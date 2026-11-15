குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சு தொடங்கும்... வார ராசிபலன்: நவம்பர் 15 முதல் 21 வரை...!

ஏழாமிடத்தில் சூரியன், புதன் இருப்பதால் கூட்டாண்மை, ஒப்பந்தம், பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். ஐந்தாமிடத்தில் குரு, கேது இருப்பது அறிவாற்றலையும் திட்டமிடலையும் வலுப்படுத்தும். பதினொன்றாமிட ராகு புதிய வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவார்.
வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் கல்வி, திறமை தொடர்பான மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். உறவினர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். நண்பர்கள் புதிய முயற்சிக்கு துணைநிற்பார்கள். பொது வாழ்க்கையில் மதிப்பும் அறிமுகமும் உயரும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆர்டர்கள் வரலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் பணம் தொடர்பான பேச்சில் அவசரம் வேண்டாம்.
உடலில் கண் சோர்வு, தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காலையில் நடைப்பயிற்சி செய்து, போதிய தண்ணீர் அருந்துங்கள். செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி மலர் சாற்றி வழிபடுங்கள். பிறருக்கு உதவுவது மனநிறைவு தரும்.
ஆறாமிடத்தில் சூரியன், புதன் இருப்பதால் போட்டிகளை சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். நான்காமிட குரு, கேது வீட்டுச் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் மாற்றங்களையும் தருவர். பத்தாமிட ராகு தொழில் வாய்ப்புகளை விரிவாக்குவார். வருமானம் சீராகும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கூடும். தாயாரின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உறவினர்களுடன் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு நடக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்தால் வீட்டில் அமைதியும் புரிதலும் நிலைத்திருக்கும்.
உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் திறமையால் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் நகர்வுகளைக் கவனியுங்கள். புதிய முதலீட்டுக்கு முன் கணக்குகளைச் சரிபார்க்கவும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. பணியிட மாற்றம் குறித்த நல்ல தகவல் வரலாம்.
உடலில் கழுத்து, தொண்டை பகுதியில் சிறு தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெந்நீர் அருந்தி, குளிர்பானங்களைத் தவிருங்கள். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். வீட்டில் துளசிக்கு நீரூற்றி வலம் வருவது நன்மை தரும்.
ஐந்தாமிட சூரியன், புதன் அறிவாற்றலையும் படைப்பாற்றலையும் உயர்த்துவர். மூன்றாமிட குரு, கேது துணிச்சலான முயற்சிகளுக்கு வழிகாட்டுவர். ஒன்பதாமிட ராகு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைத் தருவார். பணவரவு திருப்தி தரும். பயணம், கல்வி தொடர்பாகச் செலவு கூடலாம்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை தரும். சகோதரர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். உறவினர்களின் வருகையால் உற்சாகம் ஏற்படும். நண்பர்களிடம் ரகசியங்களைப் பகிர்வதில் கவனம் தேவை. பொது நிகழ்ச்சிகளில் உங்கள் பேச்சுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகள் வெற்றிகரமாகும். வியாபாரத்தில் விளம்பரம், தொடர்புகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பர். உத்தியோகத்தில் பயிற்சி அல்லது புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். கூட்டுப் பணிகளில் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் பெறுவது நல்லது. நிலுவை வேலைகளை முடிப்பீர்கள்.
உடலில் நரம்புத் தளர்ச்சி, தோள்பட்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நீண்ட நேரம் ஒரே நிலையில் அமராதீர்கள். புதன்கிழமை விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபடுங்கள். பச்சைப்பயறு தானம் செய்வது சிறப்பு. உணவில் கீரைகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
நான்காமிட சூரியன், புதன் வீடு, வாகனம் தொடர்பான முயற்சிகளில் கவனம் தருவர். இரண்டாமிட குரு, கேது குடும்பப் பணவரவு, பேச்சில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவர். எட்டாமிட ராகு திடீர் செலவுகளைத் தரலாம். சேமிப்பை ஒழுங்குபடுத்தினால் நிதிநிலை மேம்படும்.
குடும்பத்தில் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். தாயாரின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவது நல்லது. உறவினர்களின் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். நண்பர்களிடம் எதிர்பார்ப்பைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய கணக்குகளைச் சரிசெய்ய வேண்டியிருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்களில்
நிபந்தனைகளை நன்கு படியுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவி கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான தொழில் முயற்சிகளில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
உடலில் வயிற்றுக் கோளாறு, அமிலத்தன்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து வில்வம் சாற்றுங்கள். ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குவது நன்மை தரும். இரவு உணவை எளிமையாக்குங்கள்.
