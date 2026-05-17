எடுத்த காரியங்கள் தடையின்றி முடியும்... வார ராசிபலன் 17-05-2026 முதல் 23-05-2026 வரை

வார ராசிபலன்
2026 மே 17 முதல் 23 வரை (வைகாசி 3 முதல் 9 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
இந்த வாரம் உங்களுக்குப் பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். எதிர்பாராத வரவுகள் வந்தாலும் செலவுகளைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது அவசியம். சுப காரியங்களுக்காகச் செலவு செய்ய நேரிடும். நிதி நிலைமை சீராகி நிம்மதி அளிக்கும். பொருளாதார ரீதியாக மேன்மை உண்டாகும் யோகமான வாரமிது.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்கு நிம்மதி தரும். உறவினர்களுடனான ஒற்றுமை பலப்படும். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பும் கௌரவமும் உண்டாகும். உறவுகளிடம் எப்போதும் கனிவாகப் பேசுங்கள்.
தொழில் வியாபாரத்தில் புதிய போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். கடின உழைப்பால் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது வேலையை எளிதாக்கும். வெற்றிகள் உங்களைத் தேடி வரும். புதிய முயற்சிகள் பலன் தரும்.
ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை, குறிப்பாக உஷ்ணம் சம்பந்தமான உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். செவ்வாய்க்கிழமை முருகப் பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி வழிபடவும். கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பது நன்மைகளை வாரி வழங்கும். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது நலம் தரும்.
ரிஷபம்
ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் செல்வாக்கு உயரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நிலுவையில் இருந்த பாக்கிகள் வசூலாகும். சேமிப்பு உயரும். பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய உயரங்களை எட்ட வழி பிறக்கும். கொடுத்த கடன்கள் அனைத்தும் வசூலாகும்.
இல்லத்தில் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள். உறவினர்களின் வருகையினால் கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். பிள்ளைகளின் திருமணப் பேச்சுகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும். குடும்ப ஒற்றுமை, சமூக மதிப்பு உயரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். கூட்டுத்தொழில் சிறக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கைகூடும். சக பணியாளர்கள் ஒத்துழைப்பு நல்குவார்கள். அரசாங்க வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும்.
கண் சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் வந்து விலகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபமேற்றி வழிபடவும். பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை வழங்குவது தடைகளைத் தகர்க்கும். லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வது சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அள்ளித் தரும்.
மிதுனம்
குருவின் பார்வையால் நன்மைகள் தேடி வரும். பொருளாதார நிலை உயரும் என்றாலும் பயணங்களால் செலவுகள் ஏற்படலாம். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் எதிர்காலத் திட்டங்கள் தடையின்றி நிறைவேறும். வர்த்தக முதலீடுகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் லாபம் தரும். கையிருப்பு உயரும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் உண்டு. சமூக மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நண்பர்களுடன் விருந்து விழாக்களில் பங்கேற்பீர்கள். இல்லத்தில் சுபகாரியப் பேச்சு வெற்றியடையும். உடன்பிறந்தவர் ஆதரவு தெம்பு தரும்.
தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்களின் வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இடமாற்ற சிந்தனை உள்ளவர்களுக்குச் சாதகமான சூழல் நிலவும். பதவி உயர்வு அங்கீகாரம் நிர்வாகத்திடம் இருந்து கிடைக்கும்.
நரம்பு தொடர்பான உபாதைகள் வர வாய்ப்புள்ளது. தியானம் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கேட்பது அல்லது பெருமாள் கோவிலில் துளசி அர்ச்சனை செய்வது நற்பலன்களை வாரி வழங்கும். பச்சை நிற ஆடைகளை அணிவது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
கடகம்
வரவுக்கேற்ற செலவு இருக்கும். பழைய கடன்களை அடைக்க வழி பிறக்கும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றுவதில் எச்சரிக்கை தேவை. வார இறுதியில் நிதி நிலைமை சீராகும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் வரத் தொடங்கும். அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் ஆதாயம் குறையாது.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனதிற்குத் தெம்பளிக்கும். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பிருக்கும். பிள்ளைகளின் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. நண்பர்கள் மூலம் முக்கிய காரியம் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். உறவினர்களுடன் சுமுக உறவு நீடிக்கும்.
வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னேறுவீர்கள். புதிய கிளைகள் தொடங்க எடுக்கும் முயற்சிகள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். அயல்நாட்டுத் தொடர்புடைய வேலைகளில் லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம். வேலையில்லாதவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும்.
செரிமானக் கோளாறுகளைத் தவிர்க்க நேரத்திற்கு உண்ணவும். திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவது வெற்றியை உண்டாக்கும். யோகாசனம் செய்வது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். சந்திர தரிசனம் மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
சிம்மம்
தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் வேகம் பெறும். வரவுகள் திருப்தி தரும். ஆடம்பரச் செலவுகள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். நிதி மேலாண்மையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பழைய முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும்.
