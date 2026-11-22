எட்டாமிட சூரியன் திடீர் மாற்றங்களைத் தருவார். ஐந்தாமிட குரு, கேது பூர்வபுண்ணிய பலன்களைத் தருவர். பதினொன்றாமிட ராகு லாபத்தைப் பெருக்குவார். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கும். செலவுகளும் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்தால் சேமிப்பு உயரும்.
வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகள் தொடர்பான மகிழ்ச்சியான செய்தி வரும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு குறையும். நண்பர்கள் உதவுவர். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் உருவாகும். பேச்சில் நிதானம் தேவை. அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் பழைய முயற்சிகள் பலன் தரும். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துங்கள். அவசர முதலீடுகளைத் தவிர்த்து ஆவணங்களைச் சரிபாருங்கள். திட்டமிட்ட உழைப்பு பலன் தரும்.
உடலில் வயிற்றுக் கோளாறு அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். அன்றாடம் முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி சாற்றி வழிபடுங்கள். தண்ணீர் அருந்துங்கள்.
ஏழாமிட சூரியன் ஒப்பந்தங்களில் முன்னேற்றம் தருவார். நான்காமிட குரு, கேது வீடு சார்ந்த மாற்றங்களைத் தருவர். பத்தாமிட ராகு தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெருக்குவார். வருமானம் உயரும். வீடு, வாகனம் தொடர்பான செலவுகள் ஏற்படும். வரவு செலவுகளைத் திட்டமிடுவது நல்லது.
குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தாயாரின் நலனில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உறவினர்கள் மூலம் சுபச்செய்தி வரும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். பொதுவாழ்வில் மதிப்பு உயரும். குடும்ப முடிவுகளை ஆலோசித்து எடுங்கள். உறவுகளில் ஒற்றுமை பேணப்படும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பர். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கூட்டாண்மை பேச்சுகளில் தெளிவு தேவை. கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்த்து வரவு செலவைக் கண்காணியுங்கள். புதிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
உடலில் தொண்டை வலி அல்லது கழுத்துப் பிடிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். இயன்றவரை வெந்நீர் அருந்துங்கள். அன்றாடம் மகாலட்சுமிக்கு நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். துளசிக்கு நீரூற்றுங்கள்.
ஆறாமிட சூரியன் போட்டிகளில் வெற்றி தருவார். மூன்றாமிட குரு, கேது துணிச்சலை வளர்ப்பர். ஒன்பதாமிட ராகு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைத் தருவார். பணவரவு சீராகும். பயணச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத உதவிகளும் கிடைக்கும். முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் உண்டு.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் பெருமை தரும். உறவினர்களுடன் நல்லுறவு வளரும். நண்பர்கள் புதிய முயற்சிக்கு உதவுவர். பொது நிகழ்ச்சிகளில் பாராட்டு கிடைக்கும்.
தொழிலில் திட்டமிட்ட முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் விளம்பரத்தால் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுவர். உத்தியோகத்தில் புதிய பயிற்சி கிடைக்கலாம். ஆவணப் பணிகளில் கவனம் தேவை. சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுங்கள். புதிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
உடலில் தோள்பட்டை வலி அல்லது நரம்புத் தளர்ச்சி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். இயன்றவரை ஓய்வெடுங்கள். அன்றாடம் விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபடுங்கள். பச்சைப்பயறு தானம் செய்யுங்கள்.
ஐந்தாமிட சூரியன் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளுக்கு உதவுவார். இரண்டாமிட குரு, கேது பணவரவில் ஏற்றத்தாழ்வைத் தருவர். எட்டாமிட ராகு திடீர் செலவுகளை உருவாக்குவார். வருமானம் வந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் தேவை. நிதி முடிவுகளில் விவேகம் காக்கவும்.
குடும்பத்தில் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் விட்டுக்கொடுத்துச் செயல்படுங்கள். உறவினர்களின் வருகை இருக்கும். நண்பர்களிடம் ஆதரவு கிடைக்கும். பொது வாழ்க்கையில் மதிப்பு உயரும். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயன் தரும்.
