செலவுகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த நிதி உதவி கிடைக்கலாம். சேமிப்பை உயர்த்தும் எண்ணம் உருவாகும்.
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனைகள் நடைபெறும். பெற்றோரின் ஆதரவு உற்சாகத்தை தரும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் வளரும். நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய துணையாக இருப்பார்கள். சமூகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரித்து புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாயில்கள் திறக்கும். முதலீடுகள் நன்மை தரும். பணியாளர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது பாராட்டு பெறும் சூழல் உருவாகும். பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அதிகாரிகளுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
வயிற்று உபாதை அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் வீட்டில் தீபம் ஏற்றி வைத்து சில நிமிடங்கள் அமைதியாக தியானியுங்கள். ஸ்ரீ அம்மனை வழிபடுவது குடும்ப நலனை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் வெள்ளிக்காசு.
சுக்கிரனின் ஆதரவும் சூரியனின் பார்வை பலமும் முக்கிய முன்னேற்றங்களை அளிக்கும். புதிய வருமான வாயில்கள் உருவாகும். எதிர்பாராத செலவுகளை சமாளிப்பீர்கள். பழைய கடன்களை குறைக்கும் முயற்சியில் வெற்றி காண்பீர்கள். பொருளாதார நிலை படிப்படியாக வலுப்பெறும்.
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் ஆதரவு மனநிறைவை தரும். நண்பர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று புதிய அறிமுகங்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் ஆலோசனையை மதிப்பார்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் பயன் தரும். பணியாளர்கள் புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக நிறைவேற்றுவார்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையான அணுகுமுறை வெற்றி தரும்.
உடல் வெப்பம் அல்லது தோல் எரிச்சல் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு குடிநீர் வைக்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். சூரிய நாராயணரை வழிபடுவது நன்மை தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் பித்தளை பொருட்கள்.
புதனின் அருள் சிந்தனைத் தெளிவையும் திட்டமிடும் திறனையும் உயர்த்தும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்து சேமிப்பை அதிகரிக்க முடியும். முதலீடுகளை ஆராய்ந்து செய்வது எதிர்கால பலனை அளிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக அமையும்.
குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். நண்பர்களின் ஊக்கம் புதிய முயற்சிகளுக்கு துணையாக இருக்கும். சமூகத்தில் நம்பிக்கை பெற்றவராக அறியப்படுவீர்கள். குடும்ப மூத்தோரின் ஆசிகள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் கணக்குப் பராமரிப்பு சிறந்த பலனை தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கவனமாக அணுகினால் லாபம் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்கள் திறமையால் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
நரம்பு சோர்வு அல்லது கழுத்து வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஒரு நல்ல நூலிலிருந்து சில வரிகள் வாசிக்கும் பழக்கத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். ஸ்ரீ விநாயகரை வழிபடுவது தடைகளை அகற்றும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் பச்சைக் கற்பூரம்.
சுக்கிரனின் அனுகூலத்தால் புதிய முன்னேற்றங்கள் உருவாகும். வருமானம் சீராக உயர்ந்து பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகள் மகிழ்ச்சியை தரும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த தொகை கிடைக்கலாம். சேமிப்பு திட்டங்களை தொடங்க ஏற்ற காலமாகும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். துணையின் ஆதரவு மனஉறுதியை அளிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் நிலைக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கிய முயற்சி நிறைவேறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்திற்கு பயனளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி காணப்படும். விற்பனை அதிகரித்து லாபம் மேம்படும். பணியாளர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது ஊக்கத்தொகை பற்றிய நல்ல தகவல் பெறலாம். பணியிடத்தில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். போட்டிகளை அமைதியாக சமாளித்தால் வெற்றி உறுதி.
மூட்டு வலி அல்லது சிறிய உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் துளசி செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றி பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். மகாலட்சுமியை வழிபடுவது செல்வ வளம் தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் வெள்ளை நிற மலர்கள்.
சந்திரனால் மனவலிமை அதிகரிக்கும். முக்கிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வருமானம் உயர்ந்தாலும் திட்டமிட்ட செலவுகள் இருக்கும். நிலம் அல்லது சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முன்னேற்றம் காணலாம். நிதிநிலை உறுதியாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த தூரம் குறையும். நண்பர்கள் அவசர நேரத்தில் துணையாக இருப்பார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் செயல்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். போட்டியாளர்களை முந்தும் சூழல் அமையும். பணியாளர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி பாராட்டைப் பெறுவார்கள். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக பராமரிப்பது அவசியம்.
