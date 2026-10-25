அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புக்கான கதவுகள் திறக்கும்... வார ராசிபலன்: அக்டோபர் 25 முதல் 31 வரை..!

ஏழாம் இடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் கூட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள், பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்தால் சேமிப்பு உயரும். வியாபார வருமானத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
குடும்பத்தில் நீண்டநாள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் பேசித் தீரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்கள் மதிப்பும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்பு இருக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாகப் பார்த்து கையெழுத்திடுங்கள். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
உடலில் வயிற்று அசௌகரியம் அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் வெல்லம் கலந்த நீரை சிறிதளவு அருந்துங்கள். காலை நேரம் அம்பிகையை வழிபடுங்கள். அது இந்த வாரம் நல்ல பலன் தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - சிவப்பு நிற பேனா.
ஆறாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் போட்டிகள் குறையும். கடன், வழக்கு, வேலைப்பளு போன்றவற்றை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். மூன்றாம் பாவத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வரவு சீராகும். பயணச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை மதிக்கப்படும். சகோதரர்களால் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் போட்டிகளை தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையால் சமாளிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்த்து, பணிகளை திட்டமிட்டு முடிக்கவும்.
உடலில் தசை வலி, சோர்வு போன்றவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பச்சைப்பயறு தானம் செய்யுங்கள். மாலை நேரம் நந்தியை வழிபடுங்கள். உணவு நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துங்கள். இந்த வாரம் நிதானமாக செயல்படுங்கள் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் - சிறிய படிகாரக் கல்.
ஐந்தாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் அறிவாற்றலும் படைப்புத்திறனும் அதிகரிக்கும். கல்வி முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இரண்டாம் பாவத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் பணவரவு நன்றாக இருக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகளும் கூடும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். குழந்தைகள் தொடர்பான கவலைகள் குறையும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் முக்கியமான அறிமுகம் ஏற்படும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகளை செயல்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பரம், விற்பனை முயற்சிகள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் திறமை பாராட்டப்படும். ஒப்பந்தங்கள், கணக்குகள், மின்னஞ்சல்கள் போன்றவற்றை கவனமாக சரிபார்ப்பது அவசியம்.
தொண்டை அல்லது பல் தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஏழைகளுக்கு பழம் வழங்குங்கள். காலை நேரம் மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுங்கள். இனிப்பை அளவுடன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உறுதியுடன் தொடர்ந்து செயல்படுங்கள் பயன் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – சிறிய பச்சைக் கற்பூரம்.
நான்காம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேறும். லக்னத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவு நன்றாக இருக்கும். வீட்டு பராமரிப்பு செலவுகள் மட்டும் கூடலாம்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். பெற்றோரின் ஆதரவு மனநிம்மதி தரும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய இடம், கருவி அல்லது வசதி தொடர்பான திட்டங்கள் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கவனம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் பணிச்சுமை குறையும்.
உடலில் வெப்பம், தலைவலி அல்லது செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் சூரியனை வணங்கி தண்ணீர் அர்ப்பணியுங்கள். தினமும் சிவபெருமானை வழிபடுங்கள். நீர் அதிகம் குடிக்கவும். இந்த வாரம் நல்ல மாற்றங்கள் தொடர்ந்து பயன் தரும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – சிறிய படிகாரக் கல்.
மூன்றாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தைரியமும் தொடர்புத்திறனும் அதிகரிக்கும். குறுகிய பயணங்கள் பயன் தரும். பன்னிரண்டாம் பாவத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் செலவுகள் கூடலாம். வெளிநாட்டு அல்லது தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் வரவு கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் தேவையற்ற கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். பொதுவாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் வரலாம்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் தொலைதூர வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பயணம் அல்லது புதிய பொறுப்பு வரலாம். செலவுகளை கண்காணித்து, அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
உடலில் சோர்வு, கால்வலி அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மாலை நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். அன்றாடம் சூரியனை வழிபடுங்கள். இரவில் கைபேசி பயன்பாட்டை குறைக்கவும். இந்த வாரம் புதிய வாய்ப்புகள் மெல்ல உருவாகும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – குங்குமப்பூ.