மூன்றாமிட சூரியன், புதன் தைரியத்தையும் தகவல் தொடர்பையும் வலுப்படுத்துவர். ராசியில் குரு, கேது இருப்பதால் சுயமுயற்சியில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஏழாமிட ராகு கூட்டாண்மையில் புதிய வாய்ப்புகளைத் தருவார். வருமானம் உயரும். பயணம், புதிய திட்டங்களுக்குச் செலவு கூடும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். சகோதரர்களுடன் இணைந்து ஒரு காரியத்தை முடிப்பீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் தேவைகளைப் புரிந்து செயல்படுங்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும். பொது வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்பு வரலாம்.
தொழிலில் துணிச்சலான முடிவுகள் பலன் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம் அல்லது பொறுப்பு மாற்றம் நிகழலாம். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள். பிறர் வேலையை ஏற்றுக்கொண்டு சிரமப்பட வேண்டாம்.
உடலில் தலைவலி, உடல் வெப்பம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பதைத் தவிருங்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியனுக்கு நீர் அர்ப்பணித்து ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்யுங்கள். முதியவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
இரண்டாமிட சூரியன், புதன் பேச்சு, பணவரவு தொடர்பான முயற்சிகளைச் சாதகமாக்குவர். பன்னிரண்டாமிட குரு, கேது ஆன்மிகச் செலவுகளையும் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளையும் தருவர். ஆறாமிட ராகு போட்டிகளில் வெற்றி தருவார். வரவு கூடும்; மருத்துவம், பயணச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
குடும்பத்தில் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மறையும். உறவினர்களின் உதவி கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் வரும். உங்கள் அணுகுமுறைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
உத்தியோகத்தில் கணக்குப் பணிகள், ஆவணங்கள் தொடர்பாக முன்னேற்றம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைத்தாலும் பணம் வசூலிப்பதில் தாமதம் இருக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் இணக்கம் தேவை.
உடலில் தோல் அலர்ஜி, செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடியுங்கள். புதன்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாற்றி வழிபடுங்கள். பசுமையான செடிகளுக்கு நீர் ஊற்றுங்கள். கவலைகளைத் தவிர்த்து ஓய்வெடுங்கள்.
ராசியில் சூரியன், புதன் இருப்பதால் தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் உயரும். பதினொன்றாமிட குரு, கேது லாப வாய்ப்புகளைத் தருவர். ஐந்தாமிட ராகு புதிய சிந்தனைகளைத் தூண்டுவார். எதிர்பார்த்த பணவரவு கிடைக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைத்தால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் மனநிறைவு தரும். உறவினர்களுடன் சுப நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும். பொது வாழ்க்கையில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்; கூட்டாளிகளின் கருத்தையும் கேளுங்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். நிலுவைப் பணிகள் முடியும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க நேரிடும். வரவு செலவு கணக்குகளைத் தெளிவாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.
உடலில் முதுகுவலி, சிறுநீரகப் பகுதியில் அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு தாமரை மலர் சாற்றி வழிபடுங்கள். பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் வழங்குங்கள். இனிப்புகளை அளவோடு உண்ணுங்கள்.
பன்னிரண்டாமிட சூரியன், புதன் செலவுகளையும் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளையும் முன்னிறுத்துவர். பத்தாமிட குரு, கேது தொழிலில் மாற்றங்களையும் பொறுப்புகளையும் தருவர். நான்காமிட ராகுவால் வீடு, வாகன விஷயங்களில் செலவு கூடும். சேமிப்பு அவசியம்.
குடும்பத்தில் அமைதியைப் பேண பொறுமை தேவை. தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்கள் உதவ முன்வருவர். பொது நிகழ்ச்சிகளில் அளவாகப் பேசுவது நல்லது. குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுங்கள்.
உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீட்டைத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது. மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு வரும். தொழில் தொடர்பான பயணம் பயன் தரும். பழைய பணிகளை முடிப்பதில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
உடலில் தூக்கமின்மை, பாத வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். இரவில் போதிய ஓய்வு எடுங்கள். செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கைக்கு இலுப்பை எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். சிவப்பு பருப்பு தானம் செய்வது சிறப்பு. தினமும் சிறிது நேரம் தியானம் செய்யுங்கள்.
