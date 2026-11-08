தாயாரின் ஆதரவு மனநிம்மதி தரும்... வார ராசிபலன்: நவம்பர் 08 முதல் 14 வரை...!

ஏழாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் கூட்டாண்மை, ஒப்பந்தம், பேச்சுவார்த்தைகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். ஐந்தாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். பதினொன்றாமிட ராகு வருமான வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பார். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரும்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். குடும்பத்தில் முடிவுகளை ஆலோசனையுடன் எடுப்பது நல்லது.
தொழிலில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் தொடர்புகள் மூலம் ஆர்டர்கள் வரும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் பணம் தொடர்பான பேச்சுகளில் அவசரம் வேண்டாம். ஆவணங்களை முழுமையாக படித்து முடிவு செய்யுங்கள்.
உடலில் கண் சோர்வு அல்லது தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகனை அன்றாடம் வழிபடுங்கள். தண்ணீர் போதுமான அளவு அருந்துங்கள்.
ஆறாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் போட்டி, கடன், பணிச்சுமையை சமாளிப்பீர்கள். நான்காமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் வீடு, வாகனம் தொடர்பான முயற்சிகள் பலிக்கும். பதினொன்றாமிட சனி வருமானத்தை நிலைப்படுத்துவார். பத்தாமிட ராகு தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தருவார்.
குடும்பத்தில் சகோதரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். தாயார் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். நண்பர்கள் தேவையான நேரத்தில் உதவுவார்கள். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் போட்டிகளை தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வார்கள். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையுடன் முடிப்பீர்கள். தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். புதிய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உடலில் தோள், கழுத்து பகுதியில் அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பச்சைப்பயறு தானம் செய்யுங்கள். புதன்கிழமை விநாயகரை வழிபடுங்கள். தண்ணீர் போதுமான அளவு குடியுங்கள்.
ஐந்தாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் அறிவாற்றலும் படைப்புத்திறனும் உயரும். மூன்றாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் முயற்சிகளில் வேகம் ஏற்படும். பத்தாமிட சனி பணியில் பொறுப்பை அதிகரிப்பார். ஒன்பதாமிட ராகு புதிய தொடர்புகளால் வாய்ப்புகளைத் தருவார்.
குடும்பத்தில் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். சகோதரர்களின் ஆதரவு இருக்கும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகளை செயல்படுத்தலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகள் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் படைப்பாற்றல் பாராட்டப்படும். தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. ஒப்பந்தங்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும்.
தொண்டை, பல் அல்லது செரிமானத் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் ஏழைகளுக்கு பழம் வழங்குங்கள். தினமும் காலையில் பைரவரை வழிபடுங்கள். இனிப்பை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
நான்காமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் வீடு, வாகனம், சொத்து முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இரண்டாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் பணவரவு கூடும். ஒன்பதாமிட சனி முயற்சிகளில் பொறுமை கேட்பார். எட்டாமிட ராகு திடீர் மாற்றங்களை தருவார்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தாயாரின் ஆதரவு மனநிம்மதி தரும். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் அலுவலக வசதி அல்லது சொத்து முயற்சிகள் சாதகமாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் பணிகள் விரைவாக முடியும்.
வயிறு, மார்பு அல்லது உடல் சூடு சார்ந்த தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் தண்ணீர் குடியுங்கள். தினமும் மாலை நேரம் ஸ்ரீ துர்கையை வழிபடுங்கள். பசுவுக்கு பச்சை புல் கொடுங்கள்.
மூன்றாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் தைரியமும் முயற்சியும் அதிகரிக்கும். லக்னத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கையும் உயரும். எட்டாமிட சனி பண விஷயங்களில் நிதானத்தை கேட்பார். ஏழாமிட ராகு கூட்டாண்மையில் புதிய அனுபவங்களைத் தருவார்.
குடும்பத்தில் சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தாயார் தொடர்பான பொறுப்புகள் வரலாம். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் தொலைதூர வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது பணிப்பயணம் ஏற்படலாம். கூட்டாளிகளுடன் தெளிவான பேச்சு அவசியம். உங்கள் திறமை கவனிக்கப்படும்.
கால், முதுகு அல்லது தூக்கக்குறைவு சார்ந்த தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காலையில் கிழக்கு முகம் நோக்கிய பிள்ளையாரை வழிபடுங்கள். தினமும் காலை நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். இரவில் ஓய்வு பெறுங்கள்.
இரண்டாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் பணவரவும் பேச்சுத்திறனும் அதிகரிக்கும். பன்னிரண்டாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் எதிர்பாரா செலவுகள் ஏற்படலாம். ஏழாமிட சனி கூட்டாண்மையில் பொறுமையை கேட்பார். ஆறாமிட ராகு போட்டிகளை சமாளிக்க உதவும்.
குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். சகோதரர்கள் மூலம் உதவி கிடைக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். குடும்பத்தில் முக்கிய முடிவுகள் சாதகமாக அமையும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும். பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார்கள். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு அல்லது சலுகை குறித்து பேச்சு வரலாம். பணியிடத்தில் ரகசிய தகவல்களை பகிராமல், கணக்குகளை கவனமாக கையாளுங்கள்.
தொண்டை, பல் அல்லது கண் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பசுக்களுக்கு பசுந்தழை வழங்குங்கள். தினமும் அதிகாலையில் சீனிவாசப் பெருமாளை வழிபடுங்கள். இனிப்பை அளவோடு சாப்பிடுங்கள்.
ராசியில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். பதினொன்றாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் வருமானமும் லாபமும் உயரும். ஆறாமிட சனி பணிச்சுமையை அதிகரிப்பார். ஐந்தாமிட ராகு புதிய சிந்தனைகளைத் தருவார். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேரும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரும். நண்பர்களுடன் முக்கிய சந்திப்பு ஏற்படும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை மதிக்கப்படும்.