தொழிலில் புதிய யோசனைகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். முதலீடுகளில் அவசரம் வேண்டாம். கூட்டாளிகளுடன் வெளிப்படையாகப் பேசுங்கள். பணிகளைத் திட்டமிட்டு முடிப்பது அவசியம். புதிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
உடலில் செரிமானக் கோளாறு அல்லது அமிலத்தன்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். சரியான நேரத்தில் உணவருந்துங்கள். தினமும் சிவனுக்கு வில்வம் சாற்றி வழிபடுங்கள். அன்னதானம் செய்யுங்கள்.
நான்காமிட சூரியன் வீடு, வாகன விஷயங்களில் கவனம் தருவார். குரு, கேது ஆன்மிக நாட்டத்தை உயர்த்துவர். ஏழாமிட ராகு கூட்டாண்மை வாய்ப்புகளைத் தருவார். வருமானம் கூடும். குடும்பச் செலவுகளும் இருக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகள் முன்னேற்றம் காணும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தாயாரின் ஆதரவு மகிழ்ச்சி தரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறு கருத்து வேறுபாடு தோன்றி மறையும். நண்பர்கள் உதவுவர். உறவினர்களின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். பேச்சில் பொறுமை அவசியம்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகள் மூலம் முன்னேற்றம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். ஒப்பந்தங்களைப் படித்துப் பாருங்கள். பணியிடத்தில் பிறர் வேலையையும் ஏற்க வேண்டாம். புதிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
உடலில் தலைவலி அல்லது கண் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். தினமும் காலையில் சூரியனுக்கு நீர்வார்த்து வழிபடுங்கள். ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்யுங்கள்.
மூன்றாமிட சூரியன் முயற்சிகளில் வெற்றி தருவார். பன்னிரண்டாமிட குரு, கேது ஆன்மிகச் செலவுகளைத் தருவர். ஆறாமிட ராகு போட்டிகளைச் சமாளிக்க உதவுவார். வருமானம் சீராகும். மருத்துவம், பயணச் செலவுகள் ஏற்படலாம். திட்டமிட்ட செயல்களால் நன்மை உண்டாகும்.
குடும்பத்தில் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் சுபநிகழ்ச்சி பேச்சு நடக்கும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் வரும். பொதுவாழ்வில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். பெரியவர்களை மதித்து நடப்பீர்கள்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பர். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். நிலுவைப் பணிகள் முடியும். கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்த்து கணக்குகளைச் சரிபாருங்கள். திட்டமிட்ட உழைப்பு நல்ல பலன் தரும்.
உடலில் தோல் அலர்ஜி அல்லது செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடியுங்கள். அன்றாடம் பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாற்றுங்கள். பசுமைச் செடிகளைப் பராமரியுங்கள்.
இரண்டாமிட சூரியன் பணவரவையும் பேச்சாற்றலையும் உயர்த்துவார். பதினொன்றாமிட குரு, கேது லாப வாய்ப்புகளைத் தருவர். ஐந்தாமிட ராகு புதிய சிந்தனைகளைத் தூண்டுவார். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறையுங்கள். சேமிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மனநிறைவு தரும். உறவினர்களுடன் சுபநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும். பொதுவாழ்வில் செல்வாக்கு உயரும்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துங்கள். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கவும். வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்துங்கள்.
உடலில் முதுகுவலி அல்லது சிறுநீரகப் பகுதியில் அசவுகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தண்ணீர் அடிக்கடி அருந்துங்கள். மாலை நேரங்களில் மகாலட்சுமிக்கு தாமரை சாற்றி வழிபடுங்கள். பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் வழங்குங்கள்.
சூரியன் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்துவார். பத்தாமிட குரு, கேது தொழிலில் மாற்றங்களைத் தருவர். நான்காமிட ராகு வீடு, வாகன விஷயங்களில் கவனம் கோருவார். பதினொன்றாமிட சுக்கிரனால் லாபம் கூடும். செலவுகளும் அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்களுடன் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சு நடக்கும். நண்பர்கள் உதவுவர். குழந்தைகளால் பெருமை ஏற்படும். வீட்டில் அமைதியைப் பேணுவீர்கள்.
தொழிலில் முக்கியப் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் வரலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். பணியிட மாற்றம் சாதகமாகலாம். ஒப்பந்தங்களில் அவசரம் வேண்டாம். வரவு செலவைக் கண்காணியுங்கள். புதிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுங்கள்.
காய்ச்சல் அல்லது தலைவலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். போதிய ஓய்வெடுங்கள். அன்றாடம் துர்க்கைக்கு எலுமிச்சை தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். சிவப்பு மலர் சாற்றுங்கள். தினமும் தண்ணீர் அருந்துங்கள்.
