வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும்... வார ராசிபலன்: நவம்பர் 01 முதல் 07 வரை...!

ஏழாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் கூட்டாண்மை, ஒப்பந்தம், பேச்சுவார்த்தைகளில் சாதகமான முடிவு கிடைக்கும். நான்காமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் வீடு, வாகனம் தொடர்பாக செலவு ஏற்படும். ஐந்தாமிட குரு நல்ல வாய்ப்புகளைத் தருவார். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்.
குடும்பத்தில் துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். தாயார் அல்லது தாய் வழி உறவினர் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். சகோதரருடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். நண்பர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள். உறவினர் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு உயரும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரம் வேண்டாம். ஒப்பந்தங்களை முழுமையாகப் படித்து முடிவு செய்யுங்கள்.
வயிறு, மார்பு, உடல் சூடு சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். அன்றாடம் முருகனை வழிபடுங்கள். தண்ணீர் போதுமான அளவு அருந்துங்கள். கோபத்தை குறைத்து நிதானமாக செயல்படுங்கள்.
ஆறாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் போட்டி, கடன், வழக்கு போன்ற பிரச்சினைகளை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். மூன்றாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் முயற்சிகளில் வேகம் ஏற்படும். நான்காமிட குரு வீடு, வாகனம் தொடர்பான நன்மை தருவார். பயணச் செலவுகள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் சகோதரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். தாயார் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறிய கருத்து வேறுபாடு நீங்கும். நண்பர்கள் மூலம் தேவையான உதவி கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் போட்டிகளை தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையுடன் சமாளிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து, பணிகளை திட்டமிட்டு முடிக்கவும்.
தோள், கழுத்து அல்லது கைப்பகுதியில் அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பச்சைப்பயறு தானம் செய்யுங்கள். புதன்கிழமை விநாயகரை வழிபடுங்கள். தண்ணீர் அதிகம் குடியுங்கள். உணவு நேரத்தை ஒழுங்காக கடைப்பிடியுங்கள்.
ஐந்தாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் அறிவாற்றலும் படைப்புத்திறனும் அதிகரிக்கும். இரண்டாமிட சந்திரன், செவ்வாயால் பணவரவு இருந்தாலும் குடும்பச் செலவுகள் கூடும். மூன்றாமிட குரு முயற்சிகளில் வெற்றி தருவார். புதிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். குழந்தைகளால் மனநிறைவு ஏற்படும். சகோதரர்கள் மூலம் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகளை செயல்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பரம், விற்பனை முயற்சிகள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமை பாராட்டப்படும். எழுத்து, தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும்.
தொண்டை, பல் அல்லது செரிமானம் தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஏழைகளுக்கு பழம் வழங்குங்கள். புதன், வெள்ளி, சனிக்கிழமை விஷ்ணுவை வழிபடுங்கள். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். இனிப்பை அளவோடு சாப்பிடுங்கள்.
நான்காமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் வீடு, வாகனம், சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமாகும். லக்னத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். இரண்டாமிட குரு பணவரவை வலுப்படுத்துவார். குடும்பத் தேவைகளுக்காக சில செலவுகள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தாயாரின் ஆதரவு மனநிம்மதி தரும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் அலுவலகம் அல்லது பணியிட வசதி தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் பணிகள் விரைவாக முடியும்.
வயிறு, மார்பு அல்லது உடல் சூடு தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் தண்ணீர் போதுமான அளவு குடியுங்கள். அன்றாடம் மாலையில் சிவபெருமானை வழிபடுங்கள். பசுவுக்கு பச்சை புல் கொடுங்கள்.
மூன்றாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தைரியமும் முயற்சியும் அதிகரிக்கும். பன்னிரண்டாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் பயணம் மற்றும் தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படும். ராசியில் அதிசார குரு இருப்பதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவு இருக்கும். செலவுகளை திட்டமிடுங்கள்.
குடும்பத்தில் சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தாயார் தொடர்பான சில பொறுப்புகள் ஏற்படலாம். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நன்மை தரும்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் தொலைதூர வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பணிப்பயணம் அல்லது புதிய பொறுப்பு வரலாம். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் நிதானமாக பேசுவது நல்லது.
கால், முதுகு அல்லது தூக்கக்குறைவு தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். அன்றாடம் காலை சூரியனை வழிபடுங்கள். தினமும் காலை நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். இரவில் உடலுக்கு முழு ஓய்வு கொடுங்கள்.
இரண்டாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் பணவரவும் பேச்சுத் திறனும் அதிகரிக்கும். பதினொன்றாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பன்னிரண்டாமிட குருவால் சில தேவையற்ற செலவுகள் ஏற்படலாம். வரவு செலவை திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள்.
குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். சகோதரர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். குடும்பத்தில் முக்கிய முடிவுகள் சாதகமாக முடியும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு அல்லது கூடுதல் சலுகை பற்றிய பேச்சு வரலாம். கணக்கு, பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிறப்பு கவனம் தேவை.
தொண்டை, பல் அல்லது கண் தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுக்களுக்கு பசுந்தழை வழங்குங்கள். போதுமான தண்ணீர் குடியுங்கள். புதன்கிழமை ஆண்டாளை வழிபடுங்கள். இனிப்பை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
ராசியில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். பத்தாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் தொழில் தொடர்பான பரபரப்பு அதிகரிக்கும். பதினொன்றாமிட குரு வருமானத்தை அதிகரிப்பார். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரும். புதிய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். தாயார் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் பேச்சை பலர் கவனிப்பார்கள்.
