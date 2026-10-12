தங்கம்

வார தொடக்கத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.520 உயர்ந்த நிலையில், இன்று குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ.520-ம், கிராமுக்கு ரூ.65-ம் உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,040-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,880-க்கும் விற்பனையானது. இந்த நிலையில் வார தொடக்கத்தில் இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,10,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில் 10-வது நாளாக மாற்றமில்லை. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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