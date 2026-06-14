பணக்கஷ்டம் தீருமா? தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டா? - வார ராசிபலன் 14-06-2026 முதல் 20-06-2026 வரை

2026 ஜூன் 14 முதல் ஜூன் 20 வரை (வைகாசி 31 - ஆனி 6 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மிதுனத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இணைவதால் மேஷ ராசிக்கு இந்த வாரம் பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய வாய்ப்புகளும் வரவுகளும் தேடி வரும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும், குடும்பத்தில் எப்போதும் மகிழ்ச்சியான நல்ல சூழல் நிலவும்.
பெற்றோரின் ஆசியால் தடைப்பட்ட காரியங்கள் சுமுகமாக முடியும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் சுமுகமான உறவு எப்போதும் நீடிக்கும், பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வந்து சேரும்.
தொழில் மற்றும் சொந்த வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்து வாடிக்கையாளர்களைக் கவரலாம். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவால் பணியில் இருந்த சவால்கள் நீங்கிப் பதவி உயர்வுக்கான சாதகமான நல்ல சூழல் தானாகவே கைகூடி வரும்.
உடல்நலத்தில் அசதி மற்றும் கண் உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினசரி காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து செம்பருத்தி மலர் சமர்ப்பித்து வழிபடுவது மிகச்சிறந்த நல்ல நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் சிவப்பு.
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த வாரம் பொருளாதார நிலை உயரும். நிதி வரவுகள் திருப்திகரமாக இருந்தாலும் சில தேவையற்ற வீண் ஆடம்பரச் செலவுகள் வரக்கூடும். சமூகத்தில் மரியாதை மிகவும் அதிகரித்து நல்ல சூழல் நிலவும்.
பெற்றோரின் உடல்நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பிள்ளைகளின் கல்விச் செயல்பாடுகள் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமையும். உறவினர்கள், நண்பர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும், பொதுவாழ்வில் புதிய நல்ல நன்மைகள் எப்போதும் ஏற்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாண்மை முயற்சிகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் சக ஊழியர்களின் முழுமையான ஒத்துழைப்பால் பணிகளை விரைந்து முடித்துப் பாராட்டுக்களைப் பெற மிகச்சிறந்த நல்ல வாய்ப்பு எளிதாக உண்டாகும்.
உடல்நலத்தில் தொண்டை வலி சார்ந்த உபாதைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் காலையில் பசுவிற்கு அகத்திக் கீரை வழங்கி மனதார போற்றி வழிபடுவது மிகச்சிறந்த நல்ல நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் தூய வெள்ளை.
மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் அற்புதமான நன்மைகளும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த பண வரவுகள் தடையின்றி வந்து சேரும். சமூகத்தில் மதிப்பு கூடினாலும் குடும்பத்தில் சில சிறு சலசலப்புகள் வந்து தோன்றும்.
பெற்றோரின் ஆதரவு மனதிற்குத் தைரியம் அளிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் குடும்பத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கும். உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் விருந்து விழாக்களில் பங்கேற்கலாம். பொதுவாழ்வில் உங்களின் தனித்திறமை வெளிப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் நல்ல அங்கீகாரம் தடையின்றி கிடைக்கும்.
கூட்டு வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலைப்பளு குறைந்து சாதகமான இடமாற்றம் அல்லது ஊதிய உயர்வு போன்ற மகிழ்ச்சியான பல நற்செய்திகள் வந்து சேர வாய்ப்புகள் உள்ளன.
உடல்நலத்தில் ஒற்றைத்தலைவலி அல்லது நரம்பு பலவீனம் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் காலையில் பெருமாள் கோவிலில் துளசி தீர்த்தம் பெற்று பக்தியுடன் உட்கொள்வது மிகச்சிறந்த உன்னத நல் வழிபாடாகும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் பச்சை.
பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குரு பலம்பெற்று விளங்குவதால் கடக ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் பொருளாதார நிலை திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் நல்ல யோகம் உண்டாகும். சமூகத்தில் அந்தஸ்து எப்போதும் உயர்ந்தே இருக்கும்.
பெற்றோரின் உடல்நிலை சீராகும். பிள்ளைகளின் வழியில் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும். நண்பர்களின் உதவியால் நீண்ட நாள் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பொதுவாழ்வில் புகழ் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.
தொழில் மற்றும் சொந்த வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவால் அபரிமிதமான வளர்ச்சி காணப்படும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களிடம் இருந்த போட்டிகள் விலகி, மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களுடன் புதிய சலுகைகளும் பதவி உயர்வுகளும் கிடைக்க நல்ல வாய்ப்புகள் கூடிவரும்.
உடல்நலத்தில் செரிமானக் கோளாறுகள் அல்லது வயிற்று வலி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் அம்பாளுக்குக் குங்கும அர்ச்சனை செய்து நெய் தீபமேற்றி வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் தூய வெள்ளை.
