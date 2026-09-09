தங்கம்

சவரனுக்கு ரூ.1,000 குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன?

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிலோ ரூ.2.55 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
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சென்னை,

தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1000 குறைந்துள்ளநிலையில், இன்றைய நிலவரம் என்ன? என்பதை தற்போது காணலாம்.

தங்கம் விலை

தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. அதன்படி, கடந்த 3-ந் தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,320-ம், கிராமுக்கு ரூ.290-ம் அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,920-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 14,240-க்கும் விற்பனையானது.

அதேபோல, 4-ந்தேதியும் தங்கம் விலை உயர்ந்தநிலையில், 5-ந்தேதி அதிரடியாக குறைந்தது. அதன்படி சவரனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,530-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.170 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,190-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இதற்கிடையில், நேற்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. அதன்படி தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.140 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,000 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,160க்கும், கிராமுக்கு ரூ.125 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,145க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை
தங்கம் விலை நிலவரம்
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நிலவரம்
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Daily Thanthi
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