சிறிய இரத்த அழுத்த மாற்றம் அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் எறும்புகளுக்கு சிறிதளவு வெல்லம் கலந்த உணவு இடுங்கள். ஸ்ரீ காலபைரவரை வழிபடுவது பாதுகாப்பை அளிக்கும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் சதுர வடிவ சிவப்பு பட்டுத் துணி.
குருவின் அருள் மறைமுக ஆதரவுகளை அதிகரிக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் கிடைத்து பொருளாதார நிலை மேம்படும். முன்பு நின்றுபோன பணவரவுகள் கைக்கு வரும். செலவுகள் இருந்தாலும் அவை பயனுள்ள தேவைகளுக்காக அமையும். நிதி நிர்வாகத்தில் சேமிப்பு உயரும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் நிகழும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை தரும். நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் பயணம் இனிய அனுபவமாக அமையும். சமூகத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். பொதுநல செயல்களில் ஈடுபட வாய்ப்பு உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் லாபகரமாக அமையும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் முன்னேற்றம் தரும். பணியாளர்களுக்கு திறமையை வெளிப்படுத்துவர். அதிகாரிகளின் ஆதரவால் தடைபட்ட பணிகள் நிறைவேறும். தொழிலில் பொறுமை வெற்றியை உறுதி செய்யும்.
இடுப்பு வலி அல்லது தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஒரு மாணவருக்கு கல்வி உதவி செய்யும் எண்ணத்துடன் சிறிய உதவி வழங்குங்கள். ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது அறிவும் முன்னேற்றமும் தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் மஞ்சள் பட்டு நூல்.
சனியின் நிலைத்தன்மை முயற்சிகளுக்கு பலன் தரும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். நீண்டநாள் திட்டங்கள் மெதுவாக நிறைவேறும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். பொருளாதார பாதுகாப்பு உணர்வு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பெற்றோரின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் உதவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். சமூகத்தில் நம்பிக்கைக்குரிய நபராக மதிப்பு உயரும். குடும்ப பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் ஒழுங்கான நிர்வாகம் லாபத்தை உயர்த்தும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். வேலை செய்பவர்கள் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பதவி உயர்வு தொடர்பான செய்தி வரும். பணியிடத்தில் பொறுமை வெற்றியை அளிக்கும்.
முழங்கால் வலி அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஆலய வளாகத்தை சுத்தமாக வைத்திட சிறிய பங்களிப்பு செய்யுங்கள். ஸ்ரீ சனீஸ்வரரை வழிபடுவது நன்மை தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் நீல நிறக் கைக்குட்டை.
ராகுவின் நிலை புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும். எதிர்பாராத வருமான வாய்ப்புகள் உண்டு. செலவுகள் அதிகரித்தாலும் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். முதலீடுகளில் நிதானம் அவசியம். நண்பர்கள் மூலம் பொருளாதார வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
குடும்பத்தில் கலந்துரையாடலால் பிரச்சினைகள் தீரும். உறவினர்களின் ஆதரவு மனஉறுதியை தரும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு புதிய முயற்சிகளுக்கு துணையாக இருக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். புதிய அறிமுகங்கள் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதுமையான யோசனைகள் வெற்றியை தரும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த முயற்சிகள் லாபம் அளிக்கும். பணியாளர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். முக்கிய ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
கால் நரம்பு சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் தண்ணீர் பாத்திரம் வைத்து பறவைகளுக்கு உதவுங்கள். ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது தைரியத்தை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் லாவண்டர் நறுமண பொருள்.
சனியின் ஆதரவும் குருவின் அருளும் நிலையான முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகள் மகிழ்ச்சியை தரும். பழைய நிதி சிக்கல்கள் குறையத் தொடங்கும். சேமிப்பு திட்டங்கள் நல்ல பலனை அளிக்கும். பொருளாதார நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலைத்து மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் வளரும். நண்பர்களின் உதவியால் முக்கிய வேலை நிறைவேறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும். பொதுமக்களுடன் பழகும் விதம் நல்ல பெயரை பெற்றுத்தரும்.
வியாபாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்டநாள் திட்டங்கள் நிறைவேறும். பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பால் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்ல பலனை தரும்.
பாத எரிச்சல் அல்லது சிறிய சளி தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஒரு மரக்கன்றுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வளர்க்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவது மனஅமைதியையும் வளத்தையும் தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் குங்குமப்பூ.