ராசிநாதன் சூரியன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் சிம்ம ராசிக்கு பொருளாதார ரீதியாகப் பொன்னான காலமாக இருக்கும். வாரக் கடன்கள் வசூலாகும். சமூகத்தில் நற்பெயர் மிகவும் அதிகரிக்கும், குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும்.
பெற்றோரின் முழு ஆதரவும் ஆசியும் உங்களுக்கு அரணாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி முயற்சிகள் பெரும் வெற்றியைத் தரும். உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் முற்றிலும் நீங்கும், பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயர்ந்து புதிய பதவிகள் வரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பால் புதிய கிளைகளைத் தொடங்கி லாபத்தைப் பெருக்கலாம். உத்தியோகத்தில் சவால்கள் வரக்கூடும் என்றாலும் கடின உழைப்பால் அவற்றை முறியடித்துப் புதிய சாதனைகளைப் படைக்க நல்ல வாய்ப்புகள் எப்போதும் உள்ளன.
உடல்நலத்தில் பித்தம் அல்லது ரத்த அழுத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் சூரிய பகவானுக்குக் கோதுமை சமர்ப்பித்து ஆதித்ய ஹிருதய ஸ்தோத்திரம் படித்து வழிபடுவது மிகவும் நல்லது. இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
ராசிநாதன் புதன் பத்தாம் வீட்டில் சுக்கிரனுடன் இணைவதால் கன்னி ராசிக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் வசூலாகும். சமூகத்தில் புதிய நட்பு வட்டாரம் உருவாகும், குடும்பத்தில் நிம்மதியான அமைதி நிலவும்.
பெற்றோரின் உடல்நலம் திருப்தி தரும். பிள்ளைகளின் வெளிநாட்டுப் படிப்பு முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். உறவினர்களுடன் இருந்த சுமுகமற்ற போக்குகள் மாறி அன்பு பெருகும். நண்பர்கள் இக்கட்டான நேரத்தில் உதவி செய்வார்கள், பொதுவாழ்வில் மதிப்பு உண்டாகும்.
வணிகத் துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திப் பெரும் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும் என்பதால் வேலைப்பளு கூடினாலும் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற நல்ல ஊதிய உயர்வு எளிதாகக் கிடைக்கும்.
உடல்நலத்தில் தோல் அலர்ஜி அல்லது தூக்கமின்மைப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் விநாயகப் பெருமானுக்கு அருகம்புல் மாலை சாற்றி பக்தியுடன் சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதமிருப்பது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் அழகிய கிளிப்பச்சை.
ஒன்பதாம் வீட்டில் ராசிநாதன் சுக்கிரன் புதனுடன் இணைவதால் துலாம் ராசிக்கு பொருளாதார ரீதியாகப் பெரும் யோகங்கள் தேடி வரும். பாக்கியங்கள் பெருகும். சமூகத்தில் கௌரவம் உயர்ந்தாலும் குடும்பத்தில் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதி காப்பது நல்லது.
பெற்றோரின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். பிள்ளைகளின் எதிர்கால சுபகாரிய முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும். உறவினர்கள் நண்பர்களிடையே இருந்த விரிசல்கள் நீங்கி இணக்கமான சூழல் ஏற்படும். பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயர்ந்து புதிய நற்பெயர் கிடைக்கும்.
தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி வணிகத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு காரணமாக அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பால் சவால்களைச் சமாளித்து முன்னேற நல்ல வாய்ப்புகள் எப்போதும் உண்டாகும்.
உடல்நலத்தில் கால் அல்லது மூட்டு வலி உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் லட்சுமிக்கு மல்லிகை மலர்கள் சாற்றி நெய் விளக்கேற்றி கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் படித்து வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் இளஞ்சிவப்பு.
அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் மறைந்தாலும் குருவின் பார்வை பலத்தால் விருச்சிக ராசிக்கு திடீர் பொருளாதார வரவுகளும் பணப் பலன்களும் உண்டாகும். சமூகத்தில் மறைமுகப் போட்டிகள் நீங்கும், குடும்பத்தில் எப்போதும் அமைதி தொடரும்.
பெற்றோரின் உடல் நலனில் சிறப்பு அக்கறை காட்ட வேண்டும். பிள்ளைகளின் புதிய கல்வி முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்வீர்கள். பொதுவாழ்வில் ரகசியங்களை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கவும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஒப்பந்தங்கள் சற்று தாமதத்திற்குப் பின் கைநிறைய லாபம் தரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணியிடத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அலைச்சல் கூடினாலும் உழைப்பால் அவற்றைச் சமாளித்து நற்பெயர் பெற நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
உடல்நலத்தில் உஷ்ணம் சார்ந்த நோய்கள் அல்லது கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் காலையில் துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை விளக்கேற்றி லலிதா சகஸ்ரநாமம் படித்து வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
ஏழாம் வீட்டில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இணைவதால் தனுசு ராசிக்கு புதிய வருமான வழிகள் பிறக்கும். வரவுகள் திருப்தி தரும். சமூகத்தில் செல்வாக்கும் கௌரவமும் உயரும், குடும்பத்தில் துணையுடன் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம்.
