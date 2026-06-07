மேஷம் முதல் மீனம் வரை... வியாபாரத்தில் அமோக லாபம் பெறப்போகும் ராசிகள் - வார ராசிபலன் 07-06-2026 முதல் 13-06-2026 வரை

2026 ஜூன் 07 முதல் ஜூன் 13 வரை (வைகாசி 24 - 30 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
இந்த வாரம் பல்வேறு லாபங்கள் கிட்டும். பணவரவு திருப்திகரம் என்றாலும் தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் சவால்கள் ஏற்பட்டாலும் இறுதி வெற்றி நிச்சயம். திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் பொருளாதார நெருக்கடிகளைக் கடந்து முன்னேறலாம்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியில் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி சுமுகமான சூழல் ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் அந்தஸ்து உயரும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய முதலீடுகள் செய்ய உகந்த காலம். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் நிதானமாகப் பழகுவது நல்லது. கடின உழைப்பிற்கு ஊதியம் உண்டு.
உஷ்ணம் சம்பந்தமான உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம். தினசரி சூரிய உதயத்தின் போது ஆதித்ய ஹ்ருதயம் பாராயணம் செய்வது நலம் தரும். சிவப்பு நிறம் அதிர்ஷ்டம் தரும். இந்தப் பொறுத்தவரை நற்பலன்கள் அதிகமாகக் கிடைக்கும். உங்களின் முயற்சிகளுக்கு நிச்சயம் வெற்றி வந்து சேரும்.
ரிஷபம்
எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிட்டும் வாரம் இது. வர வேண்டிய பாக்கிகள் வசூலாகும். பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும் விரயச் செலவுகள் வரக்கூடும். வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா நிலை மாறும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு மிக அவசியம்.
மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். தாய் வழி உறவினர்களுடன் ஒற்றுமை பலப்படும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும். நண்பர்கள் வட்டம் விரிவடையும். பொதுக் காரியங்களில் ஆர்வம் அதிகரித்து புகழுடன் செயல்படுவீர்கள்.
சொந்தத் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு மறையும். அரசு வழி உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பெண்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். திட்டமிட்டபடி அனைத்துப் பணிகளும் சிறப்பாக நிறைவேறும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு காலம் கனிந்துள்ளது.
கழுத்து வலி, தைராய்டு உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். மகாலட்சுமிக்கு மல்லிகை மலர் அர்ச்சனை செய்வது சிறந்தது. வெள்ளிக்கிழமை நெய் தீபம் ஏற்றவும். வெள்ளை நிறம் யோகம் தரும். உங்கள் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும்.
மிதுனம்
தன ராசியில் குரு சஞ்சரிப்பதால் நன்மைகள் தேடி வரும். பழைய கடன்கள் தீர வழி பிறக்கும். எதிர்பாராத பண வரவு உற்சாகத்தைத் தரும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைப்பது சேமிப்பிற்கு உதவும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றச் சில போராட்டங்களைச் சந்திப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். பெற்றோரின் ஆசி முழுமையாகக் கிடைக்கும். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களின் கௌரவம் ஓங்கும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு அமையும். நண்பர்களுடனான பயணங்கள் இனிமையாக இருக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபம் ஈட்டுவீர்கள். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்குப் பொற்காலமாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். மேலதிகாரிகளிடம் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது பதவிக்கு நல்லது.
தோள்பட்டை வலி அல்லது நரம்புத் தளர்ச்சி ஏற்படும். மகாவிஷ்ணுவிற்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடுவது சிறந்த பரிகாரம். புதன்கிழமை பச்சைப்பயறு தானம் செய்யவும். பச்சை நிறம் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும். மன அமைதிக்காகத் தியானம் மேற்கொள்வது நன்று.
கடகம்
எதிர்மறைச் சிந்தனைகளைத் தவிர்த்தால் நற்பலன்கள் உண்டாகும். வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்படும். சிக்கனம் தேவை. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த கடன் உதவி கிடைக்கும். பண பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். பொருளாதாரச் சிக்கல்களைச் சமாளிக்க நண்பர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது அமைதிக்கு வழிவகுக்கும். பிள்ளைகளின் சுட்டித்தனம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்பது சிறந்தது.
தொழிலில் போட்டிகள் அதிகரித்தாலும் திறமையால் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத் தளத்தை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெளியூர் பயணங்களால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும்.
அஜீரணக் கோளாறு, கண் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விலகும். சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவது நல்லது. ஏழைகளுக்குத் தயிர் சாதம் தானமாக வழங்கவும். வெளிர் நீல நிறம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். குலதெய்வ வழிபாடு குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு தரும்.