தந்தை வழி உறவுகளால் அனுகூலம் உண்டாகும். குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவீர்கள். சமூகத்தில் கௌரவம் கூடும். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். வீட்டின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். உறவுகள் பலப்படும்.
தொழில் ரீதியான பயணங்கள் வெற்றியில் முடியும். அரசாங்க வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கடின உழைப்பால் இலக்குகளை அடைய முடியும். பங்குதாரர்களுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும்.
முதுகு வலி சம்பந்தமான உபாதைகள் வரலாம். அதிகாலை வெயிலில் நடப்பது நல்லது. ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்து கோதுமை தானம் அளிப்பது உடல் நலத்தைப் பலப்படுத்தும். காயத்ரி மந்திரம் சொல்வது மன ஆற்றலை வளர்க்கும். தந்தை ஆசி காரியத் தடைகளை நீக்கி வெற்றியைத் தேடித் தரும்.
கன்னி
அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த வாரம். பணவரவு தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பூர்வீகச் சொத்துக்களால் லாபம் கிடைக்கும். வர்த்தக முதலீடுகளில் வருமானம் எதிர்பார்க்கலாம். பழைய பாக்கிகள் வசூலாவதால் நிம்மதி கிடைக்கும். கொடுத்த கடன்கள் வட்டியுடன் வந்து சேரும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். உறவினர்களுடனான பிணக்குகள் தீரும். பிள்ளைகளின் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் வாழ்வை மேம்படுத்த உதவும். சுபச் செலவுகள் மனதிற்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அள்ளித் தரும்.
வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம். வெளிநாட்டு வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். எழுத்து மற்றும் கலைத் துறையினருக்குப் புகழும் பணமும் சேரும்.
பாதங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். போதுமான ஓய்வு அவசியம். புதன்கிழமை அன்று பசுவிற்குப் புல் அல்லது அகத்திக் கீரை கொடுப்பது உங்கள் கர்ம வினையை குறைக்கும். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்ய வளம் பெருகும். பச்சை நிற ஆடை காரிய வெற்றி தரும்.
துலாம்
வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியான நிலையே நீடிக்கும். சேமிப்பில் கை வைக்க வேண்டிய சூழல் வரலாம். வார இறுதியில் நிதி நிலை முன்னேற்றமடையும். கடன் பிரச்சனைகள் குறையத் தொடங்கும். புதிய வாகனம் கைகூடி வரும். வர்த்தக ரீதியான முதலீடுகளில் நிதானம் தேவைப்படும் வாரமிது.
குடும்பத்தில் சிறு குழப்பங்கள் வந்து நீங்கும். பேச்சில் நிதானம் தேவை. வாழ்க்கைத்துணையின் உடல் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க உதவும். விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வதால் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ வழியுண்டு.
தொழிலில் சுறுசுறுப்பு ஏற்படும். புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். உத்தியோகஸ்தர் கவனமாகப் பணியாற்றவும். மேலதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்தில் ரகசியங்களைப் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும். கூட்டாளிகளிடம் இணக்கமாகச் செல்லவும்.
அடிவயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் வரலாம். வெள்ளிக்கிழமை துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை தீபமேற்றி வழிபட கஷ்டங்கள் நீங்கும். மகாலட்சுமி அஷ்டகம் படிப்பது செல்வச் செழிப்பைத் தரும். ஏழைகளுக்கு வெள்ளை நிற உணவுகளைத் தானமாக வழங்குவது நலம் பயக்கும்.
விருச்சிகம்
யோகமான வாரம். எடுத்த காரியங்கள் தடையின்றி முடியும். பணப்புழக்கம் திருப்தி தரும். குடும்பத் தேவைகளை எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். பழைய கடன்களைத் தீரும். புதிய வாகனம், நிலம் வாங்கும் யோகம் கைகூடும். முதலீடுகள் எதிர்காலத்தை வளமாக்கும். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டு.
இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் இணைந்து புதிய காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். பெற்றோரின் ஆசியுடன் காரியங்களைச் செய்வீர்கள். மனதிற்குப் பிடித்தவர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். உறவுகள் பலப்படும். சுப நிகழ்ச்சிகள் மனநிறைவை தரும்.
தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். அரசுத் துறையினருக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் திறமை வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். சக ஊழியர் ஆதரவும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். தடைப்பட்ட அரசு வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும்.
பற்கள் சம்பந்தமான தொந்தரவுகள் வரலாம். செவ்வாய்க்கிழமை ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி வழிபடவும். சனிக்கிழமை ஊனமுற்றோருக்கு உணவு அளிப்பது நலம். அனுமன் சாலிசா பாராயணம் எதிரி தொல்லை நீக்கும். செந்நிற மலர்களால் இறைவனை வழிபட நலம்.