சூரியன், புதன் செலவுகளையும் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளையும் முன்னிறுத்துவர். ஒன்பதாமிட குரு, கேது பாக்கியத்தையும் ஆன்மிக நாட்டத்தையும் தருவர். மூன்றாமிட ராகு துணிச்சலான முயற்சிகளுக்குத் துணைநிற்பார். பயணத்தால் செலவு ஏற்பட்டாலும் பயன் கிடைக்கும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சு தொடங்கும். தந்தை வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சகோதரர்களுடன் இணக்கம் ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். பொது வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். ஆன்மிகப் பயணம் அமையும்.
தொழிலில் விரிவாக்க முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வர். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது பாராட்டு உண்டு. வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் சாதகமாகும். ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்த்து முடிவெடுங்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் இலக்கை எட்டுவீர்கள்.
உடலில் தொடை வலி, செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி வழிபடுங்கள். மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகம் வழங்குங்கள்.
பத்தாமிட சூரியன், புதன் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும் பெயர் புகழுக்கும் துணைநிற்பர். எட்டாமிட குரு, கேது எதிர்பாராத மாற்றங்களைத் தருவர். இரண்டாமிட ராகுவால் பேச்சில் கவனம் தேவை. வருமானம் உயரும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகளும் கூடும். சேமிப்பில் கவனம் அவசியம்.
குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயன் தரும். உறவினர்களுடன் சொத்து தொடர்பான பேச்சு வரலாம். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள். பொது வாழ்க்கையில் மதிப்பு உயரும்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியப் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சீராகும். தொழில் கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துங்கள். போட்டிகள் இருந்தாலும் அனுபவத்தால் சமாளிப்பீர்கள்.
உடலில் மூட்டு வலி, பல் தொடர்பான தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். எண்ணெய் உணவைக் குறைத்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். சனிக்கிழமை சனீஸ்வரருக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். முதியவர்களுக்கு உதவுவது நன்மை தரும்.
ஒன்பதாமிட சூரியன், புதன் பாக்கியத்தையும் உயர்கல்வி முயற்சிகளையும் ஆதரிப்பர். ஏழாமிட குரு, கேது கூட்டாண்மை விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்பட வைப்பர். லக்னத்தில் ராகு புதிய பாதையைத் திறப்பார். வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பயணம், சுபகாரியங்களுக்குச் செலவு ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தை வழி உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை புதிய நம்பிக்கை தரும். பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் தெளிவான முடிவுகளை எடுங்கள். உத்தியோகத்தில் பயிற்சி, இடமாற்றம் தொடர்பான தகவல் வரலாம். வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். அவசர முதலீட்டைத் தவிர்க்கவும். திட்டமிட்ட உழைப்பால் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
உடலில் தலைச்சுற்றல், கண் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். போதிய உறக்கம் பெறுங்கள். சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் சாற்றி வழிபடுங்கள். ஏழைகளுக்கு கருப்பு உளுந்து தானம் செய்யுங்கள். நீண்ட நேரம் கைப்பேசி பார்ப்பதைத் தவிருங்கள்.
எட்டாமிட சூரியன், புதன் மறைமுகச் செலவுகளையும் ரகசியப் பேச்சுகளையும் உருவாக்குவர். குரு, கேது போட்டிகளைச் சமாளிக்க உதவுவர். பன்னிரண்டாமிடராகு வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளையும் செலவுகளையும் தருவார். வரவு சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பு குறையலாம். கடன் கொடுப்பதில் கவனம் தேவை.
குடும்பத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படுங்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள். உறவினர்களுடன் பழைய பிரச்சினை மீண்டும் பேசப்படலாம். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். பொது வாழ்க்கையில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டி இருந்தாலும் வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்வீர்கள். நிலுவைப் பணம் வசூலாக தாமதம் ஏற்படலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களை பரிசீலியுங்கள். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் சிக்கல்கள் குறையும்.
உடலில் கால்வலி, சளி தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெந்நீர் அருந்தி ஓய்வெடுங்கள். வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றி வழிபடுங்கள். பசுவுக்கு அகத்திக்கீரை வழங்குங்கள். உணவில் நேரக்கட்டுப்பாடு பின்பற்றுங்கள்.