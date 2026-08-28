தங்கம்

காலையில் குறைந்து, மாலையில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை... நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை இன்று காலையில் சவரனுக்கு ரூ.600 குறைந்த நிலையில், மாலையில் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை 2 முறை குறைந்தது. காலையில் சவரனுக்கு ரூ.560-ம், பிற்பகலில் சவரனுக்கு ரூ.1,720-ம் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று காலையிலும் தங்கம் விலை குறைந்தது. சவரனுக்கு ரூ.600-ம், கிராமுக்கு ரூ.75-ம் குறைந்து ஒரு சவரன் 1,17,200-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று மாலையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,18,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை இன்று காலையில் கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் மாலையில் கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் உயர்ந்து, வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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