தொழில், வியாபாரம், உத்தியோகம் ஆகியவற்றில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் முக்கிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம். பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையுடன் முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் அவசரமாக பேச வேண்டாம்.
தலைவலி, கண் சோர்வு அல்லது உடல் சூடு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள். தினமும் வாசனை மலர் அர்ப்பணியுங்கள். தண்ணீர் அதிகம் குடியுங்கள். மன அமைதிக்காக தினமும் சில நிமிட தியானம் செய்யுங்கள்.
பன்னிரண்டாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ஒன்பதாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் பயணங்களும் முயற்சிகளும் வேகம் பெறும். பத்தாமிட குரு தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவுவார். வெளிநாடு அல்லது தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பணவரவு கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். தந்தை அல்லது தந்தை வழி உறவினர்களால் உதவி கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். அவசரமாக கருத்து தெரிவிப்பதை தவிர்க்கவும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் வேறு நகரம் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி அல்லது பணிப்பொறுப்பு மாற்றம் ஏற்படலாம். செலவுகளுக்கு முறையான கணக்கு வைத்திருங்கள். அவசர முதலீடுகளை தவிர்க்கவும்.
கால், இடுப்பு அல்லது தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். செவ்வாய்க்கிழமை முருகனை வழிபடுங்கள். ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். தினமும் சிறிது நடைப்பயிற்சி செய்வது நன்மை தரும். மாலையில் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுங்கள்.
பதினொன்றாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் வருமான வாய்ப்புகள் பெருகும். எட்டாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் திடீர் செலவுகள் ஏற்படலாம். ஒன்பதாமிட குரு இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட உதவி கிடைக்கும். பழைய பணம் வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு அல்லது ஊக்கத்தொகை பற்றிய தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். வரி, காப்பீடு, ஆவணங்களை சரிபார்த்து செயல்படுங்கள்.
மூட்டு வலி, நரம்பு சோர்வு அல்லது இடுப்பு அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வியாழக்கிழமை குருவை வழிபடுங்கள். பயணத்தில் கவனம் தேவை. ஓய்வையும் உணவு நேரத்தையும் முறையாக கடைப்பிடியுங்கள்.
பத்தாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் தொழில், உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஏழாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் கூட்டாண்மையில் வேகம் அதிகரிக்கும். எட்டாமிட அதிசார குருவால் பண விஷயங்களில் நிதானம் அவசியம். வரவும் எதிர்பாராத செலவுகளும் வரலாம்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களின் சுபநிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் தொழில் தொடர்பான அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செயல்பாட்டை பலர் கவனிப்பார்கள். குடும்பத்தில் கடுமையாக பேசுவதை தவிர்க்கவும்.
உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரலாம். கணக்கு மற்றும் சட்ட ஆவணங்களை சரிபார்த்து முடிவு செய்யுங்கள். அவசர முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
மூட்டு, தோள்பட்டை அல்லது முதுகுவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். சனிக்கிழமை சிவபெருமானை வழிபடுங்கள். தினமும் மெதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். உடலுக்கு போதுமான ஓய்வு கொடுங்கள். வயதானவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்.
ஒன்பதாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆறாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். ஏழாமிட குரு கூட்டாண்மை மற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளில் நன்மை தருவார். பணவரவு சீராக இருக்கும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். சகோதரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நண்பர்கள் மூலம் புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும். உறவினர் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். பிறரின் கருத்துகளையும் மதித்து பேசுவது நல்லது.
தொழிலில் நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடியும். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பயிற்சி அல்லது பொறுப்பு கிடைக்கலாம். கூட்டாளிகளுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். அலுவலக அரசியலில் ஈடுபடாமல் பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
செரிமானக் கோளாறு, தலைசுற்றல் அல்லது சிறு காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். சனிக்கிழமை அனுமனை வழிபடுங்கள். வாகனம் ஓட்டும்போது கவனம் தேவை. உணவு நேரத்தை ஒழுங்காக கடைப்பிடித்து போதுமான ஓய்வு பெறுங்கள். ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குங்கள்.
எட்டாமிடத்தில் சூரியன், புதன், சுக்கிரன் இருப்பதால் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஐந்தாமிடத்தில் சந்திரன், செவ்வாய் இருப்பதால் கல்வி, குழந்தைகள், படைப்பாற்றல் சார்ந்த முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். லக்னத்தில் குரு இருப்பதால் தன்னம்பிக்கை உயரும். வரவு இருக்கும்; திடீர் செலவுகளும் ஏற்படலாம்.
குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தாலும் விரைவில் தீரும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். தாயார் அல்லது தாய் வழி உறவினர்களால் உதவி கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பெயரை பெற்றுத்தரும்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய கணக்குகளை சரிசெய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் ஆய்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். ஆவணங்களில் கவனம் தேவை. பணிகளை முடித்த பிறகு ஒருமுறை சரிபார்ப்பது நல்லது.
பாதம், வயிறு அல்லது தூக்கக்குறைவு தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவு நேரத்தை முறையாக கடைப்பிடியுங்கள். வியாழக்கிழமை குருபகவானை வழிபடுங்கள். பறவைகளுக்காக தண்ணீர் வையுங்கள்.