இரண்டாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் பேச்சுத்திறனும் பணநிலையும் மேம்படும். பதினொன்றாம் பாவத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும். நிலுவைத் தொகை வந்து சேரும். குடும்பத் தேவைகளால் செலவுகளும் இருக்கும்.
குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் வரும். சமூகத்தில் உங்கள் பேச்சும் செயல்பாடும் பாராட்டப்படும். வீட்டில் அனைவரின் கருத்தையும் கேட்டு முடிவு எடுங்கள்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு அல்லது சலுகை தொடர்பான பேச்சு வரலாம். பணியிடத்தில் ரகசிய தகவல்களை பகிராமல், கணக்கு விவரங்களை கவனமாக கையாளுங்கள்.
உடலில் பல் அல்லது தொண்டை தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுக்களுக்கு பசுந்தழை வழங்குங்கள். தினமும் விநாயகரை வழிபடுங்கள். இனிப்பை அளவோடு சாப்பிடுங்கள். இந்த வாரம் பொருளாதாரத்தில் நல்ல மாற்றம் தொடர்ந்து காணப்படும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – ஏலக்காய்.
சூரியன், புதன், சுக்கிரன் லக்னத்தில் இருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். குரு, செவ்வாய் பத்தாம் பாவத்தில் இருப்பதால் தொழில் முன்னேற்றம் வேகமெடுக்கும். வரவு உயரும். வீடு, பயணம் தொடர்பான செலவுகளும் ஏற்படும். சேமிப்பில் கவனம் தேவை.
குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களுடன் முக்கிய சந்திப்பு ஏற்படும். பொதுவாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்பு அல்லது அறிமுகம் கிடைக்கும்.
தொழில், வியாபாரம், உத்தியோகம் அனைத்திலும் முன்னேற்ற வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் முக்கிய ஒப்பந்தம் அமையலாம். பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையுடன் முடிப்பீர்கள். அதிகாரப்பூர்வ பேச்சில் நிதானம் அவசியம்.
இடுப்பு அல்லது சிறுநீரகப் பகுதியில் அசவுகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் போதுமான தண்ணீர் குடியுங்கள். மாலைநேரம் மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள். உப்பை அளவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வாரம் முக்கிய முயற்சிகள் எளிதாக நிறைவேறும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – வெள்ளி மோதிரம்.
பன்னிரண்டாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். வெளிநாடு அல்லது தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயன் கிடைக்கும். ஒன்பதாம் பாவத்தில் செவ்வாய், குரு இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட உதவி உண்டு. பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவது அவசியம்.
குடும்பத்தில் சில விஷயங்களை அமைதியாக பேசி முடிக்க வேண்டும். தந்தை அல்லது மூத்த உறவினரின் ஆலோசனை பயன் தரும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்க்கையில் விமர்சனங்களை தவிர்த்து செயல்படுவது நன்மை தரும்.
தொழிலில் பயணம் சார்ந்த பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரத்தில் வெளிநாட்டு அல்லது வேறு நகர வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். உத்தியோகத்தில் பயிற்சி, இடமாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு வரலாம். செலவுகளுக்கு முறையான கணக்கு வைத்திருங்கள்.
கால்வலி, கணுக்கால் வலி அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மாலை எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுங்கள். சனிக்கிழமை அனுமனை வழிபடுங்கள். ஓய்வுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – வேல் சின்னம்.
பதினொன்றாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் வருமான வாய்ப்புகள் பெருகும். நண்பர்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். எட்டாம் பாவத்தில் குரு, செவ்வாய் இருப்பதால் எதிர்பாராத செலவுகள் வரலாம். பழைய பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. சேமிப்பை பாதுகாக்கவும்.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்கள் வட்டாரம் விரிவடையும். உறவினர்களுடன் நீண்டநாள் பேசப்படாத விஷயம் நல்ல முறையில் முடியும். பொதுவாழ்க்கையில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். குடும்பத்தினரின் தேவைகளிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு அல்லது ஊக்கத்தொகை பற்றிய தகவல் வரும். தொழிலில் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். வரி, காப்பீடு, ஆவணங்கள் போன்றவற்றை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்.
