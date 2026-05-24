விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தேடித் தரும்... வார ராசிபலன் 24-05-2026 முதல் 30-05-2026 வரை

மேஷம்
நிதிநிலை முன்னேற்றம் மனதிற்கு உற்சாகம் தரும் வாரமிது. சுபச் செலவுகள் வந்தாலும் வரவுகள் ஈடுகட்டும். திட்டமிட்ட நிதி மேலாண்மை உங்கள் பொருளாதாரப் பலத்தை இரட்டிப்பாக்கும். பணப்பரிமாற்றத்தில் காட்டிய நிதானம் இப்போது கைகொடுக்கும். லாபகர முதலீடுகள் தேடி வரும்.
குடும்பத்தில் துணையின் ஆலோசனைகள் வெற்றி தரும். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் பெருமை சேர்க்கும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு பக்கபலமாக இருக்கும். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். கனிவான பேச்சால் அனைவரையும் கவர்வீர்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகள் லாபம் தரும். கூட்டுத் தொழிலில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு வேலையை எளிதாக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.
உடல் உஷ்ணம் ஏற்பட்டு விலகும். விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி மாதுளை பழம் படைத்து வழிபட நன்மைகள் பெருகும். அடர் சிவப்பு அல்லது மெரூன் நிறம் அதிர்ஷ்டம் தரும். தியானம் செய்வதால் மனத்தெளிவு உண்டாகும். நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்
பொருளாதார ரீதியாக ஏற்றமான வாரமிது. நிலுவையில் இருந்த தொகைகள் வசூலாகும். ஆடம்பரச் செலவுகளைத் தவிர்ப்பது வருங்காலச் சேமிப்பிற்கு உதவும். பணப்பரிமாற்றத்தில் கூடுதல் விழிப்புணர்வு இழப்புகளைத் தவிர்க்கும். நிதானமான செயல்பாடுகள் நிதி நிலையைச் சீராக்கும்.
பெற்றோரின் ஆசி பலம் சேர்க்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் புரிதல் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு விலகும். சுபச் செய்திகளால் இல்லத்தில் குதூகலம் நிலவும். சமூக வட்டத்தில் உங்கள் பேச்சிற்கு மதிப்புக் கூடும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். உறவுகள் பலப்படும் இனிய வாரமிது.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஸ்திரமான லாபம் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு உற்சாகத்தை அளிக்கும். வேலையில் சில சாதகமான மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. விடாமுயற்சி வெற்றியைத் தேடித் தரும்.
கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டு விலகும். வெள்ளிக்கிழமை அன்று மகாலட்சுமிக்கு மல்லிகை பூ சாற்றி நெய் தீபம் ஏற்றவும். சந்தன வெள்ளை அல்லது கிரீம் நிறம் பயன்படுத்துவது மன அமைதியைத் தரும். ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது நலம் பயக்கும். பால் உணவுகளைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
மிதுனம்
வருமானம் திருப்திகரமாக அமையும் வாரமிது. நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு ஜாமீன் கையெழுத்திடுவதைத் தவிர்க்கவும். நிதி ரீதியாகப் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இது உகந்த காலமாகும். வங்கி இருப்பு கூடும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்குத் திருப்தி தரும். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அதிகம் நிறைந்திருக்கும் வாரமிது.
வியாபாரத்தில் போட்டி இருந்தாலும் லாபம் குறையாது. புதிய கிளைகள் தொடங்க எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கடின உழைப்பு நற்பலனைத் தரும். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் லாபமளிக்கும்.
வாய்வுத் தொல்லை ஏற்பட்டு விலகும். புதன்கிழமை அன்று விஷ்ணு பகவானுக்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடவும். கிளிப்பச்சை அல்லது எலுமிச்சை மஞ்சள் நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கும். தினமும் சிறிது நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது உங்களைச் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும்.
கடகம்
நிதி நிலைமையில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் தலைதூக்கும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது விரயத்தைத் தடுக்கும். திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் நிதி நெருக்கடியைச் சாமர்த்தியமாகச் சமாளிக்கலாம். வரவு செலவு கணக்குகளைச் சரியாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ விட்டுக் கொடுங்கள். பெற்றோரின் உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு விலகும். பிள்ளைகளின் தேவையறிந்து பூர்த்தி செய்வீர்கள். உறவினர்களின் வருகையினால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உண்டாகும். அனைவரிடமும் கனிவாகப் பேசுவது உங்கள் மதிப்பைக் கூட்டும்.
வியாபாரத்தில் மிதமான லாபமே கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் தெளிவான கணக்கு வழக்குகள் முக்கியம். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு கூடினாலும் திறம்பட முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் நிதானத்தைக் கடைபிடிக்கவும். பொறுமை வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும்.
ஜலதோஷம் ஏற்பட்டு விலகும். திங்கட்கிழமை அன்று சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை சாற்றி இளநீர் அபிஷேகம் செய்யவும். முத்து வெண்மை அல்லது வெள்ளி நிறம் மனத்தெளிவைத் தரும். சூடான உணவுகளை உட்கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்குப் பலம் சேர்க்கும். முறையான ஓய்வு அவசியம்.
