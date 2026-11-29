எட்டாம் இடத்து சூரியனால் சில காரியங்களில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டாலும், ஏழாம் இடத்து புதன், சுக்கிரனால் கூட்டுத் தொழில், ஒப்பந்த முயற்சிகள் கைகூடும். ஐந்தாம் இடத்து குரு அறிவாற்றலை வளர்ப்பார். லாப ஸ்தானத்து ராகுவால் எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும். பழைய கடன் வசூலாகும்.
குழந்தைகளின் கல்வி, முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். நண்பர் ஒருவரின் உதவியால் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு தொடங்கும். பொது வாழ்க்கையில் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களைச் சந்திப்பீர்கள். கூட்டாளிகளுடன் பேசி புதிய ஒப்பந்தங்களை முடிவு செய்யலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு மேலதிகாரிகளிடம் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளும் தேடிவரும். பணம் தொடர்பான பேச்சுகளில் அவசரம் வேண்டாம்.
கண் சோர்வு, தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காலையில் சூரிய ஒளியில் சிறிதுநேரம் நடக்கவும். செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு சிவப்பு மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யுங்கள். அவ்வப்போது தண்ணீர் அருந்துங்கள்.
புதன், சுக்கிரனால் எதிர்ப்புகளைச் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். வீடு, வாகனம் தொடர்பான முயற்சிகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ராகு தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவார். சூரியனால் கூட்டுத் தொழிலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வருமானம் சீராக இருக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள்.
குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும் பேசித் தீர்த்துக்கொள்வீர்கள். தாயாரின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். உறவினர் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். நண்பர் உதவி கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் ஆலோசித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மூலமாகவே புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வீடு, மனை தொடர்பான தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு.
கழுத்து வலி, தோள்பட்டை வலி அல்லது செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு வெள்ளை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுங்கள். இயன்றவரை பெண்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்.
புதன், சுக்கிரனால் அறிவாற்றலும் பேச்சுத்திறனும் அதிகரிக்கும். செவ்வாய், குரு உங்கள் முயற்சிகளுக்குப் பக்கபலமாக இருப்பார்கள். ராகுவால் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். சூரியன் எதிர்ப்புகளைக் குறைப்பார். குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காகச் சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள்.
மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். சகோதரர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். குழந்தைகளின் திறமைகள் வெளிப்படும். உறவினர் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களை சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். பொதுவாழ்வில் பேச்சுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்பும் அமையும்.
தொழில் முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும். வியாபாரத்தில் விளம்பரம், தகவல் தொடர்பு மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இடமாற்றத்துக்கு சாதகமான தகவல் வரும். சக ஊழியர்களிடம் தேவையற்ற போட்டியை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
தொண்டை வலி, சளி அல்லது நரம்புத் தளர்ச்சி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். காலையில் மூச்சுப்பயிற்சி செய்யுங்கள். புதன்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சாத்தி வழிபடுங்கள். மாணவர்களுக்கு எழுதுபொருட்களை வழங்குவது சிறப்பு.
குரு, செவ்வாய், கேதுவால் பணவரவு அதிகரித்தாலும் பேச்சில் கவனம் தேவை. புதன், சுக்கிரனால் வீடு, வாகன முயற்சிகள் கைகூடும். ராகுவால் எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படும். சூரியன் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வைப்பார். குடும்பத் தேவைகளுக்காகச் செலவிடுவீர்கள்..
உறவினர்களின் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான வேலை முடியும். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் பிரச்சினைக்கு நல்ல தீர்வு காண்பீர்கள். பெற்றோரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் ஆலோசனைக்கு குடும்பத்தில் முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைச் சரிபாருங்கள். புதிய முதலீடுகளைப் படிப்படியாக மேற்கொள்வது நல்லது.
உடலில் வயிற்றுப் பிரச்சினை, அமிலத்தன்மை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். உணவுக்குப் பிறகு சிறிதுநேரம் நடக்கவும். திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலைகளால் அர்ச்சனை செய்யுங்கள். பசுவுக்கு அகத்திக்கீரை வழங்குவது சிறப்பு.
தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். புதன், சுக்கிரனால் பேச்சு, எழுத்து, பயணம் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். ராகு கூட்டுத் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவார். சூரியனால் வீடு தொடர்பான செலவுகள் ஏற்படும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு முன்பு நிதிநிலையை ஆராயுங்கள்.
குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் பெருமை தரும். உறவினர்களுடன் சுமுகமான உறவு ஏற்படும். நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்பு தேடிவரும்.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற வாரம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். அரசுத் தொடர்பான காரியங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் முன்பு பணிச்சுமையை மதிப்பிடுங்கள்.
உடல் வெப்பம், தலைவலி அல்லது கண் சோர்வு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யுங்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்து சூரிய பகவானை வழிபடுங்கள். கோயிலில் நெய் தீபம் ஏற்றுங்கள்.
பேச்சுத்திறன் அதிகரித்து அதன் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். செவ்வாய், குரு, கேதுவால் சுபச்செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். ராகு எதிர்ப்புகளை வெல்ல உதவுவார். சூரியனால் தைரியமும் முயற்சியும் அதிகரிக்கும். குடும்பத் தேவைகளுக்காகச் செலவிடுவீர்கள். கடன் கொடுப்பதிலும் புதிய முதலீடுகளிலும் கவனம் தேவை.
வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். சகோதரர்களுடன் இணக்கமான உறவு ஏற்படும். குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் வெளியிடங்களுக்குச் செல்வீர்கள். குடும்பத்தில். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோக திறமையால் சமாளிப்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. பிறரை நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம்.
பாதவலி, தூக்கமின்மை அல்லது செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். எளிய உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். புதன்கிழமை தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு பச்சைப் பயறு தானம் செய்யுங்கள். பறவைகளுக்குத் தானியங்கள் வைக்கவும்.
பேச்சுத்திறனும் கவர்ச்சியும் அதிகரிக்கும். செவ்வாய், குரு, கேதுவால் லாபம் கிடைக்கும். ராகு புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்குவார். சூரியனால் பணவரவு சீராக இருக்கும். பழைய முதலீடுகளில் ஆதாயம் கிடைக்கும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைத்து சேமிப்பை அதிகரிப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். நண்பர்களின் உதவியால் முக்கியமான காரியம் நிறைவேறும். பொதுவாழ்வில் புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறும்.
தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு குறித்த தகவல் வரும். கலை, அழகுசாதனத் துறையினருக்கு ஆதாயம் உண்டு. பணப் பரிவர்த்தனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கடைப்பிடியுங்கள்.
சருமப் பிரச்சினை, சிறுநீரகப் பகுதி அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துங்கள். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து வழிபடுங்கள். ஏழைப் பெண்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்.
ராசியில் சூரியன் தன்னம்பிக்கையும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும். புதன், சுக்கிரனால் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள், பயணங்கள் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும். செவ்வாய், குரு, கேது தொழிலில் முக்கியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவார்கள். ராகுவால் வீடு தொடர்பான செலவுகள் உண்டு.
குடும்ப பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பெற்றோரின் ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். குழந்தைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
நண்பர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். குடும்பத்தினரிடம் உங்கள் எண்ணங்களை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துகொள்வது நல்லது.
தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் விரிவாக்க முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தைப் பெறுவீர்கள். நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும். பணியிடத்தில் ரகசியங்களைப் பாதுகாக்கவும்.
தலைவலி, கண் எரிச்சல் அல்லது ரத்த அழுத்தம் தொடர்பான அசௌகரியம் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் பத்து நிமிடங்கள் தியானம் செய்யுங்கள். செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கை அம்மனுக்கு சிவப்பு மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுங்கள்.