சிம்மம்
ஆளுமைத் திறன் பளிச்சிடும் வாரமிது. பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். சொத்துக்கள் வாங்குவது அல்லது விற்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாக முடியும். பணப் பற்றாக்குறை நீங்கித் தன்னிறைவு பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகள் இப்போது நல்ல லாபத்தைத் தரும்.
பெற்றோரின் உடல்நிலை சீராகும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. இல்லத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். பிள்ளைகளின் கல்விச் சாதனை பெருமை சேர்க்கும். நீண்ட நாள் நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். சமூகத்தில் உங்களின் செல்வாக்கு பல மடங்கு உயரும்.
சொந்தத் தொழிலில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்து வெற்றி காண்பீர்கள். அரசு ஊழியர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான ஆணைகள் வரும். தனியார் துறையில் இருப்பவர்களுக்குச் சலுகை கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் ரகசியங்களைக் காப்பது நலம்.
இதயம், முதுகுத் தண்டுவடம் சார்ந்த உபாதைகள் வந்து விலகும். சூரிய பகவானுக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி வழிபடவும். ஆதரவற்றோருக்குப் போர்வை தானம் செய்வது மிகவும் சிறப்பு. ஆரஞ்சு நிறம் அனுகூலத்தைத் தரும். சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் எடுத்த காரியம் வெற்றியடையும்.
கன்னி
புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளால் லாபம் பெருகும் வாரம். புதிய சொத்துக்கள் சேர்க்கை உண்டாகும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். வர்த்தக ரீதியான தொடர்புகள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும். முதலீடுகளில் மட்டும் நிதானம் தேவைப்படும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். பிள்ளைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். உறவினர்கள் உங்களின் ஆலோசனைகளைத் தேடி வருவார்கள். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து புதிய காரியங்களைச் செய்வீர்கள். சகோதர சகோதரிகளிடம் சுமுகமாகப் பழகுவீர்கள். உறவுகள் மேம்படும்.
வியாபாரத்தில் லாபம் கூடுதலாக இருக்கும். கூட்டாண்மைத் தொழிலில் எச்சரிக்கை தேவை. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வது உங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
தோல் நோய், ஒவ்வாமை ஏற்படும். பெருமாள் கோவிலில் துளசி தீர்த்தம் பெற்று அருந்தவும். பறவைகளுக்குத் தானியங்கள் வைப்பது சிறப்பான பரிகாரமாகும். மரகதப் பச்சை நிறம் உங்களுக்கு ராசியாக அமையும். உணவுக் கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவது ஆரோக்கியத்திற்கு மிக நன்று.
துலாம்
முயற்சிகளுக்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்கும் வாரமிது. பண வரவு சீராக இருக்கும். செலவுகள் துரத்தும். வங்கிக் கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும். கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கை அவசியம். சிக்கனத்தால் நிதி நெருக்கடியிலிருந்து விடுபடலாம்.
சுப நிகழ்வுகளால் வீடு களைகட்டும். குழந்தைகள் மூலம் பெருமை கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த கசப்புணர்வுகள் நீங்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய பாதையைத் திறக்கும். சமூக விழாக்களில் உங்களின் பேச்சாற்றல் பலரைக் கவரும் வகையில் அமையும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவது லாபத்தைத் தரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பணி இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
சிறுநீரகம், முதுகு வலி உபாதைகள் வரலாம். மகாலட்சுமிக்குத் தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து வழிபடவும். சுமங்கலிப் பெண்களுக்குத் தாம்பூலம் வழங்குவது சிறப்பான பலன் தரும். கிரீம் நிறம் உங்களுக்கு யோகத்தை வழங்கும். நறுமணம் மிக்க மலர்களால் இறைவனை அர்ச்சிப்பது மனமகிழ்ச்சி தரும்.
விருச்சிகம்
தைரியமான முடிவுகள் வெற்றியைத் தேடித்தரும் வாரமிது. திடீர் மருத்துவச் செலவுகள் வரும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் பலன் தரும். பணப்பரிமாற்றத்தில் மூன்றாவது நபர்களை நம்புவதைத் தவிர்க்கவும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் பொருளாதார ரீதியாகக் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் சகோதரர்களுடன் இருந்த முரண்பாடுகள் தீரும். பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உறவினர்களின் வருகை உற்சாகத்தைத் தரும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். பொதுக் காரியங்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் சமூக அந்தஸ்து உயரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் செய்வதைத் தற்காலிகமாகத் தள்ளிப்போடவும். பழைய சரக்குகளைத் தள்ளுபடி விலையில் விற்பது லாபம் தரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடிகள் குறையும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும்.
