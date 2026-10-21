தங்கம் விலை மேலும் குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640-ம், கிராமுக்கு ரூ.80-ம் உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,07,920-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,490-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,07,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,390-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளியை பொறுத்தவரையில் கடந்த 5 நாட்களாக விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த நிலையில், இன்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.230-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.