சிம்மம்
இந்த வாரம் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் கைகூடும். வருமானம் பல வழிகளிலும் பெருகி மகிழ்ச்சி தரும். பழைய கடன்களை அடைத்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். பொருளாதார ரீதியாக உங்கள் அதிகாரம் கூடும். பண வரவு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும். அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசும்.
தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமை தரும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உச்சத்தை எட்டும். நண்பர்களுடன் வெளியூர் பயணம் செல்லத் திட்டமிடுவீர்கள். உறவுகள் பலப்படும். குடும்ப ஒற்றுமை உங்களுக்குப் பெரும் மனவலிமையைத் தரும்.
தொழில் விரிவாக்கத்திற்குத் தேவையான நிதி உதவி கிடைக்கும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தைத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு எதிர்பார்க்கலாம். நிர்வாகத் திறன் மேம்படும். தொழில் ரீதியான மாற்றங்கள் வாழ்வை உயர்த்தும்.
பித்தம் தொடர்பான உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சூரிய நாராயணருக்குச் செம்பருத்தி பூ சாற்றி வழிபடவும். ஆரஞ்சு அல்லது தாமிர நிறம் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். காரமான உணவுகளைக் குறைத்து நீர்ச்சத்து மிக்க உணவுகளை அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
கன்னி
பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும் வாரமிது. நிலுவையில் இருந்த வரவுகள் கைக்கு வந்து சேரும். தேவையற்ற வீண் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவீர்கள். கடன் சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடப் புதிய வழிகள் பிறக்கும். வரவு செலவு கணக்குகளில் துல்லியமாக இருப்பது நன்மை தரும்.
உறவினர்களின் ஆலோசனைகள் வளர்ச்சிக்கு உதவும். குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் நிலைக்கும். நீண்ட நாள் காணாமல் போன நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிட்டும். உறவுகளின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும்.
வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும். புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தை உயர்த்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சி தரும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைக்கும். தொழில் பயணங்கள் மூலம் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது சோர்வு ஏற்பட்டு விலகும். புதன்கிழமை அன்று பெருமாள் கோவிலில் துளசி தீர்த்தம் அருந்தி வழிபடவும். மரகதப் பச்சை அல்லது பிஸ்தா பச்சை நிறம் யோகத்தைத் தரும். சரியான நேரத்திற்கு உணவு உட்கொள்வது உங்கள் ஆற்றலை மேம்படுத்தும். தியானம் பழகவும்.
துலாம்
பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். கொடுத்த கடன் வசூலாகும். நிதி ரீதியாகப் புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய இது சிறந்த தருணம். பொருளாதாரச் சுபிட்சம் உண்டாகும். நிதி நிலைமை உயர்ந்து மனநிறைவைத் தரும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உற்சாகத்தை அளிக்கும். உறவினர்களிடையே இருந்த கசப்புணர்வுகள் நீங்கும். சமுதாயப் பணிகளில் உங்கள் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்.
கலை மற்றும் ஊடகத் துறையினருக்குப் பொற்காலம். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். இடமாற்றம் அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான பதில் வரும். உழைப்பிற்கேற்ற அங்கீகாரம் வரும்.
சிறுநீரகம் தொடர்பான தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு விலகும். வெள்ளிக்கிழமை அன்று துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். லாவண்டர் அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்கும். நீர் அதிகம் அருந்துவது முறையான உடற்பயிற்சி உங்களுக்குப் புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.
விருச்சிகம்
நிதி நிலையில் அதிரடி முன்னேற்றம் காணப்படும். தைரியமான முடிவுகள் மூலம் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். வீண் விரயங்களைத் தவிர்ப்பது எதிர்காலத்திற்கு நலம் பயக்கும். பொருளாதார ரீதியாகப் புதிய உயரங்களைத் தொடும் வாய்ப்பு உருவாகும். சிக்கனம் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
சகோதர வழியில் சுமுகமான உறவு நிலவும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கித் தெளிவு பிறக்கும். பெற்றோரின் ஆதரவு உங்களுக்கு மனவலிமையை அளிக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். நண்பர்களுடன் மனஸ்தாபங்கள் மறைந்து நெருக்கம் கூடும். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உண்டாகும்.
உற்பத்தி மற்றும் இயந்திரத் தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய ஆர்டர்கள் வரும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை கூடினாலும் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களிடம் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். விடாமுயற்சியால் இலக்குகளை எட்ட முடியும்.
ரத்த அழுத்தம் தொடர்பான உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி பூ சாற்றி வழிபடவும். மெரூன் அல்லது காவி நிறம் வலிமை தரும். கோபத்தைக் குறைத்துத் தியானம் செய்வது ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்தது. நீர்ச்சத்து உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்.
