தங்கம்

தங்கம் விலை குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?
Published on

சென்னை,

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே இறக்கத்தை சந்தித்து வந்தது. கடந்த 19-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.3,040-ம், கிராமுக்கு ரூ.380-ம் குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,08,560-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,570-க்கும் விற்கப்பட்டது.

வார தொடக்கமான நேற்று தங்கம், வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லை. அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ.1,08,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,08,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

Gold Rate
தங்கம் விலை
இன்றைய தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
Silver rate
trending
gold,silver rate
today gold price
தங்கம், வெள்ளி விலை
today gold rate
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com