புதன், சுக்கிரனால் நண்பர்கள், தொடர்புகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். செவ்வாய், குரு, கேது பாக்கிய பலன்களை அதிகரிப்பார்கள். ராகு தைரியத்தையும் முயற்சியையும் வளர்ப்பார். சூரியனால் பயணச் செலவுகள் ஏற்படும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். பழைய கடன் தீரும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். தந்தையின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களின் சந்திப்பு உற்சாகம் தரும். நண்பர்களுடன் ஆன்மிகப் பயணம் செல்வீர்கள். குடும்பத்தில் மதிப்பு உயரும். பெரியவர்களின் ஆசியைப் பெறுவீர்கள்.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். கல்வி, ஆலோசனை, பயிற்சித் துறையினருக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. புதிய ஒப்பந்தங்களை முழுமையாகப் படித்த பிறகே முடிவெடுங்கள்.
தொடை வலி, இடுப்பு வலி அல்லது செரிமானக் கோளாறு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டு மஞ்சள் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யுங்கள். மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள் வழங்குவது சிறப்பு.
புதன், சுக்கிரனால் தொழில், உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். செவ்வாய், குரு, கேது எதிர்பாராத மாற்றங்களை உருவாக்கலாம். ராகுவால் பணவரவு அதிகரித்தாலும் பேச்சில் கவனம் தேவை. சூரியனால் லாபம் கிடைக்கும். பழைய நிலுவைப் பணம் வசூலாகும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
குடும்பத்தில் பொறுப்பு கூடும். உறவினர்களுடன் பணம் தொடர்பான விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். பொதுவாழ்வில் மதிப்பு உயரும். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுவது மனநிறைவு தரும். பெற்றோரின் தேவைகளையும் கவனித்துக்கொள்வீர்கள்.
தொழிலில் முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் இருப்பவர்கள் கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். கூட்டாளிகளுடன் கணக்குகளைத் தெளிவுபடுத்துங்கள்.
மூட்டுவலி, முழங்கால் வலி அல்லது பல் தொடர்பான பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் மூட்டுகளுக்கான எளிய உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். சனிக்கிழமை சனீஸ்வரருக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள். முதியவர்களுக்கு உணவு வழங்குங்கள்.
புதன், சுக்கிரனால் பாக்கியமும் அறிவாற்றலும் அதிகரிக்கும். செவ்வாய், குரு, கேதுவால் கூட்டாண்மை விஷயங்களில் கவனம் தேவை. ராகு புதிய சிந்தனைகளையும் மாற்றங்களையும் உருவாக்குவார். சூரியனால் தொழில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டுத் தொடர் ஆதாயம் அளிக்கும்.
குடும்பத்தில் தந்தை வழி உறவினர்களால் நன்மை ஏற்படும். குழந்தைகளின் கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டு. நண்பர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பொதுவாழ்வில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின், உறவினர்களின் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் உதவியால் வளர்ச்சி ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். தொழில்நுட்பம், தகவல் தொடர்புத் துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
கணுக்கால் வலி, நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது தூக்கக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டு வெற்றிலை மாலை சமர்ப்பியுங்கள். இயன்றவரை ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குங்கள்.
செவ்வாய், குரு, கேதுவால் எதிர்ப்புகளைச் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். புதன், சுக்கிரனால் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் தேவை. ராகுவால் வெளிநாட்டுத்தொடர்புகள் மூலம் வாய்ப்புகள் உருவாகும். சூரியனால் பாக்கிய பலன்கள் கிடைக்கும். மருத்துவம், பயணம் போன்ற செலவுகள் ஏற்படும்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்களின் சந்திப்பால் உற்சாகம் ஏற்படும். நண்பர்களின் ஆலோசனைகள் பயனளிக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். பெரியவர்களின் ஆசியைப் பெறுவீர்கள்.
தொழிலில் போட்டிகள் அதிகரித்தாலும் திறமையால் வெற்றி பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு வேலை முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். கடன் தொடர்பான ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
பாதவலி, சளி அல்லது செரிமானப் பிரச்சினை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். தினமும் காலையில் சிறிதுநேரம் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள். வியாழக்கிழமை குரு பகவானை வழிபட்டு கொண்டைக்கடலை தானம் செய்யுங்கள்.