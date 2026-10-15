தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை இந்த வார தொடக்கத்தில் இருந்து குறைந்து வருகிறது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ.760-ம், கிராமுக்கு ரூ.95-ம் குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,08,720-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,590-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,08,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.75 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,515-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கடந்த 12 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், இன்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து, வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.