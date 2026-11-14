தங்கம்

இல்லத்தரசிகளுக்கு ஜாக்பாட்: தங்கம் வாங்க சரியான நேரம்..இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,120 குறைந்துள்ளது
இல்லத்தரசிகளுக்கு ஜாக்பாட்: தங்கம் வாங்க சரியான நேரம்..இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
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சென்னை,

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 815 ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 520 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இதனை தொடர்ந்து நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.120 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,695-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,01,560க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய நிலவரம்

இந்த நிலையில், தொடர்ந்து 5வது நாளாக தங்கம் விலை இன்றும் சரிந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,615-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,920க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,120 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.195-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,95,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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