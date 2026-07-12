நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும்... வார ராசிபலன் 12-07-2026 முதல் 18-07-2026 வரை

மேஷம்
இந்த வாரம் மேஷ ராசியினருக்கு சூரியன் கடகத்திற்கு மாறும் கிரக அமைப்பால் பொருளாதார ரீதியாக நன்மைகள் பெருகும். எதிர்பாராத தனலாபம், மனதில் தைரியம் உண்டாகும். சுபகாரியங்களுக்கான விரயச் செலவுகள் இந்த வாரம் கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் பரஸ்பர ஒற்றுமையும் தடையின்றி நிலவும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். பொது வாழ்க்கையில் உங்கள் சமூக மதிப்பும் மரியாதையும் எதிர்பார்த்தபடியே உயரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய லாபகரமான வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் நற்பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் சில மறைமுகப் போட்டிகளையும் நிர்வாகச் சிக்கல்களையும் சந்தித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
ஆரோக்கியத்தில் அஜீரணக் கோளாறுகள் வந்து நீங்கும். பறவைகளுக்குத் தானியங்கள் அளிப்பது பலன் தரும் பரிகாரமாகும். தினமும் சிவபெருமானை மனதார வழிபாடு செய்யவும். வெண்கல கிண்ணத்தை பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
ரிஷப ராசியினருக்கு சூரியனின் கடக ராசி சஞ்சாரம் காரணமாக பொருளாதார நிலை சீராகும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். ஆடம்பரப் பொருட்களுக்காக பட்ஜெட்டை விட அதிகம் செலவு செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். அதனால் திட்டமிட்டு எதையும் செய்ய வேண்டும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது மிகவும் நல்லது. உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் பொது வாழ்வில் உள்ள நண்பர்கள் மூலம் சில நல்ல உதவிகள் கிடைக்கும். சமூகக் காரியங்களில் உங்கள் பங்களிப்பு இவ்வாரம் சிறப்பாக இருக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். வேலைப் பளு காரணமாகச் சில தேவையற்ற மன உளைச்சல்களும் சவால்களும் ஏற்படும். அனைவரையும் அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டும்.
உடல்நலத்தில் கண் எரிச்சல் போன்ற சிறு உபாதைகள் வந்து போகும். செடிகளுக்குத் தினமும் தண்ணீர் ஊற்றுவது நல்ல பரிகாரமாகும். பெருமாளை மனதார வழிபடுவது நலம் தரும். ஸ்படிக மாலையை அணிந்திருப்பது அல்லது பாக்கெட்டில் வைத்திருப்பது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
மிதுன ராசியினருக்கு மூன்றாம் அதிபதி இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பதால் நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும் வாரம் இது. பழைய கடன்களை அடைக்க ஏற்ற புதிய பொருளாதாரம் வரவு வந்து சேரும். எதிர்பாராத சில இடங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவற்றை சமாளித்து விடுவீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதியும் சுமுகமான சூழலும் காணப்படும். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் பொது வாழ்க்கை வட்டத்தில் உள்ளவர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் கவனம் தேவை.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு குறைவதால் சில முக்கிய வேலைகளில் சிறிய தேக்க நிலை உண்டாகும்.
உடல்நலத்தில் அசதியும் சோர்வும் தோன்றி மறையும். செப்புப் பாத்திரத்தில் நீர் பருகுவதன் மூலம் சில எதிர்பாராத சிக்கல்களை தவிர்க்க முடியும். ஆஞ்சநேயரை தினமும் மனதார வழிபடுவது நல்லது. தாமிர நாணயங்களை பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது.