தனுசு
பொருளாதார ரீதியாகச் சிறப்பான வாரமிது. நிலம் மற்றும் வீடு தொடர்பான விவகாரங்கள் சாதகமாகும். வருமானம் அதிகரிக்கப் புதிய வழிகள் பிறக்கும். நிதித் திட்டமிடலில் தெளிவு பிறக்கும். சுபச் செலவுகள் மனதிற்கு நிறைவைத் தரும். லாபகரமான முதலீடுகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆசி கிட்டும். பிள்ளைகளின் பிடிவாதம் தணிந்து இணக்கமாக நடப்பார்கள். உறவினர்களிடையே உங்கள் மதிப்பு கூடும். சமூக அந்தஸ்து உயரும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். இல்லத்தில் சுபச் செய்திகளால் மகிழ்ச்சி பொங்கும். குடும்ப ஒற்றுமை பலம் சேர்க்கும்.
கல்வி மற்றும் ஆலோசனைத் துறையினருக்கு ஏற்றமான காலமிது. வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுண்டு. மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். அயல்நாட்டுப் பயணங்கள் லாபகரமாக அமையும்.
தொடை அல்லது முதுகு வலி ஏற்பட்டு விலகும். வியாழக்கிழமை அன்று தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் பூக்கள் சாற்றி கொண்டைக்கடலை நைவேத்தியம் செய்யவும். தங்க மஞ்சள் அல்லது காவி நிறம் யோகத்தைத் தரும். முறையான நடைப்பயிற்சி மற்றும் யோகா உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
மகரம்
நிதானமாகச் செயல்பட்டு நிதி மேலாண்மை செய்வீர்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகி நிம்மதி தரும். பொருளாதாரச் சிக்கல்கள் படிப்படியாகக் குறையும். புதிய முயற்சிகளில் நிதானம் தேவை. பணப்பரிமாற்றத்தில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நலம். சிக்கனமே உங்கள் வாழ்வின் உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். நண்பர்களுடன் இருந்த கசப்புணர்வுகள் நீங்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிட்டும். இல்லத்தில் அமைதி நிலவ சகிப்புத்தன்மை அவசியம். மகிழ்ச்சி பொங்கும் தருணங்கள் வாய்க்கும்.
இரும்பு மற்றும் கடின உழைப்பு சார்ந்த தொழில்களில் லாபம் பெருகும். வியாபாரத்தில் மந்தநிலை மாறி சுறுசுறுப்பு அடையும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் தேடி வரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கால்கள் அல்லது முழங்கால் வலி ஏற்பட்டு விலகும். சனிக்கிழமை அன்று ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றி வழிபடவும். கருநீலம் அல்லது ஊதா நிறம் உங்களுக்குப் பாதுகாப்பைத் தரும். எண்ணெய்ப் பலகாரங்களைத் தவிர்த்துச் சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்குச் சிறந்தது.
கும்பம்
வருமானத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். புதிய முதலீடுகளுக்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவீர்கள். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட காலத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய இது உகந்த நேரமாகும். தன்னம்பிக்கை உயரும். வரவு செலவுகளைத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது நலம்.
வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும். சமூக வட்டத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். பழைய நண்பர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்திகள் வரும். உறவினர்களிடையே இருந்த மனஸ்தாபங்கள் மறைந்து ஒற்றுமை பலப்படும். இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். குடும்பத்தினர் ஆதரவு பலம் தரும்.
தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையினருக்குப் பிரகாசமான வாய்ப்புண்டு. வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். கடின உழைப்பால் இலக்குகளை எட்டலாம். வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் லாபகரமாக அமையும்.
தூக்கமின்மை அல்லது சோர்வு ஏற்பட்டு விலகும். சனிக்கிழமை அன்று காலபைரவருக்கு மிளகு தீபம் ஏற்றி வழிபடவும். சாம்பல் நிறம் அல்லது ஸ்கை ப்ளூ நிறம் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். தியானம் மற்றும் மூச்சுப்பயிற்சி மேற்கொள்வது உடல் நலத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
மீனம்
நிதி நிலை சிறப்பாக இருக்கும். வரவுகள் அதிகரிப்பதோடு சேமிப்பும் உயரும். நிலுவையில் இருந்த பணங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். பொருளாதாரப் பலம் கூடும். சுப காரியங்களுக்காகச் செலவுகள் செய்வீர்கள். முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும். பணப்புழக்கம் தாராளமாகும்.
இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் பொங்கும். பெற்றோரின் ஆதரவு பலம் சேர்க்கும். பிள்ளைகளின் தேவையறிந்து பூர்த்தி செய்வீர்கள். சமூகத்தில் கௌரவம் உயரும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். உறவுகள் இனிக்கும். குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும் வாரமிது.
வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவார்கள். ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி தொழிலில் லாபம் கூடும். உத்தியோகத்தில் விருப்பமான இடமாற்றம் கிட்டும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான செய்தி வரும். மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் கிடைக்கும்.
பாதங்களில் வலி அல்லது நீர் சம்பந்தமான உபாதைகள் ஏற்பட்டு விலகும். வியாழக்கிழமை அன்று குரு பகவானுக்கு முல்லைப் பூ சாற்றி வழிபடவும். பொன்னிறம் அல்லது எலுமிச்சை மஞ்சள் நிறம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். ஆரோக்கியம் கூட சத்தான உணவு உட்கொள்ளவும்.