நரம்பு சோர்வு அல்லது மூட்டு வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மஞ்சள் நிற உணவை தானம் வழங்குங்கள். பெரியோர்களை வழிபடுங்கள். பயணத்தில் கவனம் தேவை. இந்த வாரம் பொருளாதாரத்தில் நல்ல மாற்றம் தொடர்ந்து காணப்படும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – துளசி மணி மாலை.
பத்தாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தொழில் சார்ந்த முன்னேற்றம் தெளிவாகத் தெரியும். ஏழாம் பாவத்தில் குரு, செவ்வாய் இருப்பதால் கூட்டாளிகள் மூலம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வரவு நன்றாக இருக்கும். வியாபார விரிவாக்கத்திற்கான செலவுகளும் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களின் சுபநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் தொழில் தொடர்பான அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்க்கையில் உங்கள் செயல்பாட்டை பலர் கவனிப்பார்கள். கடுமையான வார்த்தைகளை தவிர்க்கவும்.
உத்தியோகத்தில் பதவி அல்லது பொறுப்பு உயர்வுக்கான சூழல் அமையும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் நல்ல ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரலாம். தொழில் முடிவுகளில் சட்ட விதிமுறைகளை சரிபார்த்து செயல்படுங்கள். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும்.
மூட்டு வலி, தோள்பட்டை இறுக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் வயதானவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். சிவபெருமானை மாலையில் வழிபடுங்கள். உடற்பயிற்சியை தொடருங்கள். இந்த வாரம் முக்கியமான நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – இரும்பு சாவி.
ஒன்பதாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் திறக்கும். ஆறாம் பாவத்தில் குரு, செவ்வாய் இருப்பதால் போட்டிகளில் மனஉறுதி அதிகரிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். மருத்துவம் அல்லது கடன் தொடர்பான செலவுகள் ஏற்படலாம்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். சகோதரர்கள், நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்தும்போது பிறரின் உணர்வுகளையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
தொழிலில் நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடியும். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பயிற்சி அல்லது பொறுப்பு கிடைக்கும். அலுவலக அரசியலில் ஈடுபடாமல், பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
உடலில் செரிமானக் கோளாறு, தலைசுற்றல் அல்லது சிறு காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குங்கள். காலையில் அனுமனை வழிபடுங்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் தேவை. அதிர்ஷ்டப் பொருள் – கஸ்தூரி மஞ்சள்.
எட்டாம் பாவத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஐந்தாம் பாவத்தில் குரு, செவ்வாய் இருப்பதால் கல்வி, குழந்தைகள், படைப்பாற்றலில் முன்னேற்றம் உண்டு. வரவு இருக்கும். திடீர் செலவுகள் ஏற்படலாம். சேமிப்பு அவசியம்.
குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தாலும் விரைவில் தீரும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து உதவி வரும். நண்பர்கள் உங்கள் திறமையை பாராட்டுவார்கள். பொதுவாழ்க்கையில் அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பெயரை பெற்றுத்தரும்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய கணக்குகளை சரிசெய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் ஆய்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். ஆவணங்களில் சிறிய தவறுகூட சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம். கவனம் அவசியம்.
பாதம், செரிமானம் அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பறவைகளுக்கு தண்ணீர் வையுங்கள். குரு பகவானை காலையில் வழிபடுங்கள். தினமும் தியானம் செய்யுங்கள். நிதானமாக செயல்பட்டால் நல்ல மாற்றம் நிச்சயம். அதிர்ஷ்டப் பொருள் – மஞ்சள் பட்டு கைக்குட்டை.