பன்னிரண்டாமிட சூரியன் செலவுகளை அதிகரிப்பார். ஒன்பதாமிட குரு, கேது பாக்கியத்தையும் ஆன்மிக நாட்டத்தையும் தருவர். மூன்றாமிட ராகு துணிச்சலை வளர்ப்பார். வருமானம் கிடைக்கும். பயணம் மற்றும் சுபகாரியச் செலவுகள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிக்கான பேச்சு தொடங்கும். தந்தை வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சகோதரர்களுடன் இணக்கம் ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வரும். பொது வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் துணை நிற்கும்.
தொழில் விரிவாக்க முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேர்வர். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு வாய்ப்பு உண்டு. வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் சாதகமாகும். ஒப்பந்தங்களைச் சரிபார்த்து முடிவெடுங்கள். உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும்.
உடலில் தொடை வலி அல்லது செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றி வழிபடுங்கள். மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகம் வழங்குங்கள்.
பதினொன்றாமிட சூரியன் லாபத்தை அதிகரிப்பார். எட்டாமிட குரு, கேது எதிர்பாராத மாற்றங்களைத் தருவர். இரண்டாமிட ராகு பணவரவைப் பெருக்குவார். பழைய தொகை வந்து சேரும். குடும்பத் தேவைகளுக்கான செலவுகளும் அதிகரிக்கும். சிக்கனமாகச் செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் கூடும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயன் தரும். உறவினர்களுடன் சொத்து தொடர்பான பேச்சு வரலாம். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். குடும்ப மூத்தவர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுங்கள். பொதுவாழ்வில் மதிப்பு உயரும்.
உத்தியோகத்தில் முக்கியப் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சீராகும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். முதலீடுகளை ஆராய்ந்து செய்யுங்கள். கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துங்கள். அனுபவத்தால் போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள்.
உடலில் மூட்டுவலி அல்லது பல் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடியுங்கள். சனிக்கிழமை சனீஸ்வரருக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். காகங்களுக்கு உணவிடுங்கள். முதியவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
பத்தாமிட சூரியன் தொழில் முன்னேற்றம் தருவார். ஏழாமிட குரு, கேது கூட்டாண்மையில் சிந்தித்து செயல்பட வைப்பர். ராகு புதிய முயற்சிகளைத் தூண்டுவார். வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பயணச் செலவுகள் ஏற்படலாம். புதிய தொடர்புகள் மூலம் நன்மை உண்டாகும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தை வழி உறவினர்களுடன் தொடர்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை நம்பிக்கை தரும். பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். குடும்பத்தினரின் உணர்வுகளை மதித்து நடப்பது நல்லது.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் இணக்கம் தேவை. உத்தியோகத்தில் பயிற்சி அல்லது இடமாற்றம் தொடர்பான தகவல் வரும். வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். முதலீட்டில் அவசரம் வேண்டாம்.
உடலில் தலைச்சுற்றல் அல்லது கண் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். போதிய உறக்கம் பெறுங்கள். அன்றாடம் ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் சாற்றி வழிபடுங்கள். ஏழைகளுக்கு கருப்பு உளுந்து தானம் செய்யுங்கள்.
ஒன்பதாமிட சூரியன் பாக்கியத்தையும் பயண வாய்ப்புகளையும் தருவார். ஆறாமிட குரு, கேது போட்டிகளைச் சமாளிக்க உதவுவர். பன்னிரண்டாமிட ராகு செலவுகளை அதிகரிப்பார். வருமானம் சீராகும். சேமிப்பில் கவனம் தேவை. நிதி முடிவுகளில் விவேகம் காக்கவும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம்விட்டுப் பேசுவீர்கள். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். பொது வாழ்க்கையில் நற்பெயர் உயரும்.
உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டி இருந்தாலும் வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைப்பீர்கள். நிலுவைப் பணம் வசூலாகத் தாமதம் ஏற்படலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பரிசீலியுங்கள். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் சிக்கல்கள் குறையும்.
உடலில் கால்வலி அல்லது சளித் தொந்தரவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெந்நீர் அருந்தி ஓய்வெடுங்கள். வியாழக்கிழமை குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றி வழிபடுங்கள். பசுவுக்கு அகத்திக்கீரை வழங்குங்கள்.