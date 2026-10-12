வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சென்னை,
தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.520-ம், கிராமுக்கு ரூ.65-ம் உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,040-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,880-க்கும் விற்பனையானது. இந்த நிலையில் வார தொடக்கத்தில் இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.
அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,10,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில் 10-வது நாளாக மாற்றமில்லை. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.