இரத்த அழுத்தம், உஷ்ணக் கோளாறுகள் வரலாம். செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்குப் பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும். துப்புரவுத் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு வழங்குவது சிறந்தது. அடர் சிவப்பு நிறம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
தனுசு
பொருளாதார ரீதியாக ஏற்றமான வாரம் இது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். எதிர்பாராத பண வரவு மகிழ்ச்சியைத் தரும். வீடு மற்றும் வாகன பராமரிப்புச் செலவுகள் வரக்கூடும். சேமிக்கும் பழக்கத்தை அதிகப்படுத்துவது சிறந்தது. பண வர்த்தகத்தில் மிகவும் கவனமுடன் செயல்படவும்.
இல்லத்தில் அமைதி தவழும். பெற்றோருடன் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு அமையும். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியில் பெருமிதம் கொள்வீர்கள். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். நண்பர்களின் உதவி மனதிற்கு ஆறுதல் தரும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அமோக லாபம் கிட்டும். புதிய கிளைகளைத் தொடங்க இதுவே மிகச் சரியான நேரமாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய சலுகைகள் கிடைக்கும். கடினமான பணிகளையும் எளிதாக முடித்துக் காட்டுவீர்கள்.
மூட்டு வலி, கல்லீரல் உபாதைகள் வரலாம். தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றி நெய் தீபம் ஏற்றவும். ஏழை மாணவர்களுக்குப் படிப்பிற்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வது சிறப்பு. மஞ்சள் நிறம் மங்களத்தைத் தரும். ஆன்மீகச் சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்வது மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
மகரம்
விடாமுயற்சியால் வெற்றிகளைப் குவிக்கும் வாரமிது. பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்த்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தவும். பழைய கடன்களை அடைக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் உருவாகும். நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தப் புதிய வழிகளைக் கண்டறிவீர்கள்.
குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. உறவினர்களுடன் பகை மாறும். வெளிவட்டாரப் பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். தந்தை வழி சொத்துக்களில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும்.
தொழில் ரீதியான பயணங்கள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய நுணுக்கங்களைப் புகுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் கடினமான இலக்குகளை அடைவீர்கள். வேலையில் இடமாற்றம் ஏற்படும்.
கால்களில் வலி, நரம்புத் தளர்ச்சி வந்து விலகும். ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்புச் சாற்றி வழிபடுவது சிறந்தது. ஊனமுற்றவர்களுக்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்வது நலம் தரும். கரும் நீல நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கும். ஹனுமன் சாலீசா பாராயணம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நீக்கும்.
கும்பம்
அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும் வாரமிது. பண வரவு அபரிமிதமாக இருக்கும். உங்களின் சேமிப்பு உயரும். புதிய தொழிலில் முதலீடு செய்ய இது சரியான தருணம். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சொத்துக்கள் வந்து சேரும். நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிக்கனத்தால் நிம்மதி கிட்டும்.
இல்லத்தில் சுப காரியங்கள் கைகூடும். பெற்றோரின் ஆசி முழுமையாகக் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் திருமணப் பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாக முடியும். உறவினர்கள் உங்களின் உதவிக்கு ஓடி வருவார்கள். நண்பர்களுடன் கேளிக்கை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று மகிழ்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் சேருவார்கள். ஏற்றுமதி தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பெரும் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு உண்டு. உங்கள் ஆலோசனைகளை மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.
தூக்கமின்மை அல்லது வாயுத் தொல்லை ஏற்படும். சனீஸ்வர பகவானுக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறந்தது. கருப்புப் பசுவிற்குத் தீவனம் வழங்குவது நற்பலன் தரும். ஊதா நிறம் உங்களுக்கு அனுகூலம் தரும். சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை அர்ச்சனை செய்வது நன்மை தரும்.
மீனம்
ராசியில் சனி இருப்பதால் எச்சரிக்கை தேவை. பொருளாதார நிலை ஓரளவிற்குச் சீராகவே இருக்கும். வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாவதில் சில தாமதங்கள் ஏற்படலாம்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் பேச்சிற்கு மதிப்பு அளிப்பது நன்று. பிள்ளைகளின் கல்வியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர்களிடம் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நண்பர்களால் சில உதவிகள் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்களைப் பற்றிய நற்பெயர் பரவும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் கடும் போட்டிகளைச் சந்திக்க நேரிடும். இருப்பினும் உங்கள் அனுபவத்தால் சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் வேலைகளில் அதிகக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
பாதம், கணுக்கால் வலி ஏற்பட்டு நீங்கும். குரு பகவானுக்குக் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி வழிபடவும். கோவில் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபடுவது நல்லது. வெளிர் மஞ்சள் நலம் தரும். இந்தப் பொறுத்தவரை நாராயண கவசம் பாராயணம் நற்பலன் தரும்.