கடக ராசியினருக்கு சூரியன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்குள் நுழையும் ஆனி-ஆடி மாத மாற்றத்தால் நன்மைகள் தேடிவரும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்ப சுபகாரியங்களுக்காகச் சுப விரயச் செலவுகள் இந்த வாரம் ஏற்படும். சமூக சுப நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவது நலம் தரும். உற்றார் உறவினர்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பொது வாழ்க்கையில் எதிர்ப்புகள் விலகி நண்பர்கள் வட்டம் விரிவடைந்து உங்களுக்குச் சாதகமான நல்ல சூழல் உருவாகும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். அதனால் நன்மைகள் உண்டு. உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிட்டும். வேலைகளில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கூடுவதால் சில நிர்வாகச் சிக்கல்களைச் சாமர்த்தியமாகச் சமாளிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்.
உடல்நலத்தில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் வரலாம். வீட்டிற்கு வரும் சுமங்கலிகளுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் தருவது நல்லது. அன்றாட அம்பிகையை மனதார வழிபட வேண்டும். வெள்ளியை மோதிரமாகவோ அல்லது பாத்திரமாகவோ பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
இந்த வாரம் சிம்ம ராசியினருக்கு ராசிநாதன் சூரியன் விரய ஸ்தானத்திற்கு மாறுவதால் சுப நிகழ்வுகள் தடையின்றி நடக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். எதிர்பாராத திடீர் பயணங்களால் செலவுகள் அதிகரிக்கும். மனதில் ஏற்பட்ட உற்சாகம் குறையாது.
குடும்பத்தில் சிறு சலசலப்புகள் வந்து நீங்கும். மனதில் பொறுமை தேவை. உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்களிடம் சுமுக உறவு நீடிக்கும். பொது வாழ்வில் புதிய நபர்களின் அறிமுகமும் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கூடுதல் பலம் சேர்க்கும். ஆனால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் செய்வதில் கவனம் தேவை. உத்தியோகத்தில் நன்மைகள் உண்டாகும். சில கடினமான பணிகளை முடிக்க வேண்டிய கட்டாயமும் சிறு சிக்கல்களும் ஏற்பட்டு விலகும். மனதில் தோன்றும் எல்லாவற்றையும் பேசிவிடக்கூடாது.
உடல்நலத்தில் தூக்கமின்மைப் பிரச்சினைகள் வந்து நீங்கும். பசுவிற்கு அகத்திக் கீரை வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். சூரிய பகவானை மனதார வழிபட வேண்டும். வீட்டில் உள்ள பித்தளை விளக்கில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
கன்னி ராசியினருக்கு சூரியன் லாப ஸ்தானத்திற்கு இடம் பெயரும் அற்புத அமைப்பால் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். பொருளாதார நிலை மிகவும் வலுவடையும். பல்வேறு சுபச் செலவுகளால் இந்த வாரம் பிசியாக இருப்பீர்கள். எதிர்பாராத பயணங்களும் உண்டு.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிகரமான சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் உங்கள் ஆலோசனைகளை ஏற்பார்கள். பொது வாழ்க்கையில் மக்கள் மத்தியில் உங்களது செல்வாக்கும், மதிப்பும் உயரும். வாழ்க்கைத் துணையின் உறவினர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய கிளைகள் துவங்கும் நன்மைகள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிட்டும். சக ஊழியர்களால் ஏற்படும் சில சிறிய வேலைச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு தீர்க்க வேண்டும். புதிய நபர்களின் அறிமுகத்தில் கவனம் தேவை.
ஆரோக்கியத்தில் கால் வலி, மூட்டு வலி வந்து நீங்கும். கோவிலில் பால் பாயசம் பிரசாதமாக வழங்குவது நல்ல பரிகாரமாகும். மகாவிஷ்ணுவை மனதார வழிபாடு செய்யவும். பச்சை நிற கைக்குட்டையை பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
இந்த வாரம் துலாம் ராசியினருக்குச் சூரியன் ஜீவன ஸ்தானத்திற்கு மாறுவதால் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பொருளாதார வரவு திருப்தி தரும். வீடு மற்றும் வண்டி வாகன பராமரிப்பு செலவுகள் இந்த வாரம் ஏற்படும். சமூகத்தில் உங்களுடைய பேச்சுக்கு மதிப்பு உருவாகும்
குடும்பத்தில் தம்பதியரிடையே அன்யோன்யம் கூடும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் விருந்து விழாக்களில் கலந்துகொள்வீர்கள். பொது வாழ்வில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்குப் பல தரப்பிலிருந்தும் நல்ல நற்பெயரும் ஆதரவும் கிடைக்கப் பெறும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைவதால் நன்மைகள் பெருகும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் கிடைக்கும்.