தனுசு
உழைப்புக்கேற்ற பலன் தரும் வாரம். வரவு அதிகரித்தாலும் சுபச் செலவுகள் காத்திருக்கும். கடன் சுமை குறையும். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். சொத்து வாங்கும் முயற்சி பலன் தரும். தர்ம காரியங்களுக்காகப் பணத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மனநிறைவு தரும் வாரமிது. சேமிப்பு உயரும்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். பெற்றோரின் ஆசி கிடைக்கும். உறவினர்களுடனான கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பிள்ளைகளின் படிப்பில் முன்னேற்றம் காணப்படும். நண்பர்களால் உற்சாகம் பெருகும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் ஆன்மீகப் பயணம் செல்வீர்கள்.
உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழில் சிறப்பாக அமையும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வர்த்தகத் தொடர்பு விரிவடைந்து லாபம் உயரும்.
இடுப்புப் பகுதிகளில் வலி வந்து விலகும். தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட செல்வம் பெருகும். ஏழை மாணவர்களுக்குக் கல்வி உதவி செய்வது நலம் தரும். தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் பாராயணம் செய்வது வெற்றியை நிலைநாட்டும்.
மகரம்
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு வெற்றி காணும் வாரமிது. பொருளாதார நிலை உயரும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வரும். வீடு பராமரிப்புப் பணிகளுக்காகச் செலவு செய்வீர்கள். கடும் உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதிகள் இப்பொழுது தடையின்றி வந்து சேரும். நிலுவைகள் வசூலாகும்.
குடும்பத்தில் குதூகலம் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். பிள்ளைகளின் பிடிவாதம் குறையும். பூர்வீகச் சொத்து வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். இல்லத்தில் அமைதி நிலைக்கும். உறவினர் விருந்து உபசாரங்களில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டாகும்.
தொழில் வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைப் புகுத்தி வெற்றி காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் ஏற்படும். அரசுப் பணியாளர்களுக்கு அனுகூலமான சூழல் நிலவும். பங்குச்சந்தை முதலீடுகள் லாபம் தரும். சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு வேலையை எளிதாக்கும்.
மூட்டு வலி சம்பந்தமான கோளாறுகள் ஏற்படலாம். சனிக்கிழமை அன்று சனீஸ்வர பகவானுக்கு எள் தீபமேற்றி வழிபடச் சங்கடங்கள் தீரும். அனுமன் சாலிசா பாராயணம் செய்வது தைரியத்தை அள்ளித் தரும். ஏழைகளுக்கு உளுந்து தானம் செய்வது சனி பகவானின் அருளைப் பெற்றுத் தரும்.
கும்பம்
நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய வாரம். வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் வரலாம். வீண் விரயங்களைத் தவிர்க்கத் திட்டமிடவும். உடல் உழைப்பு கூடும். பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வர்த்தகத்தில் கவனமாக இருக்கவும். தேவையற்ற அலைச்சல்களைக் குறைத்துக் கொள்ளவும்.
குடும்பத்தில் சிறு வாக்குவாதங்கள் தோன்றலாம். தாயின் உடல் நலனில் கவனம் தேவை. பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள். உறவினர்களால் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டாலும் நண்பர்கள் கை கொடுப்பார்கள். குடும்ப ரகசியங்களை வெளியில் சொல்வதைத் தவிர்க்கவும்.
தொழிலில் மந்த நிலை நீடிக்கும் என்பதால் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளில் விழிப்புணர்வு தேவைப்படும்.
தூக்கமின்மைப் பிரச்சனைகள் வரலாம். சனிக்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்வது சிறந்தது. கருப்பு நிற ஆடைகளைத் தவிர்த்து நீல நிறம் அணிவது நற்பலன்களைத் தரும். அன்னதானம் செய்வது சிறப்பாகும். ருத்ர பாராயணம் செய்வது மனதிற்குப் பேரமைதியைத் தரும்.
மீனம்
அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் குருவின் அருளால் நன்மைகள் நடக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய காரியங்கள் சாதகமாக முடியும். வர்த்தக ரீதியான முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் கிடைக்கும். பூர்வீகச் சொத்து வருமானம் உங்கள் கவலையைப் போக்கும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். வாழ்க்கைத்துணை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. பிள்ளைகளின் எதிர்கால கவலைகள் நீங்கும். இல்லத்தில் மங்கள காரியங்கள் இனிதே நடைபெறும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். பிள்ளைகளின் வழி சுபச் செய்தி வரும்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி துறையில் உள்ளவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். சொந்தத் தொழிலில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு முதலீடுகள் செய்யலாம். உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி உங்களைத் தேடி வரும் வாரமிது.
கால்கள் மற்றும் பாதங்களில் வலி ஏற்படலாம். வியாழக்கிழமை அன்று குரு பகவானுக்குக் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி வழிபடக் கஷ்டங்கள் விலகும். மஞ்சள் நிற ஆடை அணிவது, பசுவிற்கு உணவளிப்பது நலம். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கேட்பது மன அமைதி தரும்.