தொழில், வியாபாரம், உத்தியோகம் ஆகியவற்றில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கும். முக்கிய ஆர்டர்கள் அமையலாம். பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் திறமையுடன் முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் நிதானமாக பேசுவது நல்லது.
தலைவலி, கண் சோர்வு அல்லது உடல் சூடு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். ஸ்ரீமன்நாராயணனை தினமும் மாலை நேரம் வழிபடுங்கள். தினமும் வாசனை மலர் அர்ப்பணியுங்கள். தண்ணீர் போதுமான அளவு குடியுங்கள்.
பன்னிரண்டாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். பத்தாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் தொழில் வளர்ச்சியும் புதிய பொறுப்புகளும் கிடைக்கும். ஐந்தாமிட சனி முயற்சிகளில் பொறுமையை கேட்பார். நான்காமிட ராகு வீடு தொடர்பான மாற்றங்களைத் தரும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். தந்தை வழி உறவினர்களால் நல்ல உதவி கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உறவினர்களுடன் சந்திப்பு ஏற்படும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும். அவசரமாக கருத்து தெரிவிப்பதை தவிர்க்கவும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் வேறு நகரம் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி அல்லது பணிப்பொறுப்பு மாற்றம் ஏற்படலாம். செலவுகளுக்கு முறையான கணக்கு வைத்திருங்கள். முதலீடுகளை தவிர்க்கவும்.
கால், இடுப்பு அல்லது தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். திருச்செந்தூர் முருகனை தினமும் மனதில் நினைத்து வழிபடுங்கள். மாலை எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுங்கள். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
பதினொன்றாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் வருமான வாய்ப்புகள் பெருகும். ஒன்பதாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட உதவியும் பயண வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். நான்காமிட சனி வீட்டு பொறுப்புகளை அதிகரிப்பார். மூன்றாமிட ராகு புதிய தொடர்புகளை உருவாக்குவார்.
குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு அல்லது ஊக்கத்தொகை பற்றிய தகவல் வரலாம். தொழிலில் போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். வரி, காப்பீடு, ஆவணங்களை சரிபார்த்து செயல்படுங்கள்.
மூட்டு வலி, நரம்பு சோர்வு அல்லது இடுப்பு அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் அதிகாலையில் ராமபிரானை வழிபடுங்கள். மஞ்சள் நிற உணவை தானமாக வழங்குங்கள். தினமும் சிறிது நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
பத்தாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் தொழில், உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். எட்டாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் பண விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. மூன்றாமிட சனி முயற்சிகளை வெற்றியடையச் செய்வார். இரண்டாமிட ராகு வரவில் மாற்றங்களைத் தரும்.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களின் சுபநிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்கள் மூலம் தொழில் தொடர்பான அறிமுகம் கிடைக்கும். பொதுவாழ்வில் உங்கள் செயல்பாட்டை பலர் கவனிப்பார்கள். குடும்பத்தில் கடுமையாக பேசுவதை தவிர்க்கவும்.
உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது பதவி உயர்வு வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரலாம். கணக்கு மற்றும் சட்ட ஆவணங்களை சரிபார்த்து முடிவு செய்யுங்கள். அவசர முதலீடுகளை தவிர்க்கவும்.
மூட்டு, தோள்பட்டை அல்லது முதுகுவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மாலை நேரம் ஆஞ்சநேயரை வழிபடுங்கள். வயதானவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். தினமும் மெதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
ஒன்பதாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஏழாமிடத்தில் குரு, கேது இருப்பதால் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளில் நன்மை கிடைக்கும். இரண்டாமிட சனி பணவரவை நிலைப்படுத்துவார். ராசி ராகு புது சிந்தனைகளைத் தருவார்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும். சகோதரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நண்பர்கள் மூலம் தொடர்புகள் கிடைக்கும். உறவினர் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்வில் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். கருத்துகளை மதித்து பேசுங்கள்.
தொழிலில் நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடியும். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் பயிற்சி அல்லது பொறுப்பு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் புரிதல் ஏற்படும். அலுவலக அரசியலில் ஈடுபடாமல் பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
செரிமானக் கோளாறு, தலைசுற்றல் அல்லது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உச்சி வேளையில் பிள்ளையாரை வழிபடுங்கள். ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குங்கள். தினமும் தண்ணீர் போதுமான அளவு குடியுங்கள்.
எட்டாமிடத்தில் சூரியன், சந்திரன், புதன் இருப்பதால் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஆறாமிடத்தில் கேது, குரு இருப்பதால் போட்டி, கடன் போன்றவற்றை சமாளிப்பீர்கள். லக்னத்தில் சனி இருப்பதால் பொறுமை தேவை. பன்னிரண்டாமிட ராகு செலவுகளை அதிகரிப்பார்.
குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தாலும் விரைவில் தீரும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். தாயார் அல்லது தாய் வழி உறவினர்களால் உதவி வரும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பொதுவாழ்வில் அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பெயரை பெற்றுத்தரும்.
தொழிலில் திட்டங்களை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய கணக்குகளை சரிசெய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் ஆய்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். பணிகளை முடித்த பிறகு சரிபார்க்கவும். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும்.
பாதம், வயிறு அல்லது தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் உச்சி வேளையில் ஜீவ சமாதி அடைந்த மகான்களை வழிபடுங்கள். பறவைகளுக்காக தண்ணீர் வையுங்கள். தினமும் சில நிமிடங்கள் தியானம் செய்யுங்கள்.