பணி புரியும் இடத்தில் சில நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்படும் போது சமயோசிதமாக செயல்பட்டு அவற்றை சமாளிக்க வேண்டும்.
உடல்நலத்தில் தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வாமை வந்து மறையும். எறும்புகளுக்குச் சர்க்கரை இடுவது ஒருவகை பரிகாரமாகும். லட்சுமி தேவியை மனதார வழிபாடு செய்யவும். துளசி மாலையை அணிந்து கொள்வது அல்லது ஜெபம் செய்ய பயன்படுத்துவது இந்த வாரம் உங்களுக்கு நன்மை தரும்.
விருச்சிக ராசியினருக்கு சூரியன் பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார். தொலைதூர பயணங்கள் மூலம் நன்மைகள் உங்களை நாடிவரும். எதிர்பார்த்த பண வரவு வந்து சேரும். தர்ம காரியங்கள் மற்றும் ஆன்மீக விஷயங்கள் மூலமாக செலவுகள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் தந்தை வழியில் எதிர்பார்த்த சில நல்ல ஆதாயங்கள் உண்டாகும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பொது வாழ்வில் உங்களது செல்வாக்கு உயர்ந்து புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் அயல்நாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வுக்கான வழிகள் தென்படும். வழக்கமான வேலைகளில் சில தேவையற்ற அலைச்சல்களும் சிறிய நிர்வாகச் சிக்கல்களும் திடீரென வந்து போகும்.
உடல்நலத்தில் முதுகு வலி அல்லது பிடிப்பு வந்து சிகிச்சையால் நீங்கும். கோவிலில் உள்ள ஆலமரத்திற்கு பசும்பால் அல்லது நீர் ஊற்றி வலம் வந்து வணங்குவது நல்லது. முருகப்பெருமானை மனதார வழிபட வேண்டும். செம்பு பொருட்கள் பயன்படுத்துவது இவ்வாரம் அதிர்ஷ்டம் தரும்.
இந்த வாரம் தனுசு ராசியினருக்கு சூரியன் அஷ்டம ஸ்தானத்திற்கு மாறுவதால் எதிலும் எச்சரிக்கை தேவை. நன்மைகள் நிதானமாகவே நடக்கும். பொருளாதாரத்தில் வரவு சுமாராக இருக்கும். இதர செலவு, மருத்துவச் செலவு திடீரென அதிகமாகும்.
குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடம் சற்று விலகி இருப்பது நலம் தரும். பொது வாழ்வில் பிறர் விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது உங்கள் நன்மதிப்பைச் சீராகக் காக்கும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப் போடுவது நலம். உத்தியோகத்தில் வேலைகளைச் சரியாக முடித்து நற்பெயர் பெறலாம். சக ஊழியர்களின் மறைமுகப் போட்டிகளால் சில நிர்வாகச் சிக்கல்கள் வந்து விலகும்.
உடல்நலத்தில் உஷ்ணக் கட்டிகள் அல்லது கண் உபாதைகள் வரலாம். பறவைகளுக்குத் தண்ணீர் வைப்பது நல்ல பரிகாரமாகும். தட்சிணாமூர்த்தியை மனதார வழிபட வேண்டும். மஞ்சள் நிற ஆடைகளை பயன்படுத்துவது இந்த வாரம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும்.