பெற்றோரின் ஆலோசனைகள் நல்வழி காட்டும். பிள்ளைகளின் சுபகாரியப் பேச்சுகள் வெற்றிகரமாக முடிந்து வீட்டில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். உறவினர்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் இருக்கும் முக்கியப் புள்ளிகளின் அறிமுகமும் ஆதரவும் எளிதாகக் கிடைக்கும்.
கூட்டுத் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு கூடுதல் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணியிடத்தில் இருந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் விலகி, சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் திட்டமிட்ட காரியங்களைச் சிறப்பாக முடிக்க வாய்ப்புகள் அமையும்.
உடல்நலத்தில் பித்தம் அல்லது ஒவ்வாமை சார்ந்த உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் தட்சிணாமூர்த்திக்குக் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி விளக்கேற்றி நெய் தீபம் இட்டு வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மங்களகரமான மஞ்சள்.
ஆறாம் வீட்டில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இருப்பதால் மகரம் ராசிக்கு பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றமும் கடன்கள் தீரும் சூழலும் உண்டாகும். சமூகத்தில் எதிர்ப்புகள் முற்றிலும் விலகும். குடும்பத்தில் சுமுகமான உறவும் மகிழ்ச்சியும் எப்போதும் நீடிக்கும்.
பெற்றோரின் நீண்ட நாள் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் இருந்த விரிசல்கள் அனைத்தும் நீங்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய மக்கள் ஆதரவு பெருகி நற்பெயர் கிடைக்கும்.
தொழில் மற்றும் புதிய வியாபார முதலீடுகளில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நஷ்டத்தைத் தவிர்க்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களால் சில சவால்கள் ஏற்பட்டாலும் தனித்திறமையால் அவற்றை வெற்றிகரமாக முறியடித்துப் பாராட்டுக்களைப் பெற நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு.
உடல்நலத்தில் மூட்டு வலி அல்லது வாயுத் தொல்லை உபாதைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் காலையில் சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்து நெய் தீபமேற்றி வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் நீலம்.
ஐந்தாம் வீட்டில் கிரகங்களின் பலத்தால் கும்ப ராசிக்கு பொருளாதார நிலை மிகவும் சீராகவும் திருப்திகரமாகவும் இருக்கும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயர்ந்தாலும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் தேவைகளுக்காகச் சில அலைச்சல்கள் ஏற்படக்கூடும்.
பெற்றோரின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பிள்ளைகளின் புதிய உயர்கல்வி முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகளும் மக்கள் மத்தியில் நற்பெயரும் தேடி வரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களால் விற்பனை அதிகரித்து லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய சவால்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் கூடினாலும் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பால் அவற்றைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள்.
உடல்நலத்தில் முதுகு வலி அல்லது கண் சோர்வு உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். தினமும் காலையில் ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி ஹனுமான் சாலீசா படித்து வழிபடுவது நன்மைகளைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் நீலம்.
நான்காம் வீட்டில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இணைவதால் மீனம் ராசிக்கு பொருளாதார நிலை மிகச்சிறப்பாக உயரும். சொத்து சேர்க்கை உண்டாகும். சமூகத்தில் அந்தஸ்து கூடினாலும் குடும்பத்தில் இருந்த மனக் குழப்பங்கள் முற்றிலும் விலகி மறையும்.
பெற்றோரின் அன்பும் ஆசியும் மனநிறைவைத் தரும். பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம், படிப்பு காரியங்களில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும். உறவினர்கள் நண்பர்கள் சுப காரியங்களுக்குப் பக்கபலமாக நிற்பார்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய பதவிகள் தேடி வந்து நல்லபடியாகச் சேரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் மூலம் அபரிமிதமான லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணியிடத்தில் நிலவி வந்த அலைச்சல்கள், சவால்கள் குறைந்து மேலதிகாரிகளின் முழுமையான ஆதரவுடன் பதவி உயர்வு கிடைக்க நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டாகும்.
உடல்நலத்தில் அலர்ஜி அல்லது கால் வலி உபாதைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தினமும் காலையில் காலபைரவருக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி நெய் விளக்கேற்றி வழிபடுவது மிகச்சிறந்த நற்பலன்களைத் தரும். இந்த வாரத்தின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மங்களகரமான மஞ்சள்.