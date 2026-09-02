தங்கம்

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,800 குறைந்தது... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை நேற்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்த நிலையில், இன்று மேலும் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.14,370-க்கும், சவரன் ரூ.1,14,960-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று காலையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,680 அதிரடியாக குறைந்தது.

மொத்தத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1,560 குறைந்து, ரூ.1,13,400-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.195 குறைந்து ரூ.14,175-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது.

அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.225 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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Daily Thanthi
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