மகர ராசியினருக்கு சூரியன் ஏழாம் இடத்திற்கு மாறும் கிரக அமைப்பால் கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல திருப்பங்களும் லாபங்களும் உண்டாகும். பொருளாதார நிலை உயரும். வாழ்க்கைத்துணையின் தேவைகளுக்காகச் சில முக்கிய செலவுகள் இவ்வாரத்தில் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகளுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடையே நல்ல இணக்கமான சூழல் நிலவும். பொது வாழ்வில் உங்கள் பேச்சுக்கு மக்கள் மத்தியில் தனி மரியாதை உண்டாகும். இறைவழிபாடு ஆலய தரிசனம் ஆகியவை உண்டு.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நல்ல நன்மைகள் தேடிவரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களை வந்து சேரும். சக ஊழியர்களால் சில தேவையற்ற வேலைச் சிக்கல்களைச் சந்திக்கும் சூழல் ஏற்படும் என்பதால் எதிலும் எச்சரிக்கையாக செயல்படவும்.
உடல்நலத்தில் நீர்ச்சத்துக் குறைபாடு சார்ந்த தொல்லைகள் வரலாம். ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்குவது அதற்குரிய பரிகாரமாகும். காலபைரவரை மனதார வழிபட வேண்டும். கருப்பு நிற கயிறு அல்லது நூலை எந்த வகையிலாவது பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டம் தரும்.
இந்த வாரம் கும்ப ராசியினருக்கு சூரியன் ஆறாம் இடத்திற்கு மாறுவதால் கடன்கள் தீரும். எதிர்ப்புகள் மறையும். பொருளாதார வரவு சீராகும். மருத்துவ சிகிச்சைகள் பலிதமாகும். பொதுவான மருத்துவ பரிசோதனைக்காக திடீர் செலவுகள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் நிலவிவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து ஒற்றுமை கூடும். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் உங்களுக்குப் பக்கபலமாக நிற்பார்கள். பொது வாழ்க்கையில் உங்கள் மீதான அவதூறுகள் நீங்கி புதிய செல்வாக்கு கிட்டும். சிவ நிகழ்ச்சிகளில் முன்னின்று செயல்படுவீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய போட்டிகளை வென்று நல்ல நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலைப் பளுவால் சில நிர்வாகச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு அதற்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உண்டு.
உடல்நலத்தில் ஒற்றைத் தலைவலி போன்ற சிறு உபாதைகள் வரலாம். நீர்நிலைகளில் உள்ள மீன்களுக்குப் பொரி போடுவது நல்ல பரிகாரமாகும். சனீஸ்வரரை மனதார வழிபட வேண்டும். சிறிய இரும்பு பொருட்களை எந்த விதத்திலாவது பயன்படுத்துவது நலம் தரும்.
மீன ராசியினருக்கு சூரியன் ஐந்தாம் இடத்திற்கு நகரும் ஆனி-ஆடி மாத மாற்றத்தால் பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். பொருளாதார நிலை உயரும். புதிய முதலீடுகளுக்கான செலவுகள் இவ்வாரம் அதிகமாகக் கூடும்.
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் தடையின்றி நல்லபடியாக அரங்கேறும். உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் உங்களுக்குப் பாராட்டுக்களைத் தெரிவிப்பார்கள். பொது வாழ்வில் உங்கள் தனித்துவமான திறமைகளுக்கு நல்ல அங்கீகாரமும் புதிய ஆதரவும் கிடைக்கப் பெறும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் நல்ல லாபகரமான நன்மைகள் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிட்டும். சில புதிய கடினமான பணிகளைச் செய்வதில் நடைமுறை நிர்வாகச் சிக்கல்கள் எழலாம்.
உடல்நலத்தில் மன அழுத்தம் அல்லது சோர்வு வந்து நீங்கும். ஆலமரக் கன்றுகளை நடுவது புதுமையான பரிகாரமாகும். குலதெய்வத்தை மனதார வழிபட வேண்டும். வெள்ளி பொருட்கள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும் என்பதால் வீட்டில் அல்லது கோவிலில் அவற்றை பயன்படுத்துங்கள்.