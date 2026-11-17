சென்னை,
சுமார் ஓராண்டுக்குப் பிறகு, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.1 லட்சத்திற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை கடந்த ஒரு வாரமாக குறைந்து வருகிறது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 615-க்கும், பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 920-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.75-ம், பவுனுக்கு ரூ.600-ம் குறைந்தது. அதன்படி தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 540-க்கும், பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 320-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த 9-ந்தேதி தங்கம் பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 40 ஆக இருந்தது. தற்போது ரூ.5,720 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 320 ஆக சரிந்துள்ளது. வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் நேற்று குறைந்திருந்தது. ஒரு கிராம் ரூ.190-க்கும், கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், சுமார் ஓராண்டுக்குப் பிறகு ஒரு பவுன் தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ஒரு பவுன் ரூ.99,760-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,470-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெள்ளி விலை இன்று மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.190-க்கும், கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்காவில் நிலவக்கூடிய பணவீக்கம், டாலரின் மதிப்பு உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களும், சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியாலும் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருவதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.